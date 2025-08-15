Đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của mọi công dân

Triển lãm “Sắc tộc - Niềm tin và Di sản" trưng bày nhiều tác phẩm tập trung vào các chủ đề chính như tôn giáo, tín ngưỡng và đồng bào các dân tộc thiểu số tại Việt Nam.

Ngày 15/8, tại phường Hội An, Văn phòng Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức Triễn lãm ảnh với chủ đề “Sắc tộc - Niềm tin và Di sản.”

Triển lãm trưng bày nhiều tác phẩm tập trung vào các chủ đề chính như tôn giáo, tín ngưỡng và đồng bào các dân tộc thiểu số tại Việt Nam.

Các tác phẩm đã khắc họa rõ nét đời sống tinh thần phong phú, đa dạng của cộng đồng các dân tộc trên khắp đất nước. Nổi bật như: Nghi lễ Vesak, Hội yến Diêu Trì Cung, thờ Mẫu Tam phủ, múa xòe Thái, đua Ghe Ngo, lễ cưới người Dao đỏ.

Các tác phẩm trưng bày tại Triểm lãm là minh chứng sinh động cho chính sách nhân văn, nhất quán của Đảng và Nhà nước trong việc bảo vệ quyền con người, nhất là quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và quyền phát triển của các dân tộc thiểu số, phản ánh chân thực về nét văn hóa, khát vọng hòa bình và tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc./.

Đời sống tín ngưỡng, tôn giáo phát triển mạnh mẽ về quy mô và chiều sâu Đến nay, Nhà nước đã công nhận hoạt động tôn giáo cho 43 tổ chức thuộc 16 tôn giáo; với trên 27,7 triệu tín đồ (chiếm khoảng 27% dân số), trên 61.000 chức sắc, và gần 30.000 cơ sở thờ tự.