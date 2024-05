Đoàn công tác của Bộ Giáo dục thăm hỏi gia đình cháu bé bị bỏ quên trên ôtô

Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Chiều 30/5, tại thành phố Thái Bình, Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tới thăm hỏi, động viên gia đình cháu bé tử vong do bị bỏ quên trên xe ôtô đưa đón của Trường Mầm non Hồng Nhung 2 (xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình).

Đoàn công tác đã gửi tới gia đình lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc của Bộ trưởng cùng tập thể lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời động viên người thân trong gia đình nạn nhân cố gắng vượt qua nỗi đau.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Bình Nguyễn Viết Hiển cho rằng đây là sự việc đau lòng của ngành. Sau khi xảy ra vụ việc, Ủy ban Nhân dân tỉnh và các cơ quan chức năng đã kịp thời chỉ đạo, xác minh, điều tra làm rõ vụ việc.

Sáng 30/5, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành các công văn chấn chỉnh hoạt động của các trường mầm non và việc đưa đón trẻ, bảo đảm môi trường an toàn khi trẻ đến trường; chấn chỉnh công tác quản lý, đảm bảo an toàn trong cơ sở giáo dục mầm non.

Dù đã có nhiều quy định cũng như văn bản chỉ đạo của Bộ và Sở Giáo dục và Đào tạo nhưng việc thực hiện tại các cơ sở vẫn còn nhiều "lỗ hổng" cần được chấn chỉnh kịp thời.

Đây là bài học đối với toàn ngành trong công tác chỉ đạo, tập huấn, hướng dẫn kỹ năng cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong việc đưa đón trẻ.

Chiều cùng ngày, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Bình đã họp với Ban giám hiệu các trường mầm non công lập, tư thục và chủ các cơ sở giáo dục mầm non độc lập trên địa bàn để kịp thời chấn chỉnh công tác quản lý, nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ.

Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Bình Hà Thị Thu Phương yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo tăng cường vai trò chỉ đạo, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm; chỉ rõ những tồn tại, hạn chế của cơ sở giáo dục trong công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ; chịu trách nhiệm trước Ủy ban Nhân dân thành phố nếu để xảy ra vi phạm; kiểm tra chặt chẽ đội ngũ giáo viên, nhân viên tại các cơ sở giáo dục.

Ông Trần Văn Đạt, Vụ trưởng Vụ Giáo dục chính trị và Công tác học sinh, sinh viên (Bộ Giáo dục và Đào tạo) phát biểu. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Bình cương quyết đình chỉ hoạt động của cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập nếu không đủ điều kiện theo quy định, nhất là các nhóm lớp vượt số lượng, sử dụng giáo viên, nhân viên không đúng trình độ chuyên môn, cơ sở vật chất, trang thiết bị, chất lượng không đảm bảo.

Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Bình yêu cầu chấn chỉnh kỷ cương, nề nếp, ý thức trách nhiệm trong toàn ngành giáo dục địa bàn.

Các cơ sở giáo dục có xe đưa đón học sinh cần tăng cường các giải pháp đảm bảo tuyệt đối an toàn cho học sinh. Các yêu cầu về thủ tục pháp lý phải đầy đủ, chất lượng xe đảm bảo, nhân viên lái xe đáp ứng đủ các yêu cầu theo quy định, thực hiện nghiêm quy trình đưa đón trẻ bằng xe ôtô, ký kết làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan (đơn vị cung cấp dịch vụ, nhà trường, gia đình).

Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Bình yêu cầu các trường mầm non tư thục trên địa bàn khẩn trương có báo cáo về việc sử dụng dịch vụ đưa đón trẻ bằng xe ôtô./.

Bản tin 60s: Khởi tố vụ án trẻ 5 tuổi bị bỏ quên trên ôtô ở Thái Bình Công an thành phố Thái Bình (tỉnh Thái Bình) vừa ra quyết định khởi tố vụ án "Vô ý làm chết người” đối với vụ một trẻ mầm non 5 tuổi bị bỏ quên trên xe ô tô đưa đón học sinh dẫn đến tử vong.