Daihatsu khởi động lại tất cả các nhà máy ở Nhật Bản sau bê bối gian lận an toàn

Ngày 11/4, công ty Daihatsu Motor Co. thuộc tập đoàn sản xuất ôtô Toyota Motor Corp (Nhật Bản) thông báo sẽ nối lại hoạt động tất cả các nhà máy của công ty vào ngày 7/5 tới, khoảng 4 tháng sau khi đình chỉ toàn bộ hoạt động sản xuất trong nước vào cuối tháng 12 năm ngoái do gian lận thử nghiệm an toàn xe.

Theo thông báo, Daihatsu sẽ nối lại sản xuất xe mini Copen tại nhà máy ở Ikeda, tỉnh Osaka. Đây là nhà máy cuối cùng trong số 4 nhà máy của công ty này tại Nhật Bản vẫn đang phải tạm dừng hoạt động.

Các nhà máy của Daihatsu tại Kyoto, Shiga và Oita hiện đã vận hành trở lại. Nhà máy ở Oita dự kiến sẽ tăng tốc sản xuất vào ngày 6/5 năm nay.

Động thái trên diễn ra sau khi Bộ Giao thông Vận tải Nhật Bản bãi bỏ lệnh cấm xuất khẩu nhiều mẫu xe của Daihatsu vào tháng Ba vừa qua, đồng thời xác nhận trong cuộc kiểm tra lại rằng các xe của nhà sản xuất này đều đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn.

Ngày 8/4 vừa qua, Daihatsu cho biết Toyota sẽ chịu trách nhiệm phát triển và phê duyệt an toàn cho một số mẫu xe Daihatsu, trong khi công ty này sẽ tập trung vào hoạt động kinh doanh xe mini chủ lực.

Tháng 12 năm ngoái, Daihatsu thừa nhận gian lận kiểm tra an toàn đối với hầu hết các mẫu xe của công ty này như Avanza, Raize, Rush, Veloz, Vios và Wigo.

Việc gian lận trong các thử nghiệm an toàn về va chạm bên hông và lớp lót cửa ảnh hưởng đến hơn 88.000 xe./.

