Đề xuất ngân hàng không được thu giữ nhà duy nhất khi xử lý nợ xấu

Dự thảo mới của Ngân hàng Nhà nước bổ sung “vùng an toàn” cho người đi vay, bảo vệ nhà ở duy nhất và công cụ lao động chính, chỉ thu giữ khi không ảnh hưởng đời sống và thu nhập cơ bản của người vay.

Dự thảo nghị định về điều kiện tài sản bảo đảm khi xử lý nợ xấu, đang được Ngân hàng Nhà nước lấy ý kiến, bổ sung "vùng an toàn" cho người đi vay.

Theo quy định hiện hành, ngân hàng có quyền thu giữ tài sản thế chấp khi khoản vay trở thành nợ xấu và bên vay không thực hiện nghĩa vụ trả nợ.

Nhưng với dự thảo mới, tổ chức tín dụng chỉ được thu giữ tài sản nếu khoản bảo đảm không phải mái ấm duy nhất của gia đình hoặc không phải công cụ mưu sinh chính mà người vay đang sử dụng để tạo thu nhập.

Điểm thay đổi này đặc biệt đáng chú ý bởi lần đầu tiên pháp luật định nghĩa rõ ràng khái niệm “nhà ở duy nhất”.

Theo dự thảo, đó là công trình xây dựng duy nhất thuộc quyền sở hữu của người đi vay, nơi họ và gia đình đang sinh sống ổn định, lâu dài hoặc thường xuyên. Song song với việc bảo vệ chỗ ở, dự thảo cũng bổ sung quy định về “công cụ lao động chủ yếu hoặc duy nhất”.

Đây được hiểu là phương tiện lao động mang lại nguồn thu nhập chính hoặc duy nhất cho người vay. Tuy nhiên, để được hưởng sự bảo vệ đó, người vay phải minh bạch ngay từ khi ký hợp đồng và cung cấp đầy đủ giấy tờ chứng minh.

Nếu không xuất trình được hồ sơ hợp lệ, tài sản sẽ mặc định không nằm trong nhóm được bảo vệ. Dự thảo dự kiến có hiệu lực từ ngày 15/10. Tinh thần chung là hướng đến một cách xử lý nợ xấu chặt chẽ nhưng nhân văn./.