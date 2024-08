Thu thập thông tin sinh học mống mắt khi công dân đến làm thủ tục cấp thẻ căn cước. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Chiều 15/8, Trung tâm Nghiên cứu, ứng dụng dữ liệu dân cư và căn cước công dân (Trung tâm RAR, thuộc Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - C06, Bộ Công an) tổ chức chương trình triển khai cung cấp dịch vụ xác thực điện tử.

Đại tá Vũ Văn Tấn, Phó Cục trưởng Cục C06 cho biết đến nay, Trung tâm RAR đã sẵn sàng cung cấp dịch vụ xác thực điện tử. Việc cung cấp dịch vụ xác thực điện tử phải tuân thủ các tiêu chuẩn và quy định nghiêm ngặt. Hệ thống cung cấp dịch vụ xác thực điện tử đã được hoàn thiện, đáp ứng các yêu cầu về định danh, xác thực điện tử, đảm bảo an ninh, an toàn thông tin, hoạt động ổn định 24/7.

"Dịch vụ xác thực chống giả mạo khuôn mặt đến nay đã được chứng nhận đạt chuẩn quốc tế về độ chính xác, an toàn," Đại tá Vũ Văn Tấn nói.

Cũng theo lãnh đạo C06, Trung tâm RAR là đơn vị duy nhất được Bộ Công an cấp phép cung cấp dịch vụ xác thực điện tử. Do đó, các đơn vị có nhu cầu sử dụng dịch vụ xác thực điện tử có thể đăng ký qua Trung tâm RAR.

"Các đơn vị cần chuẩn bị các điều kiện về kỹ thuật, an ninh an toàn để phục vụ kết nối tích hợp với hệ thống trung tâm xác thực điện tử (thuộc Trung tâm RAR). Trong quá trình triển khai dịch vụ xác thực điện tử, đề nghị các đơn vị nghiên cứu, triển khai phải đảm bảo tuân thủ các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân theo quy định," lãnh đạo C06 thông tin.

Tham luận tại chương trình, đại diện Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) cho biết đến nay, Vietcombank đã thu thập được khoảng 4,5 triệu hồ sơ sinh trắc học của khách hàng có đối khớp với Cơ sở Dữ liệu Quốc gia về dân cư, dẫn đầu trong ngành ngân hàng.

Khoảng 800.000 khách hàng đã lựa chọn chia sẻ và xác thực thông tin qua VNeID, chiếm khoảng 20% tổng số khách hàng thực hiện xác thực với Vietcombank. Theo đại diện Vietcombank, đối với người dân và khách hàng, giải pháp xác thực thông qua kết nối trực tuyến giữa ứng dụng ngân hàng số và ứng dụng VNeID đã mang lại sự thuận tiện, giúp việc cung cấp, chia sẻ thông tin cho ngân hàng trở nên đơn giản, nhanh chóng, tiện lợi. Đồng thời, việc này còn đảm bảo an ninh, an toàn, bảo mật dữ liệu, tránh các trường hợp giả mạo thông tin và phòng ngừa rủi ro.

Tại Chương trình, đại diện Trung tâm RAR đã thông tin về tình trạng an ninh bảo mật trong lĩnh vực tài chính. Việt Nam hiện có 77,41% số người trưởng thành sở hữu tài khoản ngân hàng với hơn 182 triệu tài khoản. Số lượng mở tài khoản ngân hàng trực tuyến gia tăng đi kèm với vấn nạn sử dụng giấy tờ giả mạo tạo tài khoản, mua bán tài khoản ngân hàng sử dụng vào các mục đích bất hợp pháp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bên cạnh đó, còn có vấn nạn giả mạo các thương hiệu, mạo danh ứng dụng công để đánh cắp thông tin, tài khoản ngân hàng của công dân…

Từ thực trạng trên, Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước đã ban hành nghị định, quyết định bổ sung các phương thức xác thực thông tin, xác thực sinh trắc định danh công dân để ngăn chặn tình trạng lừa đảo, bảo vệ người dùng…

Một trẻ em dưới 6 tuổi tích hợp giọng nói vào cơ sở dữ liệu căn cước. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Tháng 1/2024, Bộ Công an chứng nhận Trung tâm RAR đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ xác thực điện tử. Các dịch vụ xác thực điện tử do Trung tâm RAR cung cấp gồm: Dịch vụ đăng nhập bằng tài khoản VNeID (SSO): dịch vụ SSO (Single Sign On) giúp doanh nghiệp xây dựng các hệ thống cho phép người dùng truy cập các sản phẩm dịch vụ kỹ thuật số thông qua tài khoản VNeID, từ đó định danh và xác thực chính xác người sử dụng dịch vụ, tạo ra môi trường đăng nhập an toàn, dễ dàng mà không cần mật khẩu.

Dịch vụ chia sẻ thông tin giúp khai thác thông tin từ hệ thống định danh và cung cấp cho các doanh nghiệp, tổ chức có thể khai thác các thông tin cá nhân, thông tin tổ chức, và một số thông tin khác được tích hợp vào tài khoản định danh điện tử.

"Việc chia sẻ thông tin cần được sự đồng ý của chủ thể dữ liệu, đảm bảo các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân," đại diện Trung tâm RAR nhấn mạnh.

Dịch vụ xác thực thông tin trên hệ thống định danh điện tử giúp tổ chức, cá nhân khai thác nhằm xác thực các trường thông tin của cá nhân, tổ chức (trả ra đúng/sai)... Dịch vụ giúp tổ chức doanh nghiệp rà soát, chuẩn hóa thông tin khách hàng trong các hệ thống nghiệp vụ chuyên ngành.

Dịch vụ xác thực sinh trắc khuôn mặt là giải pháp bao gồm chống giả mạo khuôn mặt và xác thực khuôn mặt đạt chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế kết hợp với nguồn dữ liệu từ hệ thống căn cước của Bộ Công an đảm bảo độ chính xác cao, không cần đọc NFC chip thẻ căn cước trong quá trình xác thực./.

