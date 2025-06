Đề nghị Thụy Điển hỗ trợ Việt Nam hoàn thiện quy chuẩn về năng lượng hạt nhân

Bộ trưởng Bộ Công an quyết định điều động Đại tá Hồ Song Ân (sinh năm 1978, quê quán tỉnh Quảng Nam), Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi.