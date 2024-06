Danh sách các tác phẩm đoạt Giải Báo chí quốc gia lần thứ XVIII - năm 2023

Các tác giả được trao giải A Giải Báo chí Quốc gia lần thứ 18. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Tối 21/6, Lễ trao Giải Báo chí quốc gia lần thứ XVIII, năm 2023 - Giải thưởng cao quý nhất của giới báo chí cả nước đã diễn ra trang trọng tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội).

TTXVN trân trọng giới thiệu danh sách các tác phẩm xuất sắc đoạt Giải:

I. Giải Tin, bài phản ánh, phỏng vấn (Báo in)

Giải A:

- Loạt 5 bài: Thu hút đầu tư nước ngoài: Bước ngoặt 35 năm và cơ hội lịch sử của tác giả: Lê Thị Thanh Hà (Nguyên Đức) – Chi hội Nhà báo Báo Đầu tư.

3 Giải B:

- Loạt 5 bài: Báo chí Cách mạng & sứ mệnh dẫn lối của tác giả Nguyễn Thị Vân (Hà Vân, Sông Mây, An An, Bảo Minh, Vân Hà) – Báo Nhà báo & Công luận, Liên chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam.

- Loạt 3 kỳ: Giải pháp để đầu tư công hiệu quả của nhóm tác giả Tạ Duy Thành, Nguyễn Ngô Vinh Anh, Nguyễn Thị Thái Linh, Phạm Quang Đắc – Liên chi hội Nhà báo Báo Nhân Dân.

- Tác phẩm: "Cởi trói" cho thị trường vàng để nguồn vốn chảy vào nền kinh tế của nhóm tác giả Phan Tuấn Anh, Phạm Thị Minh Ánh, Lê Đức Mạnh, Đặng Thị Chung, Nguyễn Thị Lan Hương – Chi hội Nhà báo Báo Lao Động.

6 Giải C:

- Loạt 3 bài: Hiện thực hóa tham vọng Net - Zero của nhóm tác giả Nguyễn Thị Thu Hà, Bùi Thị Lan (Tô Hà), Phạm Việt Hải – Liên chi hội Nhà báo Báo Nhân Dân.

- Loạt 5 bài: Khẳng định vị thế mới của gạo Việt Nam của nhóm tác giả Nguyễn Thị Bích Hồng, Phạm Thị Hồng Nhung, Đoàn Đức Minh, Nguyễn Thị Thùy Linh – Ban Biên tập tin Kinh tế, Liên chi hội Nhà báo Thông tấn xã Việt Nam.

- Loạt 5 bài: Mối quan hệ hợp tác, hữu nghị Việt Nam – Cuba: Kế thừa truyền thống, vun đắp tương lai của nhóm tác giả Phương Minh, Hoài Hương, Lâm Thanh, Tú Linh – Báo Quảng Trị, Hội Nhà báo tỉnh Quảng Trị.

- Loạt 5 bài: Chiêu trò “tẩy trắng” sâm Trung quốc thành quốc bảo sâm Ngọc Linh của nhóm tác giả Nguyễn Thanh Xuân (Thanh Xuân), Trịnh Văn Trọng (Trịnh Trọng), Lê Đình Việt (Đình Việt) – Báo Nông thôn ngày nay, Liên chi hội Nhà báo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

- Loạt 5 bài: Tắc nghẽn pháp lý cản dòng phát triển – Tại sao, khơi thông cách nào? của nhóm tác giả Hồ Quang Phương, Nguyễn Sĩ Dũng, Nguyễn Chiến Thắng – Liên chi hội Nhà báo Báo Quân đội nhân dân.

- Loạt 5 bài: Ngành du lịch kêu cứu vì… thiếu "nhạc trưởng" của nhóm tác giả Bùi Thị Hồng (Thi Hồng), Trần Thị Thu Hà (Mai An), Nguyễn Quốc Bình (Quốc Bình), Nguyễn Tiến Thắng (Nguyễn Tiến), Mai Thị Xuân Quỳnh (Xuân Quỳnh) – Báo Sài Gòn giải phóng, Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh.

5 Giải Khuyến khích:

- Loạt 4 bài: Vững vàng nơi tiền đồn Tây Nam Tổ quốc của nhóm tác giả Huỳnh Thế Anh (Huỳnh Anh), Nguyễn Vũ Thành Đạt – Cơ quan TTXVN khu vực phía Nam, Liên chi hội Nhà báo Thông tấn xã Việt Nam.- Loạt 5 bài: Không để lãng phí "bờ xôi, ruộng mật": Cần đổi mới tư duy, nâng cao giá trị sản xuất của nhóm tác giả Hoàng Văn Sơn (Hoàng Sơn), Bạch Thị Thanh (Bạch Thanh), Nguyễn Thị Mai (Nguyễn Mai) – Báo Hànộimới, Hội Nhà báo Thành phố Hà Nội.- Loạt 4 bài: Điều tiết địa tô chênh lệch, giảm thiểu mâu thuẫn đất đai của nhóm tác giả Tiêu Phong (Ngô Xuân Vũ), Lê Hồng Quân (Lê Quân) – Liên chi hội Nhà báo Báo Thanh niên.- Loạt 4 bài: Những góc khuất trong giao khoán quản lý, bảo vệ rừng tại Bảo Lâm của tác giả Nguyễn Phúc Khánh (Nguyễn Quân) – Báo Lâm Đồng, Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng.

- Loạt 5 bài: Tăng dày phên dậu biên cương của nhóm tác giả Minh Nhâm, Hoàng Thu, Minh Luận – Báo Bình Phước, Hội Nhà báo tỉnh Bình Phước.

II. Giải Xã luận, Bình luận, Chuyên luận (Báo in)

1 Giải A:

- Loạt 3 kỳ: Nhận thức và giải quyết tốt các mối quan hệ lớn trong quá trình đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam của tác giả Lê Hải – Chi hội Nhà báo Tạp chí Cộng sản.

2 Giải B:

- Loạt 4 bài: Hiện thực hóa nghị quyết mới càng sớm càng tốt của nhóm tác giả Nguyễn Thanh Sơn, Nguyễn Khánh Linh, Phạm Đào Thịnh, Trương Đức Thuận, Phan Anh (Nguyễn Thị Thừa) – Báo Người Lao động, Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh.

- Loạt 5 bài: Vì sao nghị quyết thì hay, thực hiện lại “gay trăm bề”? của nhóm tác giả Lê Ngọc Long, Nguyễn Văn Hải, Trần Hoàng Tiến, Nguyễn Tấn Tuân, Phan Tùng Sơn – Liên chi hội Nhà báo Báo Quân đội nhân dân.

3 Giải C:

- Loạt 3 bài: Trục lợi từ tội phạm chống phá Nhà nước của tác giả Phạm Hoài Nam (Hoài Nam) – Báo Sài Gòn giải phóng, Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh.

- Loạt 5 bài: Đảng viên hưu trí, ý chí ở đâu? của nhóm tác giả Trịnh Văn Ánh (Hải Ánh), Trương Thị Thu Phong (Thu Phong) – Báo Bắc Giang, Hội Nhà báo tỉnh Bắc Giang.

- Loạt 5 bài: Kinh tế xanh - Xu thế tất yếu của nhóm tác giả Trần Thị Châu Lan, Nguyễn Đình Sâm, Nguyễn Thanh Phúc, Nguyễn Thị Phú Hương, Ngô Quang An – Báo Nghệ An, Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An.

3 Giải Khuyến khích:

- Loạt 5 bài: Định hướng lớn và thực tiễn nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng của nhóm tác giả Phương Quyên, Lê Mậu Lâm, Hạnh Nguyên, Văn Toán, Tiểu Phương – Liên chi hội Nhà báo Báo Nhân Dân.

- Loạt 3 bài: Giữ đảng viên cho Đảng của tác giả Hoàng Thị Nhung (Hoàng Nhung) – Báo Đà Nẵng, Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng.

- Loạt 4 kỳ: Cảnh giác luận điệu kích động, chia rẽ, phá hoại sự ổn định và phát triển của Tây Nguyên của tác giả Phan Đăng Trường (Đăng Minh) – Báo Công an nhân dân, Liên chi hội Nhà báo Bộ Công an.

Các tác giả được trao giải B. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

III. Giải Phóng sự, Phóng sự điều tra, Bút ký báo chí, Ghi chép (Báo in)

1 giải A:

- Loạt 3 bài: Công viên Địa chất Toàn cầu bị “xẻ thịt” của nhóm tác giả Bùi Thanh Hải, Nguyễn Thanh Sơn – Báo Nông thôn ngày nay, Liên chi hội Nhà báo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

3 Giải B:

- Loạt 5 bài: Giống gia cầm lậu khuynh đảo ngành chăn nuôi của nhóm tác giả Ngô An Khang, Phùng Minh Phúc, Võ Văn Kiệt, Nguyễn Kiên Trung – Chi hội Nhà báo Báo Nông nghiệp Việt Nam.

- Loạt 5 kỳ: Những nẻo đường… cần sa của nhóm tác giả Mai Tâm Hiếu, Vũ Viết Đoàn, Hải Dương, Phạm Văn Phường – Liên chi hội Nhà báo Báo Nhân Dân.

- Loạt 4 bài:Thâm nhập đường dây mua, bán thận ở Thành phố Hồ Chí Minh của nhóm tác giả Sang Gríp (Tự Sang), Võ Thanh Tùng (Minh Hậu), Trần Hữu Ngọc (Trần Ngọc) – Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh.

5 Giải C:

- Loạt 5 bài: Đã đến lúc chấm dứt dự án mỏ sắt lớn nhất Đông Nam Á? của nhóm tác giả Hồ Xuân Hoàng, Đặng Hạnh Nguyên, Cẩm Kỳ, Đặng Sơn – Chi hội Nhà báo Báo Đại Đoàn Kết.

- Loạt 5 bài: Bóc trần "tổ hợp" tái chế dầu nhớt thải liên tỉnh của tác giả Lê Văn Bình (Lê Bình) – Liên chi hội Nhà báo Báo Thanh niên.

- Loạt 4 bài: “Bánh vẽ” sâm Ngọc Linh của nhóm tác giả Hoàng Cao Nguyên, Nguyễn Văn Thắng – Liên chi hội Nhà báo Thông tấn xã Việt Nam.

- Loạt 4 kỳ: Hiểm họa mang tên "bụi phổi" của tác giả Nguyễn Tiến Hùng – Báo Nghệ An, Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An.

- Loạt 3 bài: Giải pháp nào để ngăn chặn lừa đảo trực tuyến đang biến hóa khôn lường? của nhóm tác giả Huyền Thanh, Lệ Thúy – Báo Công an nhân dân, Liên chi hội Nhà báo Bộ Công an.

3 Giải Khuyến khích:

- Loạt 5 kỳ: Đi về hướng mặt trời của nhóm tác giả Lê Văn Anh (Lê Anh), Nguyễn Vĩnh Hoàng (Vĩnh Hoàng) – Báo Gia Lai, Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai.

- Loạt 4 kỳ: Những tụ điểm "ăn chơi" hành dân, dẹp được không? của tác giả Lê Công Hạnh (Công Hạnh) – Báo Đà Nẵng, Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng.

- Loạt 5 kỳ: Những dấu chân nơi cửa khẩu… của nhóm tác giả Đàm Thuần, Quỳnh Anh, Đỗ Lan – Báo Đắk Lắk, Hội Nhà báo tỉnh Đắk Lắk.

IV. Giải Ảnh đơn, phóng sự ảnh, nhóm ảnh

2 Giải B:

- Tác phẩm: Quân đoàn 12 tinh, gọn, mạnh: Không để Tổ quốc bị bất ngờ trong mọi tình huống của nhóm tác giả Nguyễn Tuấn Huy (Tuấn Huy), Nguyễn Chí Hòa (Chí Hòa), Vũ Phong, Viết Chung – Liên chi hội Nhà báo Báo Quân đội nhân dân.

- Tác phẩm: Cho đi là còn mãi của nhóm tác giả Từ Thành – Báo Sức khỏe và Đời sống, Nguyễn Thành Chung – Báo Nghệ An.

2 Giải C:

- Tác phẩm: Kinh hoàng vụ cháy chung cư mini trong đêm của tác giả Phạm Trung Kiên (Phạm Kiên) – Liên chi hội Nhà báo Thông tấn xã Việt Nam.

- Tác phẩm: Những chú "ong thợ" vượt nắng, thắng mưa dệt dải lụa cao tốc Bắc – Nam của tác giả Trần Huấn – Báo Văn hóa, Liên chi hội Nhà báo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

4 Giải Khuyến khích:

- Tác phẩm: Một năm 2023 thành công rực rỡ của ngoại giao Việt Nam của tác giả Nguyễn Đăng Khoa – Liên chi hội Nhà báo Báo Nhân Dân.

- Tác phẩm: Trồng lúa "không dấu chân" của tác giả Trần Trung Quân – Hội Nhà báo tỉnh Hậu Giang.

- Tác phẩm: Xin để rừng Nghiến hàng trăm năm tuổi Phìn Hồ được sống của nhóm tác giả Trần Văn Hoàng (Việt Hoàng), Nguyễn Văn Oanh (Nguyễn Oanh), Đinh Thị Thủy (Đinh Thùy) – Liên chi hội Nhà báo Thông tấn xã Việt Nam.

- Tác phẩm: Gia đình 3 thế hệ gìn giữ và bảo tồn nghề di sản của tác giả Nguyễn Thanh Dũng – Hội Nhà báo tỉnh Cà Mau.

V. Giải Tin, bài phản ánh, phỏng vấn, bình luận, chuyên luận, tọa đàm, chuyên đề phát thanh tổng hợp (Phát thanh)

1 Giải A:

- Tác phẩm: Trở về của nhóm tác giả Nguyễn Vũ Duy, Nguyễn Thị Thu Hòa, Nguyễn Phạm Huân, Nguyễn Quỳnh Hoa – Ban Thời sự, Liên chi hội Nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam.

2 Giải B:

- Tác phẩm: Đừng để xảy ra "Ngày tận thế" của nhóm tác giả Đỗ Thị Giang (Hương Giang), Dương Thị Hằng (Diễm Hằng), Nguyễn Tuấn Nghĩa (Tuấn Nghĩa), Trần Thị Hoàng Liên (Hoàng Liên) – Đài Phát thanh và Truyền hình Yên Bái, Hội Nhà báo tỉnh Yên Bái.

- Loạt 3 kỳ: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên mạng xã hội Tiktok của nhóm tác giả Nguyễn Thị Mỹ Hương (Mỹ Hương), Nguyễn Thị Thùy Trang (Thùy Trang), Ngô Thành Sang (Thành Sang) – Đài Tiếng nói nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh.

3 Giải C:

- Loạt 3 bài: Chấn chỉnh tình trạng đùn đẩy, sợ sai: Ai không làm hãy đứng sang một bên! của tác giả Phan Thanh Hà (Thanh Hà) – Cơ quan thường trú khu vực miền Trung, Liên chi hội Nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam.

- Tác phẩm: Nghề Review: "Khi sự ngờ vực làm lung lay quyền lực ảo" của nhóm tác giả Nguyễn Hữu Khánh (Hữu Khánh), Bùi Thị Phương Nga (Phương Nga) – Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh, Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh.

- Loạt 3 bài: Thanh Hóa công phá bức tường “sợ sai, sợ trách nhiệm” của nhóm tác giả Nguyễn Thanh Phương (Thanh Phương), Nguyễn Thị Thúy Hằng (Thúy Hằng) – Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa, Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa.

3 Giải Khuyến khích:

- Tác phẩm: Vành đai bảo vệ Tổ quốc bên ngoài lãnh thổ của nhóm tác giả Nguyễn Văn Lực, Nguyễn Văn Hoan, Bùi Lê Lợi, Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Thị Ngọc Hà – Liên chi hội Nhà báo Trung tâm Phát thanh – Truyền hình Quân đội.

- Chương trình phát thanh chuyên đề: Đảng trong cuộc sống hôm nay: Khi tôi 18 của nhóm tác giả Huỳnh Văn Bảy, Võ Đăng Vinh, Lữ Phúc Hoàng, Huỳnh Đức Lựu – Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Nam, Hội Nhà báo tỉnh Quảng Nam.

- Tác phẩm: Từ đề án thành phố thông minh Bình Dương của nhóm tác giả Bùi Văn Hùng, Phạm Việt Hà – Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương, Hội Nhà báo tỉnh Bình Dương.

VI. Giải Phóng sự, phóng sự điều tra, bút ký (Phát thanh)

1 Giải A:

- Loạt 3 bài: Vì sao tiền dành cho đồng bào nghèo dân tộc thiểu số “bị nhốt” trong kho bạc? của nhóm tác giả Trịnh Đình Thiệu (Đình Thiệu), Nguyễn Long Phi (Long Phi) – Cơ quan thường trú khu vực miền Trung, Liên chi hội Nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam.

3 Giải B:

- Tác phẩm: Đừng để thuốc lá điện tử “đầu độc” giới trẻ của nhóm tác giả Huyền Trang, Trần Tuấn, Hoàng Linh – Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Thọ, Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ.

- Loạt 3 kỳ: Đồng Nai: Kê đơn thuốc cho bệnh… sợ trách nhiệm! của tác giả Đinh Thị Dạ Thy (Dạ Thy) – Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai, Hội Nhà báo tỉnh Đồng Nai.

- Loạt 3 bài: "Luyện thép" trong lòng biển của nhóm tác giả Vũ Thị Hồng Linh, Lê Đắc Thắng, Hoàng Gia Khánh, Đinh Khánh Ngọc, Đỗ Thị Ngọc Linh – Liên chi hội Nhà báo Trung tâm Phát thanh – Truyền hình Quân đội.

4 Giải C:

- Loạt 3 kỳ: Để nghị quyết song hành cùng thực tiễn của tác giả Nguyễn Anh Tuấn (Anh Tuấn) – Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên, Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên.

- Loạt 3 bài: An sinh là an dân của nhóm tác giả Nguyễn Thu Giang (Thu Giang), Phạm Thị Thủy (Thu Thủy), Lê Thị Hiền (Lê Hiền) – Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh, Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh.

- Loạt 3 kỳ: Niềm tin ngày trở lại của nhóm tác giả Trần Thu Hiền, Lê Thị Liên – Đài Phát thanh và Truyền hình Lào Cai, Hội Nhà báo tỉnh Lào Cai.

- Loạt 2 kỳ: Người giữ rừng bỏ rừng...? của tác giả Dương Xuân Hạnh – Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Nông, Hội Nhà báo tỉnh Đắk Nông.

3 Giải Khuyến khích:

- Tác phẩm: Hoa trên đỉnh núi mờ sương của nhóm tác giả Trần Thanh Hoa, Bùi Thị Yến, Tống Thị Kim Thanh, Đinh Thị Thúy Hải – Đài Phát thanh và Truyền hình Hòa Bình, Hội Nhà báo tỉnh Hòa Bình.

- Tác phẩm: Chuyện kể từ Hạc Hải của nhóm tác giả Phạm Thị Lựu (Lê Lựu), Nguyễn Đức Thái (Đức Thái), Phạm Thị Diệu Minh (Diệu Minh) – Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Bình, Hội Nhà báo tỉnh Quảng Bình.

- Tác phẩm: Đừng để niềm tin giãn theo… lời hứa của nhóm tác giả Trịnh Hồng Nhi (Hồng Nhi), Châu Ngọc Giàu (Ngọc Giàu), Phan Hồng Phúc (Hồng Phúc) – Đài Phát thanh và Truyền hình Cà Mau, Hội Nhà báo tỉnh Cà Mau.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa trao giải A cho tác giả Võ Mạnh Hùng. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

VII. Giải Tin, phóng sự, ký sự (Truyền hình)

1 Giải A:

- Tác phẩm: Nỗi đau của sông mẹ của nhóm tác giả Nguyễn Anh Tuấn (Anh Tuấn), Chu Sỹ Thanh (Chu Thanh) – Liên chi hội Nhà báo Đài Truyền hình Việt Nam.

3 Giải B:

- Tác phẩm: Cảm ơn lắm! Việt Nam của nhóm tác giả Đặng Bảo Trung, Phùng Chí Cương, Phạm Thanh Xuân, Nguyễn Thi Tùng, Trần Huy Hoàng – Liên chi hội Nhà báo Trung tâm Phát thanh – Truyền hình Quân đội.

- Tác phẩm: Phá rừng rầm rộ ở Nam Đông của nhóm tác giả Võ Công Tuấn, Hoàng Đức Nam Anh, Đinh Thị Linh Giang – Đài Phát thanh Truyền hình Thừa Thiên Huế, Hội Nhà báo tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Tác phẩm: Trả lại sự sống cho đất của nhóm tác giả Trà My, Trần Tuấn, Nguyễn Trung Kiên, Hà Trang, Xuân Trường – Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Thọ, Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ.

5 Giải C:

- Loạt 4 bài: Chim trời cá nước miền Tây của nhóm tác giả Hồ Quốc Minh, Trần Khánh Long – Liên chi hội Nhà báo Đài Truyền hình Việt Nam.

- Tác phẩm: Gần dân để không lơ lửng giữa trời của nhóm tác giả Hoàng Mạnh Hà (Hoàng Hà), Phạm Ngọc Sơn (Ngọc Sơn), Trần Kim Tiến (Trần Tiến), Nguyễn Hữu Minh (Hữu Minh) – Đài Phát thanh và Truyền hình Yên Bái, Hội Nhà báo tỉnh Yên Bái.

- Tác phẩm: Lên bờ của nhóm tác giả Nguyễn Hữu Đại (Hữu Đại), Lê Thanh Tùng – Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa, Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa.

- Tác phẩm: Công - tư lẫn lộn của nhóm tác giả Nguyễn Thị Ngọc Khánh (Ngọc Khánh), Nguyễn Trọng Thái (Trọng Thái), Lê Thành Vinh (Lê Vinh), Lê Hoàng Vũ (Hoàng Vũ), Nguyễn Lam Giang (Lam Giang) – Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Tĩnh, Hội Nhà báo tỉnh Hà Tĩnh.

- Tác phẩm: Loay hoay giải thể hay sáp nhập của nhóm tác giả Hoàng Văn Hương, Quách Tuấn Quỳnh – Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Giang, Hội Nhà báo tỉnh Hà Giang.

6 Giải Khuyến khích:

- Loạt 3 kỳ: Khổ vì luật của nhóm tác giả Nguyễn Thành Trung (Nguyễn Trung), Đặng Văn Nghịnh (Mạnh Nghịnh), Lê Huy Hòa (Huy Hòa), Nguyễn Duy Hoàng (Nguyễn Hoàng) – Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên, Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên.

- Loạt 4 bài: Đê biển miền Tây của nhóm tác giả Nguyễn Thị Cẩm Nhung, Trần Tuấn Tú, Huỳnh Nguyễn Khánh Duy, Bùi Tấn Vủ, Ngô Gia Quí – Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Long, Hội Nhà báo tỉnh Vĩnh Long.

- Tác phẩm: Đi về phía mặt trời của nhóm tác giả Nguyễn Thị Ngọc Hà (Ngọc Hà), Nguyễn Ngọc Truyền (Ngọc Truyền), Nguyễn Thế Tiệp (Thế Tiệp), Nguyễn Trọng Quân (Trọng Quân), Nguyễn Tiến Sỹ (Tiến Sỹ) – Đài Phát thanh và Truyền hình Lai Châu, Hội Nhà báo tỉnh Lai Châu.

- Tác phẩm: Thư số của nhóm tác giả Hữu Tầm, Trần Minh Vũ, Khánh Hằng – Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận, Hội Nhà báo tỉnh Ninh Thuận.

- Tác phẩm: Lan tỏa vòng tay yêu thương của tác giả Xuân Giang – Đài Phát thanh và Truyền hình An Giang, Hội Nhà báo tỉnh An Giang.

- Loạt 4 kỳ: Hồi sinh của nhóm tác giả Nguyễn Thúy Ngân (Thúy Ngân), Phạm Thị Phương Thúy (Phương Thúy), Ninh Văn Tuyên (Ninh Tuyên) – Đài Phát thanh và Truyền hình Lạng Sơn, Hội Nhà báo tỉnh Lạng Sơn.

VIII. Giải Bình luận, giao lưu, tọa đàm (Truyền hình)

1 Giải A:

- Tác phẩm: Hiệp định Paris - Khát vọng hòa bình của nhóm tác giả Nguyễn Thu Yến, Phan Thị Hoài, Đặng Thị Hải Bằng, Nguyễn Việt Anh, Nguyễn Đức Dân – Liên chi hội Nhà báo Đài Truyền hình Việt Nam.

1 Giải B:

- Tác phẩm: Người con đại nghĩa của nhóm tác giả Phan Vũ Em, Nguyễn Thanh Trường, Tô Hồng Doãn Đan, Lê Nguyễn Trọng Huỳnh, Hồ Anh Thơ – Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Long, Hội Nhà báo tỉnh Vĩnh Long.

3 Giải C:

- Tác phẩm: Khơi nguồn tài lực của nhóm tác giả Hoàng Giang, Hoàng Đức Long, Nguyễn Thị Thùy Ngân, Hà Văn Quỳnh, Đỗ Thị Luyến – Trung tâm Truyền hình Thông tấn, Liên chi hội Nhà báo Thông tấn xã Việt Nam.

- Tác phẩm: Giữ vững ổn định chính trị, không để bị động, bất ngờ của nhóm tác giả Phan Liên, Trường Giang, Xuân Đại, Hoàng Huy – Trung tâm Truyền hình Nhân Dân, Liên chi hội Nhà báo Báo Nhân Dân.

- Loạt 3 bài: Cạm bẫy mạng xã hội của nhóm tác giả Lê Kiều Nga (Kiều Nga), Trần Văn Khánh (Văn Khánh), Lê Hữu Thống Nhất (Thống Nhất) – Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh.

1 Giải Khuyến khích:

- Tác phẩm: Chuyện làng đũi Nam Cao của nhóm tác giả Nguyễn Quang Hưng (Quang Hưng), Nguyễn Thị Thu (Hoài Thu), Lại Hồng Nhung (Nguyên Nhung), Phan Đức Anh (Đức Anh), Nguyễn Hoàng Hải (Hoàng Hải) – Đài Phát thanh Truyền hình Thái Bình, Hội Nhà báo tỉnh Thái Bình.

IX. Giải Phim tài liệu truyền hình

1 Giải A:

- Loạt 2 bài: Hồ Chí Minh – Con đường phía trước của nhóm tác giả Ngô Quang Thịnh, Vũ Quang Lãm, Phạm Ngọc Lan, Trương Ngọc Dũng, Vũ Nguyễn Thành Khôi – Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh.

2 Giải B:

- Tác phẩm: Mảnh ký ức của nhóm tác giả Lê Hoàng Linh, Phạm thùy Linh, Trần Anh Ngọc, Mai Việt Nam, Phạm Tuấn Anh – Liên chi hội Nhà báo Đài Truyền hình Việt Nam.

- Tác phẩm: Những cử nhân ở rẫy của nhóm tác giả Nguyễn Ngọc Dũng (Ngọc Dũng), Lang Văn Linh (Lang Linh), Lỳ Bá Rê (Bá Rê), Hoàng Thu Hà (Thu Hà) – Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An, Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An.

4 Giải C:

- Tác phẩm: Làng Bình Yên của nhóm tác giả Đỗ Bích Nhung, Triệu Văn Đô, Nguyễn Mạnh Dũng, Trần Ngọc Thùy – Truyền hình Quốc hội Việt Nam, Liên chi hội Nhà báo Văn phòng Quốc hội.

- Tác phẩm: Thép trong lòng biển sâu của nhóm tác giả Nguyễn Huy Hùng, Vũ Trọng Quảng, Lê Thi, Nguyễn Bảo Khánh – Chi hội Nhà báo Điện ảnh Quân đội nhân dân.

- Tác phẩm: Lịch sử không quên của nhóm tác giả Lương Minh, Cao Duy, Việt Hưng, Ngọc Tân – Đài Phát thanh Truyền hình Phú Thọ, Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ.

- Tác phẩm: Cao tốc lòng dân của nhóm tác giả Nguyễn Ngọc Thưa, Nguyễn Vũ Linh, Nguyễn Hữu Thọ, Trần Ngọc Như, Trương Minh Thiện – Đài Phát thanh và Truyền hình Hậu Giang, Hội Nhà báo tỉnh Hậu Giang.

3 Giải Khuyến khích:

- Tác phẩm: Việt Nam - Khát vọng hòa bình (Vietnam’s aspiration for peace) của nhóm tác giả Lê Thị Bảo Ngọc, Nguyễn Văn Bình, Phạm Phương Anh, Đào Kiên Trung, Trần Vũ Quang – Trung tâm Truyền hình Thông tấn, Liên chi hội Nhà báo Thông tấn xã Việt Nam.

- Tác phẩm: "Xả lũ" vào đồng ruộng của tác giả Bá Phúc – Đài Phát thanh Truyền hình An Giang, Hội Nhà báo tỉnh An Giang.

- Tác phẩm: Xuân Thủy – Nhà báo cách mạng ưu tú của nhóm tác giả Trần Kim Hoa, Mai Chí Vũ, Trịnh Kiên, Nguyễn Sĩ Đại – Liên chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam.

X. Giải Tin, bài phản ánh, phỏng vấn, bình luận, tọa đàm, giao lưu trực tuyến (Báo điện tử)

1 Giải A:

- Loạt 5 bài: Thảm họa khốc liệt từ thiên tai, sạt lở đất đá: Còn phá, còn đau! của nhóm tác giả Võ Mạnh Hùng, Nguyễn Hoài Nam – Báo điện tử VietnamPlus, Liên chi hội Nhà báo Thông tấn xã Việt Nam.

3 Giải B:

- Loạt 5 kỳ: Đại điền xây ruộng lớn của nhóm tác giả Nguyễn Đình Tùng, Lưu Thị Ngần (Lưu Ngần), Nguyễn Thị Nguyệt (Minh Nguyệt), Nguyễn Anh Dân (Anh Dân), Dương Việt Hùng (Việt Hùng) – Báo Thái Bình, Hội Nhà báo tỉnh Thái Bình.- Loạt 5 bài: Câu chuyện chấn hưng văn hóa của nhóm tác giả Bùi Thị Kim Thoa (Kim Thoa), Vương Thị Hà (Vương Hà), Nguyễn Thị Hồng Ngọc (Hồng Ngọc), Đỗ Thị Bích Liên (Bích Liên), Dương Thanh Thảo (Thanh Thảo) – Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Liên chi hội Nhà báo Ban Tuyên giáo Trung ương.

- Loạt 3 kỳ: Gieo “Hạt giống đỏ” trong doanh nghiệp FDI của nhóm tác giả Đỗ Tiến Trọng, Phạm Xuân Ngợi, Nguyễn Trung Đồng, Đặng Ngọc Tùng – Báo Bình Dương, Hội Nhà báo tỉnh Bình Dương.

5 Giải C:

- Loạt 5 bài: Doanh nghiệp gặp khó vì quy định phòng cháy của nhóm tác giả Bạch Thị Hân (Tâm An), Nguyễn Công Sáng (Công Sáng), Nguyễn Thị Diệu Thùy (Diệu Thùy), Nguyễn Trần Chung (Trần Chung), Nguyễn Việt Hùng (Hoài Anh) – Báo điện tử VietnamNet, Liên chi hội Nhà báo Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Loạt 5 bài: Phát triển các ngành công nghiệp văn hóa ở Việt Nam của nhóm tác giả Đậu Thị Dung (Đậu Dung), Đoàn Thị Thúy Hương (Thiên Điểu), Nguyễn Thị Lê Giang (Mi Ly) – Báo Tuổi trẻ, Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh.

- Tác phẩm: Cấp ủy đảng bị kỷ luật: Đứng dậy sau vấp ngã của nhóm tác giả Vũ Mai Hoàng, Nguyễn Ngọc Thanh, Phạm Trường Sơn, Ngô Phương Thảo, Khúc Hồng Thiện – Liên chi hội Nhà báo Báo Nhân Dân.

- Loạt 5 kỳ: “Chống vay mượn quyền lực, núp bóng quyền lực”của nhóm tác giả Cấn Mạnh Cường (Cấn Cường), Lê Thị Phương Thảo (Phương Thảo), Nguyễn Hoàng Yến (Hoàng Yến), Nguyễn Văn Sơn (Sơn Nguyễn) – Liên chi hội Nhà báo Báo Dân trí.

- Loạt 3 bài: Tín chỉ carbon rừng - Cơ hội tạo nguồn lực tăng trưởng xanh của nhóm tác giả Ngô Thị Thu Hà, Trần Thị Liên, Đoàn Thị Thư, Hứa Thị Thanh Thủy – Báo Tuyên Quang, Hội Nhà báo tỉnh Tuyên Quang.

5 Giải Khuyến khích:

- Loạt 3 bài: Quốc hội khóa XV nửa chặng đường - Những kỳ họp "sát ý Dân, bền chí Đảng" của nhóm tác giả Hoàng Lan, Lâm Hiển, Duy Thông – Báo Đại biểu Nhân dân, Liên chi hội Nhà báo Văn phòng Quốc hội.

- Loạt 4 bài: An sinh xã hội bền vững và câu chuyện về nghĩa Đảng, tình dân của nhóm tác giả Trần Thu Hà (Thu Hà), Lê Thị Kiều Minh (Kiều Minh), Trần Giang Nam (Giang Nam), Nguyễn Thành Nam (Thành Nam), Trương Mai Thủy (Mai Thủy) – Báo Hà Tĩnh, Hội Nhà báo tỉnh Hà Tĩnh.

- Loạt 3 kỳ: Lành mạnh hóa mạng xã hội Tiktok, bảo vệ chủ quyền không gian mạng của nhóm tác giả Hoàng Thế Tào, Nguyễn Quỳnh Nga, Đỗ Thị Nga – Liên chi hội Nhà báo Báo Công Thương.

- Loạt 5 kỳ: Ngang nhiên “phân lô”, mua bán đất nghĩa trang trái phép tại Hà Nội của nhóm tác giả Nguyễn Quán Tuấn, Trần Văn Quốc, Quách Hà Đương – Báo Nhà báo & Công luận, Liên chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam.

- Tác phẩm: Cống Sồi mang nguồn rươi mới của nhóm tác giả Nguyễn Thị Mơ (Nguyễn Mơ), Nguyễn Thành Chung (Thành Chung) – Báo Hải Dương, Hội Nhà báo tỉnh Hải Dương.

XI. Giải Phóng sự, phóng sự điều tra, ký báo chí, ghi chép (Báo điện tử)

1 Giải A:

- Loạt 3 bài: Đường đi của gỗ lậu qua xe chuyển phát nhanh của nhóm tác giả Hoàng Văn Chiên, Đỗ Doãn Hoàng, Phạm Sỹ Công, Nguyễn Đức Minh – Báo điện tử Dân Việt, Liên chi hội Nhà báo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

2 Giải B:

- Loạt 5 bài: Những thành đồng ở biên giới Tây Nam của nhóm tác giả Nguyễn Cao Cường (Thuần Hưng), Nguyễn Văn Thắng (Thắng Văn), Nguyễn Ngọc Chung (Ngọc Chung) – Báo Kinh tế và Đô thị, Hội Nhà báo Thành phố Hà Nội.

- Loạt 5 bài: Những người lao mình vào thảm họa của tác giả Vũ Thị Phượng (Vũ Phượng) – Liên chi hội Nhà báo Báo Thanh niên.

5 Giải C:

- Loạt 5 bài: Bom mìn - Cuộc chiến trăm năm trong lòng đất Quảng Trị của tác giả Trần Sơn Bách – Liên chi hội Nhà báo Báo Nhân Dân.

- Loạt 5 bài: Vạch trần "Thế giới ngầm" game NFT của nhóm tác giả Ngô Văn Cường. Nguyễn Cát Tường, Nguyễn Tuấn Anh, Phạm Vũ Linh – Chi hội Nhà báo Báo Lao Động.

- Loạt 5 kỳ: Bóc lột sức lao động trẻ chưa thành niên của nhóm tác giả Trần Duy Phương, Đỗ Minh Khôi, Nguyễn Quốc Thắng, Nguyễn Thị Tuyết Hằng, Đỗ Văn Hàm – Chi hội Nhà báo Tạp chí Lao động và Công đoàn.

- Loạt 5 kỳ: Bắt mạch thủ đoạn ngầm trong đấu thầu của nhóm tác giả Thu Hòa, Hoàng Phong, Hồ Hùng – Báo Công an nhân dân, Liên chi hội Nhà báo Bộ Công an.

- Loạt 4 kỳ: "Gieo mầm" Đảng, "gặt trái ngọt" trong đồng bào dân tộc thiểu số của nhóm tác giả Bùi Văn Tiến (Bùi Tiến), Nguyễn Hoàng Long (Hoàng Long) – Chi hội Nhà báo Báo Bảo vệ Pháp luật.

5 Giải Khuyến khích:

- Loạt 5 bài: Những chiến binh giữ rừng Tam Đảo của nhóm tác giả Nguyễn Thị Thu Thủy (Nghĩa Thành), Trịnh Đình Quang (Giang Đình) – Báo Vĩnh Phúc, Hội Nhà báo tỉnh Vĩnh Phúc.

- Loạt 5 bài: Những đảng viên đặc biệt ở vùng biên viễn của nhóm tác giả Lê Văn Dương (Lê Dương), Trần Quốc Huy (Quốc Huy), Trần Bá Nghị (Trần Nghị), Trần Văn Tuyên (Trần Tuyên) – Báo điện tử VietnamNet, Liên chi hội Nhà báo Bộ Thông tin và Truyền thông.- Loạt 5 bài: Lỗ hổng an toàn hàng không của nhóm tác giả Lê Anh Đạt, Phan Quang Lộc, Trần Thanh Bình, Lê Anh Tuấn – Chi hội Nhà báo Báo Đại Đoàn Kết.

- Loạt 4 bài: Công tác quản lý và sự "tùy tiện" trong điều chỉnh quy hoạch của nhóm tác giả Nguyễn Sơn Tùng, Vũ Thường Chiến, Vũ Thị Thoa, Đỗ Xuân Quang – Chi hội Nhà báo Báo Xây dựng.

- Tác phẩm: Mở lối thoát nạn ở “chuồng cọp” - Mở đường sống khi xảy ra hỏa hoạn của tác giả Đặng Tú Quyên (Tú Quyên) – Hội Nhà báo thành phố Hải Phòng./.

