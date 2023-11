Đêm nhạc 'Phượng Linh' sẽ khép lại năm kỷ niệm quan hệ ngoại giao VN-Italy

Nghệ sỹ violin Trịnh Minh Hiền biểu diễn tại Italy. (Ảnh: NVCC)

Ngày 3/12 tới đây, đêm nhạc của nghệ sỹ vĩ cầm Trịnh Minh Hiền và nghệ sỹ dương cầm Maurizio Mastrini mang tên “Phượng Linh” sẽ khép lại chuỗi sự kiện kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Italy (1973-2023).

Chương trình do Đại sứ quán Italy và Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) tổ chức vào 20h tại Nhà hát Tuổi Trẻ, số 11 Ngô Thì Nhậm, Hà Nội.

“Phượng Linh” gồm 3 phần với 17 tiết mục, phần lớn do chính nghệ sỹ Trịnh Minh Hiền biên tập, chuyển soạn, sáng tác và trình diễn. Tất cả được sắp xếp như một câu chuyện kể về loài chim Phượng mang trong mình biểu tượng văn hóa Á Đông, cất cánh bay lên trong hành trình từ Đông sang Tây, bắt đầu từ đỉnh núi nhỏ của Tây Bắc, đến những ngọn núi Tây Nguyên trong “Ơi M'drak” rồi vươn ra biển lớn.

Nghệ sỹ piano Maurizio Mastrini sẽ mang đến tinh thần lãng mạn, tự do của âm nhạc Châu Âu với: “O sole mio,” “Romance in Hanoi”...

Nếu như cây vĩ cầm Trịnh Minh Hiền mang tới "miền nhạc Phượng" như một biểu tượng văn hóa Á Đông, thì nghệ sỹ dương cầm Maurizio Mastrini sẽ gửi tới khán giả những "nụ hôn" (Baci) đến từ album nhạc cùng tên mới nhất trong số 12 album của anh. Nam nghệ sỹ cũng lựa chọn Hà Nội là điểm dừng chân của hành trình Baci-International Tour 2023-2024.

Nghệ sỹ piano Maurizio Mastrini được mệnh danh là "Il fenomeno" (hiện tượng) âm nhạc của Italy.

Điểm đặc biệt trong đêm nhạc này là hai nghệ sỹ Trịnh Minh Hiền và Maurizio Mastrini sẽ tấu lên hai bản Quốc thiều Việt Nam và Italy, làm nên một cái kết đẹp cho năm kỷ niệm quan hệ ngoại giao hai nước.

Chương trình còn có các khách mời đặc biệt là hoạ sỹ Lê Thanh Sơn (thể hiện biểu tượng chim Phượng), Nghệ sỹ Ưu tú Thanh Lam, Nghệ sỹ Ưu tú đàn bầu Lệ Giang, ca sỹ opera Trịnh Thanh Bình, nghệ sĩ guitar/viola người Pháp Vincent Fillatreau, nghệ sỹ cello Bùi Hà Miên, nghệ sỹ sáo trúc Ngọc Anh, nghệ sỹ chuông xoay Nguyễn Tiến Mạnh, nghệ sỹ múa đương đại Hà Tứ Thiên cùng Nhóm bè của Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương.

Trước đó, Trịnh Minh Hiền là nữ nghệ sỹ violin Việt Nam đầu tiên và duy nhất được trình diễn solo trong đêm hòa nhạc “Valentine from Italy with Love” do Đại sứ quán Italy tổ chức vào tháng 2/2023 tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Ngay sau đó, chị tiếp tục đem album “Phượng Linh” và tiếng vĩ cầm của mình tham gia 3 festival âm nhạc lớn tại Italy.

Nghệ sỹ chia sẻ "Căn cước âm nhạc của tôi chính là khát vọng dân tộc, trên hết là tinh thần Việt Nam" nên trong “Phượng Linh,” Trịnh Minh Hiền sẽ tiếp tục tái sinh những khát vọng ấy. Đây là lần đầu tiên bản nhạc do nữ nghệ sỹ sáng tác được trình diễn trước khán giả trong nước.

Nghệ sỹ Maurizio Mastrini - "Il fenomeno" (hiện tượng) âm nhạc Italy sẽ biểu diễn bằng chiếc dương cầm trị giá 7,5 tỷ đồng. Đây được xem là chiếc dương cầm chuẩn mực trong dòng đàn hòa nhạc, nổi bật với thanh âm mạnh mẽ, dải âm sắc rộng, rõ nét, sắc sảo nhưng vẫn rất trong trẻo. Thông thường, khán giả chỉ có thể bắt gặp cây đàn này tại các buổi hòa nhạc cổ điển hay các hội trường hòa nhạc quy mô cực “khủng.”./.