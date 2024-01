Đề nghị các địa phương xử lý nghiêm công trình xây dựng không đảm bảo an toàn

Công an huyện Thái Thụy (Thái Bình) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam Nguyễn Văn Đoàn, để điều tra về tội “Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng.”