Đoàn Bộ Quốc phòng Việt Nam tham dự Đối thoại quốc phòng Seoul 2024

Phát biểu tại cuộc gặp song phương Việt Nam-Hàn Quốc, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh kết quả đã đạt được và tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng hai nước. (Ảnh: Trường Giang/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, nhận lời mời của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, từ ngày 10-12/9/2024, đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam do đồng chí Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm Trưởng đoàn đã đến Hàn Quốc tham dự Đối thoại Quốc phòng Seoul lần thứ 13 (Đối thoại SDD-13).

Phát biểu khai mạc sự kiện, Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck Soo nhấn mạnh tình hình thế giới đang có nhiều biến động mạnh, cuộc cạnh tranh địa chính trị trên thế giới đang diễn biến ngày càng khốc liệt.

Thế giới cùng lúc phải đối mặt với những mối đe dọa về an ninh mới, thảm họa quy mô lớn, bệnh truyền nhiễm, hoạt động khủng bố sử dụng công nghệ, tin giả...

Trong bối cảnh đó, tăng cường hợp tác quốc tế trở thành nhiệm vụ quan trọng và cấp thiết hơn bao giờ.

Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck Soo cùng trưởng đoàn Quốc phòng các nước. (Ảnh: Khánh Vân/TTXVN)

Đối thoại SDD là một diễn đàn quốc tế lớn về an ninh khu vực và thế giới được Bộ Quốc phòng Hàn Quốc tổ chức thường niên từ năm 2012 với sự tham dự đông đảo của các quan chức cấp cao, chuyên gia và học giả nghiên cứu về quốc phòng an ninh từ nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế.

Bộ Quốc phòng Việt Nam cử đại biểu tham dự tất cả các kỳ Đối thoại SDD trước đây. Đối thoại SDD năm nay có sự tham dự của khoảng 900 đại biểu đến từ trên 70 quốc gia và tổ chức quốc tế.

Các nước và tổ chức quốc tế cử đại biểu cấp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hoặc tương đương tham dự Đối thoại có Malaysia, Mông Cổ, Canada, Phần Lan, Papua New Guinea, Cameroon, Jordan, Rwanda, NATO (Chủ tịch Hội đồng quân sự).

Đối thoại SDD-13 có chủ đề “Hợp tác quốc tế, vượt ra ngoài những thách thức an ninh toàn cầu” gồm 3 phiên toàn thể với các nội dung: Ngăn chặn chiến tranh và bảo vệ trật tự quốc tế dựa trên luật lệ; Hướng tới một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do, hòa bình và thịnh vượng; Giải quyết nhiều cuộc khủng hoảng an ninh trong một thế giới kết nối.

Tại các phiên toàn thể, các đại biểu chia sẻ quan điểm về tình hình thế giới, khu vực cùng quan tâm, góp phần xây dựng lòng tin giữa các bên tham gia, thúc đẩy đối thoại và tăng cường hợp tác.

Bên lề Đối thoại SDD-13, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đã có các cuộc gặp song phương với Thứ trưởng Quốc phòng nước chủ nhà, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lào, Quốc vụ khanh Bộ Quốc phòng Campuchia và Quốc vụ khanh Quốc phòng Vương quốc Anh để trao đổi về các biện pháp tăng cường hợp tác quốc phòng song phương trong thời gian tới; tiếp xúc bên lề Đối thoại với đại diện Viện IISS châu Á và Trung tâm Chia sẻ thông tin chống cướp biển và cướp có vũ trang nhằm vào tàu thuyền tại châu Á của Singapore.

Tại Phiên họp của Nhóm công tác về an ninh mạng, trong khuôn khổ Đối thoại SDD-13, đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Tùng Hưng, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh 86 đã phát biểu, chia sẻ về tình hình an ninh mạng tại Việt Nam và vai trò của Quân đội trong bảo đảm an ninh quốc gia và đề xuất thiết lập hệ thống chia sẻ về an ninh mạng toàn cầu./.

