Hà Nội yêu cầu công khai các khoản thu và chi đầu năm học mới

Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản gửi Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã và các cơ quan báo chí, truyền hình về việc tăng cường chỉ đạo triển khai thực hiện một số nội dung chuẩn bị cho năm học mới 2024-2025.

Ủy ban Nhân dân thành phố cũng chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước để thực hiện đúng quy định về thu, chi tài chính và công khai các khoản thu, chi ngay từ đầu năm học; lựa chọn, cung ứng, sử dụng sách giáo khoa, tài liệu giáo dục địa phương, tài liệu tham khảo.

Ủy ban Nhân dân thành phố giao Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã chỉ đạo rà soát, kiểm tra, đôn đốc bảo đảm đủ cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục trước thềm năm học mới; có giải pháp kịp thời khắc phục tình trạng cơ cấu đội ngũ giáo viên còn bất cập của địa phương theo thẩm quyền; sắp xếp giáo viên bảo đảm đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đặc biệt với một số môn học như Tiếng Anh, Tin học, Âm nhạc, Mỹ thuật.

Trong trường hợp chưa thể tuyển dụng đủ giáo viên theo định mức thì thực hiện các giải pháp hợp đồng giáo viên theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP của Chính phủ để thực hiện chủ trương “có học sinh, phải có giáo viên đứng lớp” phù hợp tình hình thực tế tại địa phương.

Các bên liên quan cần xây dựng, triển khai thực hiện phương án hỗ trợ học sinh hộ nghèo, cận nghèo, học sinh thuộc đối tượng chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế, vùng sâu, vùng xa, địa bàn cách trở, học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số, bảo đảm để các em đủ sách giáo khoa, đồ dùng học tập và điều kiện thiết yếu khác; tuyệt đối không để có học sinh vì hoàn cảnh khó khăn mà không được đến trường.

Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các cơ sở giáo dục chủ động phối hợp với nhà xuất bản, tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện việc cung ứng sách giáo khoa, bảo đảm chất lượng; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chậm, thiếu sách giáo khoa, tài liệu học tập khi năm học 2024-2025 bắt đầu.

Ngoài ra, Sở hướng dẫn các nhà trường thực hiện hiệu quả một số hoạt động đầu năm học 2024-2025 như vệ sinh trường, lớp, chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng về mọi mặt cho khai giảng năm học mới, hoạt động đón học sinh đầu cấp, thực hiện nghiêm túc quy định về thời gian tổ chức Lễ khai giảng thống nhất vào sáng 5/9.

Theo khung kế hoạch thời gian năm học 2024-2025 do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ban hành, toàn thành phố sẽ tổ chức khai giảng vào ngày 5/9. Học sinh các trường mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên tựu trường sớm nhất trước 1 tuần so với ngày tổ chức khai giảng. Riêng học sinh lớp 1 tựu trường sớm nhất trước 2 tuần so với ngày tổ chức khai giảng.

Khung kế hoạch thời gian năm học 2024-2025 của thành phố Hà Nội quy định, các trường kết thúc học kỳ 1 trước ngày 18/1/2025; hoàn thành chương trình và kết thúc năm học trước ngày 31/5/2025; xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở trước ngày 30/6/2025. Đồng thời hoàn thành tuyển sinh các lớp đầu cấp trước ngày 31/7/2025./.

