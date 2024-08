Đảm bảo an toàn vùng hạ du khi xả lũ hồ Thác Bà chiều 16/8

Trong thời gian Nhà máy thủy điện Thác Bà xả lũ, mực nước sông Chảy khu vực lòng hồ Thủy điện Thác Bà 2 sẽ dâng cao so với mực nước phát điện tối đa của 3 tổ máy thủy điện Thác Bà hiện hữu.

Hồ Thủy điện Thác Bà xả lũ. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà, cho biết hồ Thủy điện Thác Bà sẽ mở 2 cửa xả mặt vào hồi 14 giờ ngày 16/8 theo Công điện số 6081/CĐ- BNN-ĐĐ.

Vào lúc 9 giờ ngày 16/8, mực nước hồ Thác Bà đạt cao trình 57,34m, lưu lượng nước về hồ khoảng 349m3/s. Dự báo mực nước hồ thủy điện Thác Bà sẽ tiếp tục tăng.

Để đảm bảo hạ mực nước hồ theo quy định, Công ty bắt đầu xả lũ qua đập tràn công trình thủy điện Thác Bà vào 14 giờ ngày 16/8 với lưu lượng qua đập tràn từ 130-445m/s và duy trì phát tối đa 2 tổ máy với lưu lượng 265 m3/s. Tổng lưu lượng nước xả xuống hạ lưu từ 395-710m3/s.

Mực nước hạ lưu tại công trình dự kiến ở cao trình 24-26m, cao hơn mực nước phát điện 2 tổ máy từ 1-3m (cao trình mực nước hạ lưu phát điện 2 tổ máy hiện tại là 23,1m).

Công ty đã thông báo đến các cấp chính quyền xã, thị trấn vùng hạ du được biết và chủ động ứng phó, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân.

Công ty cũng thông tin, Dự án thủy điện Thác Bà 2 đã thực hiện xong giải phóng mặt bằng khu vực lòng hồ, đang tập trung thi công các hạng mục công trình chính do vậy chưa thực hiện công tác tích nước hồ chứa.

Trong thời gian Nhà máy thủy điện Thác Bà xả lũ theo Công điện của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và kết hợp với lưu lượng nước qua các tổ máy để phát điện, mực nước sông Chảy khu vực lòng hồ Thủy điện Thác Bà 2 sẽ dâng cao so với mực nước phát điện tối đa của 3 tổ máy thủy điện Thác Bà hiện hữu.

Để đảm bảo an toàn cho tài sản vật kiến trúc, cây cối hoa màu của các hộ dân có đất bị thu hồi tại khu vực lòng hồ dự án thủy điện Thác Bà 2, Công ty đề nghị Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn thông báo đến các hộ dân được biết, thu dọn tài sản trên đất đã được giải phóng mặt bằng để tránh thiệt hại.

Bà Đào Thị Thanh Hiền, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Yên Bình cho biết Ủy ban Nhân dân huyện đã khẩn trương yêu cầu những thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai-tìm kiếm cứu nạn huyện, Ủy ban Nhân dân các xã Hán Đà, Đại Minh, Vĩnh Kiên, Yên Bình và thị trấn Thác Bà thông báo ngay đến chính quyền, người dân, tổ chức có hoạt động trên sông, ven sông; cơ sở nuôi trồng thủy sản, phương tiện vận tải thủy; bến đò ngang, đò dọc; rà soát, đảm bảo an toàn những công trình đang thi công, hoạt động khai thác tập kết, trung chuyển cát sỏi biết thông tin xả lũ hồ thủy điện Thác Bà để chủ động pháp phòng, tránh đảm bảo an toàn về người, tài sản.

Các bên liên quan phối hợp với chủ hồ có giải pháp đảm bảo an toàn đối với người dân hiếu kỳ đến gần khu vực xem xả lũ. Đồng thời rà soát các phương án chống lũ bảo đảm an toàn cho vùng hạ du, đặc biệt là những nơi có nguy cơ sạt lở bờ sông, khu dân cư ở bãi sông; sẵn sàng nhân lực, vật tư, phương tiện để phòng chống lũ, đảm bảo tuyệt đối an toàn về người và tài sản.

Cơ quan chức năng trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, báo cáo và đề xuất kịp thời với Ủy ban Nhân dân huyện về phương án xử lý tình huống bất thường có thể xảy ra trong quá trình xả lũ.

Trước đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Công điện số 6081/CĐ-BNN-ĐĐ đề nghị mở 2 cửa xả mặt hồ thủy điện Thác Bà và Công văn số 6082/BNN- ĐĐ gửi 4 tỉnh, thành phố Yên Bái, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội bảo đảm an toàn hạ du khi vận hành hồ thủy điện.

Công điện nêu rõ hồi 8 giờ ngày 16/8, mực nước thượng lưu hồ Thác Bà ở cao trình 57,33m, lưu lượng đến hồ 345m3/s, lưu lượng xả 261m3/s. Thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng tại Quyết định số 740/QĐ-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ; Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 29/6/2024 của Chính phủ về việc bảo đảm công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai trong thời gian kiện toàn cơ quan chỉ đạo, chỉ huy phòng thủ dân sự các cấp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lệnh Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà mở 2 cửa xả mặt hồ thủy điện Thác Bà vào hồi 14 giờ ngày 16/8./.

