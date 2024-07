Đoàn thể thao Việt Nam sẵn sàng cho các cuộc tranh tài vượt qua chính mình

Ông Đặng Hà Việt, Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao, Trưởng đoàn thể thao Việt Nam tại Olympic Paris 2024, nhận thẻ tham dự Thế vận hội. (Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN)

Sáng sớm 24/7 (giờ địa phương), chuyến bay mang số hiệu VN019 của hãng hàng không Vietnam Airlines đưa chúng tôi hạ cánh xuống sân bay Charles de gaulle ở thủ đô Paris, Pháp.

Lúc này bầu trời Paris vẫn còn nhiều sương mù, với cảnh vật xung quanh như còn chưa hoàn toàn tỉnh giấc sau một giấc ngủ say.

Giống như các Đại hội thể thao quy mô quốc tế khác, Ban tổ chức Olympic Paris cũng thiết lập làn nhập cảnh riêng dành cho thành viên các đoàn thể thao tham dự Olympic và tất cả những ai có thẻ Olympic đều được đề nghị tiến hành thủ tục kích hoạt thẻ ngay sau khi hoàn tất thủ tục nhập cảnh.

Ngoài địa điểm kích hoạt thẻ tham dự Olympic ở sân bay Charles de gaulle, Ban tổ chức còn bố trí thêm một địa điểm nữa có chức năng tương tự ở làng vận động viên, nhưng thường các tình nguyện viên sẽ đề nghị các huấn luyện viên, vận động viên, quan chức hoặc phóng viên thể thao sớm tiến hành thủ tục kích hoạt thẻ trước khi xuống nhận hành lý ký gửi.

Quầy kích hoạt thẻ tham dự Olympic Paris 2024 được Ban tổ chức bố trí ngay tại sân bay Charles de gaulle nên rất tiện lợi cho các đoàn thể thao quốc tế. (Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN)

Trước ngày các đoàn thể thao lên đường đến Paris, Ban tổ chức đã gửi phôi thẻ về từng quốc gia và khi sang Paris, nhân viên của Ban tổ chức chỉ cần đối chiếu thông tin giữa hộ chiếu và thẻ tham dự rồi ép plastic phôi thẻ đó là lập tức đã có một thẻ Olympic thật sự hoàn chỉnh. Vì thế nên khâu kích hoạt thẻ được tiến hành cực kỳ nhanh chóng và mau gọn.

Theo lời khuyên của một người bạn thân là dân bản địa ở Paris, chúng tôi quyết định lên tàu điện ngầm từ sân bay Charles de gaulle về trung tâm thủ đô, để tránh nguy cơ tắc đường vì kẹt xe hoặc bị cấm đường vì Olympic.

Và thế là chúng tôi đã được chứng kiến một Paris từ xa tới gần, từ cảnh tượng khá vắng vẻ ở ngoại ô rồi tấp nập và đông đúc khi đi vào khu trung tâm và ấn tượng đặc biệt dễ nhận thấy là sự xuất hiện dày đặc của lực lượng cảnh sát làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh an toàn.

Ngay từ lúc ở sân bay, chúng tôi đã liên tục nhìn thấy từng tốp 3 cảnh sát trang bị đầy đủ đi tuần tiễu không ngơi nghỉ, còn trên tàu điện ngầm cũng thường xuyên chứng kiến cảnh tượng cảnh sát vũ trang tuần tra giám sát rất nghiêm ngặt.

Nước chủ nhà Pháp đã huy động khoảng 35.000 cảnh sát để bảo đảm an toàn cho Olympic Paris 2024 và người bạn của chúng tôi cho biết thêm rằng khu trung tâm ở Paris bây giờ cực kỳ an toàn vì nơi nơi đều có sự xuất hiện của cảnh sát.

Bình thường những sự kiện thể thao tầm cỡ như Olympic luôn nhận được sự chú trọng đặc biệt về công tác an ninh, nhưng Thế vận hội năm nay còn được quan tâm hơn nữa, bởi đây là lần đầu tiên lễ khai mạc không diễn ra bên trong sân vận động mà được tổ chức dọc sông Seine, đem đến trải nghiệm chưa từng có cho người xem, song đồng thời cũng đặt ra một thách thức cực lớn về vấn đề bảo đảm an ninh, an toàn.

Một người bạn khác ở Paris của chúng tôi cho biết ngay cả việc lên tàu điện ngầm vào trung tâm Paris - nơi có những điểm thi đấu của Olympic 2024, bây giờ cũng là một việc không hề dễ dàng, bởi chỉ những ai sở hữu thẻ Olympic có mã quét QR thì mới được phép vào lúc này, bằng không thì chỉ có duy nhất một lựa chọn là ở ngoài.

Theo khuyến cáo của Ban tổ chức, phương tiện giao thông công cộng như xe buýt hay tàu điện ngầm nên là lựa chọn ưu tiên cho những người muốn theo dõi Olympic Paris, bởi sẽ rất không tiện lợi nếu sử dụng phương tiện cá nhân trong những ngày này, trừ khi chiếc xe của bạn thuộc diện ưu tiên của Olympic./.

