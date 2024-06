Đồng Nai chấn chỉnh việc sử dụng nồi hơi sau vụ nổ làm 6 người chết

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai yêu cầu người đứng đầu các tổ chức, đơn vị tăng cường công tác tự kiểm tra hiện trạng thiết bị, việc thực hiện các quy định về an toàn đối với nồi hơi.

Hiện trường nơi xảy ra vụ nổ lò hơi tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn gỗ Bình Minh khiến 6 người chết. (Ảnh: Sỹ Tuyên/TTXVN)

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai yêu cầu các đơn vị, địa phương rà soát, đôn đốc các doanh nghiệp tăng cường thực hiện nghiêm quy định của pháp luật liên quan đến sử dụng các máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, đặc biệt là nồi hơi, thiết bị chịu áp lực thuộc thẩm quyền quản lý.

Theo nội dung công văn số 6455/UBND-KGVX, ngày 6/6/2024 về việc tăng cường công tác an toàn vệ sinh lao động trên địa bàn vừa được Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai yêu cầu các đơn vị, địa phương tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc, tuyên truyền doanh nghiệp thực hiện nghiêm các quy định về an toàn lao động.

Đối với các doanh nghiệp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai yêu cầu người đứng đầu các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh nâng cao trách nhiệm đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động, coi đây là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng, thường xuyên và lâu dài trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đảm bảo an toàn đối với người lao động; kiểm tra, rà soát việc áp dụng các quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình liên quan đến lắp đặt, chạy thử, sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm tra, kiểm định và khai báo sử dụng các máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.

Người đứng đầu các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh tăng cường công tác tự kiểm tra hiện trạng thiết bị, việc thực hiện các quy định về an toàn đối với nồi hơi, các thiết bị chịu áp lực khác và các thiết bị nâng; rà soát, đánh giá các nguy cơ, rủi ro và tiến hành xây dựng các biện pháp phòng ngừa, kiểm soát các yếu tố nguy hiểm có hại tại nơi làm việc...; phải phân công người trực để đảm bảo xử lý kịp thời khi có tai nạn hoặc sự cố gây mất an toàn lao động xảy ra.

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai, lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn lao động trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp và quá trình làm việc của người lao động.

Việc chấp hành pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động của một số doanh nghiệp vẫn còn hạn chế, chưa được quan tâm, chú trọng, dẫn đến tỷ lệ tai nạn lao động còn ở mức cao.

Thời gian qua đã xảy ra những vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng, làm chết và bị thương nhiều người như vụ tai nạn lao động do nổ nồi hơi tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất và Thương mại gỗ Bình Minh (thuộc ấp Vàm, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) ngày 1/5/2024, làm chết 6 người, 5 người bị thương nặng.

Liên quan đến vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này, ngày 10/5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Feng Yong (quốc tịch Trung Quốc, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất và Thương mại gỗ Bình Minh) để điều tra hành vi vi phạm quy định về an toàn lao động.

Theo điều tra, với vai trò là Giám đốc công ty, Feng Yong thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra, quản lý nồi hơi, không thực hiện việc kiểm định chất lượng, dẫn đến sự cố nổ nồi hơi làm 6 người chết, 5 người bị thương./.

Công bố nguyên nhân vụ nổ nồi hơi khiến 6 người tử vong ở Đồng Nai Nguyên nhân dẫn đến vụ nổ là do nồi hơi và bình nén khí đã hết hạn kiểm định an toàn nhưng Công ty không tiến hành kiểm định lại theo đúng quy định, vẫn đưa vào hoạt động, sản xuất.