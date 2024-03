Điện Biên: Trình diễn thực cảnh “Huyền tích U Va” với vũ điệu dân gian độc đáo

Một phân đoạn trong Show diễn thực cảnh “Huyền tích UVA”. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Tối 13/3 tại bản U Va, xã Noong Luống, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên chủ trì, phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Điện Biên tổ chức giới thiệu sản phẩm du lịch mới - trình diễn thực cảnh “Huyền tích U Va.”

Với sự tham gia của hơn 70 diễn viên quần chúng và chuyên nghiệp, trình diễn thực cảnh tái hiện huyền tích lịch sử và các vũ điệu dân gian độc đáo của dân tộc Thái tại bản U Va nói riêng và dân tộc Thái của tỉnh Điện Biên nói chung.

Chương trình diễn ra với 3 chương chính: Chương I, nói về những dấu ấn cổ xưa của dân tộc Thái (sự tích quả bầu mẹ); Chương II, nói về truyền thuyết chiếc Khăn Piêu và cây hoa ban; Chương III, nói về Lễ hội Xên Pang (tục cúng cảm ơn tổ tiên, trời đất của dân tộc Thái) một nét đẹp nhân văn, lâu đời, niềm tự hào của người Thái và sự liên kết giữa hiện tại và quá khứ.

Trình diễn thực cảnh “Huyền tích U Va” gắn với cảnh quan thiên nhiên khu nghỉ dưỡng nước khoáng nóng U Va, hồ sen U Va, mong muốn sẽ mang lại cho du khách những trải nghiệm mới, lạ, hấp dẫn. Đây là sản phẩm du lịch mới nằm trong khuôn khổ Lễ hội Hoa Ban năm 2024.

Thông qua sự kiện này, Ban Tổ chức mong muốn trình diễn thực cảnh “Huyền tích U Va” sớm trở thành sản phẩm du lịch độc đáo của tỉnh Điện Biên, giúp kết nối cộng đồng và doanh nghiệp để xây dựng một sản phẩm có sức hấp dẫn, lan tỏa, gắn kết.

Một trong những điểm nhấn quan trọng của Năm Du lịch Quốc gia - Điện Biên 2024 là Lễ Khai mạc và Lễ hội Hoa Ban năm 2024, với chủ đề “Về miền Hoa Ban” được tổ chức vào tối 16/3 tại Quảng trường 7-5, thành phố Điện Biên Phủ.

Trong khuôn khổ Năm Du lịch Quốc gia - Điện Biên 2024, sẽ diễn ra 169 chương trình, sự kiện hưởng ứng; trong đó, 13 chương trình, sự kiện quốc gia do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các bộ, ban, ngành Trung ương chủ trì tổ chức; 28 chương trình, sự kiện, hoạt động do tỉnh Điện Biên chủ trì tổ chức; 128 sự kiện, hoạt động hưởng ứng do 33 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức.

Đây là dịp nhằm tăng cường liên kết, tạo động lực phát triển du lịch giữa Điện Biên với các tỉnh Tây Bắc, sớm đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và góp phần nâng cao hình ảnh, vị thế, thương hiệu du lịch Việt Nam nói chung và tỉnh Điện Biên nói riêng trong những năm tiếp theo. /.

Diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử Sau 56 ngày đêm “khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt,” chiến đấu dũng cảm, mưu trí, sáng tạo, quân và dân ta đã đập tan toàn bộ tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ.