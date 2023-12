Đón Năm Mới gắn với quảng bá, giới thiệu hình ảnh quê hương Ninh Thuận

Tiết mục nghệ thuật trong chương trình “Ninh Thuận chào năm mới 2024”. (Ảnh: Nguyễn Thành/TTXVN)

Tối 31/12, tại Quảng trường 16/4, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận tổ chức chương trình “Ninh Thuận chào Năm Mới 2024” nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi chào đón Năm Mới gắn với quảng bá, giới thiệu hình ảnh quê hương, con người và du lịch Ninh Thuận đến với nhân dân, du khách trong nước và quốc tế.

Hàng ngàn người dân và du khách đã tập trung về khu vực quảng trường 16/4 để đón xem chương trình văn hóa, nghệ thuật chào đón Năm Mới.

Chương trình chia làm hai phần, phần một với chủ đề "Ninh Thuận chào Năm Mới 2024" có ba chương gồm “Việt Nam đất nước tuyệt vời,” “Ninh Thuận yêu thương” và “Ninh Thuận ngày mới.”

Phần hai là chương trình Đại nhạc hội - EDM Party gồm các tiết mục như hát, múa, countdown, bắn pháo hoa nghệ thuật chào đón Năm Mới 2024.

Trong không khí vui tươi, phấn khởi đón chào Năm Mới 2024, thay mặt lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Long Biên đã gửi đến quý đại biểu, toàn thể cán bộ, chiến sỹ, nhân dân và du khách lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Điểm lại những thành tựu nổi bật về kinh tế-xã hội trong năm 2023, ông Nguyễn Long Biên cho biết, được sự quan tâm, hỗ trợ hiệu quả của Trung ương, sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh cùng với sự đoàn kết, quyết tâm, chung sức, đồng lòng, trách nhiệm và nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận, vượt khó của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, kinh tế-xã hội năm 2023 của Ninh Thuận đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh đạt 9,40%, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 3.658 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch, GRDP bình quân đầu người ước đạt 87,7 triệu đồng.

Hoạt động du lịch của tỉnh có nhiều khởi sắc và có mức tăng trưởng khá. Tổng lượt khách tham quan, nghỉ dưỡng ước đạt 2,9 triệu lượt khách (tăng 20,8% so cùng kỳ, đạt 107,4% so với kế hoạch), thu nhập xã hội từ hoạt động du lịch ước đạt 2.300 tỷ đồng. Diện mạo đô thị và nông thôn có nhiều khởi sắc.

Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được tăng cường củng cố; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định. Các hoạt động an sinh xã hội được đảm bảo.

Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên. Những kết quả trên đã góp phần nâng cao và khẳng định vị thế của Ninh Thuận trong khu vực miền Trung và phạm vi cả nước.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận, Năm Mới 2024 đã đến, đây là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong thực hiện kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2026. Mục tiêu đặt ra về phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh là tập trung ưu tiên, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững.

Tỉnh đẩy mạnh, tạo chuyển biến tích cực hơn trong thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Ninh Thuận sẽ tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về cơ chế chính sách; khơi thông các nguồn lực; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án kết cấu hạ tầng trọng điểm, liên vùng; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Tỉnh tiếp tục quan tâm phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, xã hội; chú trọng bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Đồng thời, tỉnh Ninh Thuận quyết liệt trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Củng cố, tăng cường quốc phòng, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, tạo đồng thuận xã hội; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế.

Với truyền thống đoàn kết, sự nỗ lực cố gắng và quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh, lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận bày tỏ tin tưởng địa phương sẽ đạt được những kết quả cao hơn và toàn diện hơn trên các lĩnh vực, nhằm góp phần xây dựng, phát triển Ninh Thuận ngày càng giàu đẹp, hướng tới văn minh và hiện đại./.

