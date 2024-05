Vụ nổ lò hơi tại Đồng Nai: Khởi tố, bắt tạm giam giám đốc công ty

Hiện trường vụ nổ lò hơi tại Công ty TNHH gỗ Bình Minh. (Ảnh: Sỹ Tuyên/TTXVN)

Ngày 10/5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Feng Yong (quốc tịch Trung Quốc, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất và Thương mại gỗ Bình Minh, đóng tại ấp Vàm, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu), để điều tra hành vi vi phạm quy định về an toàn lao động.

Các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đồng Nai phê chuẩn.

Theo điều tra ban đầu, với vai trò là giám đốc công ty nhưng Feng Yong thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra, quản lý lò hơi, không thực hiện việc kiểm định chất lượng dẫn đến sự cố nổ lò hơi làm 6 người chết, 5 người bị thương.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 10/5, Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất cho biết trong số 5 nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn nổ lò hơi tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất và Thương mại gỗ Bình Minh được cấp cứu tại bệnh viện, đến nay có một bệnh nhân đã được xuất viện; 4 bệnh nhân còn lại hiện sức khỏe dần hồi phục, đang tiếp tục được theo dõi.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai đã ra lệnh tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Feng Yong và tạm hoãn xuất cảnh đối với 7 trường hợp là người nước ngoài để phục vụ công tác điều tra.

Vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra khoảng 8 giờ 30 phút, ngày 1/5, tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất và Thương mại gỗ Bình Minh, khiến 6 người chết và 5 người bị thương.

Sau khi xảy ra vụ việc, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai khẩn trương tổ chức thăm hỏi chu đáo, kịp thời hỗ trợ động viên gia đình và làm các thủ tục liên quan đến nạn nhân tử vong; thăm hỏi, động viên, hỗ trợ và nỗ lực cao nhất cứu chữa các nạn nhân bị thương.

Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật (nếu có).

Theo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất và Thương mại gỗ Bình Minh hoạt động trong lĩnh vực gia công, chế biến đồ gỗ với hơn 400 lao động. Tại thời điểm xảy ra tai nạn, tại đây có 42 người đang làm việc./.

Vụ nổ lò hơi ở Đồng Nai: 5 người bị thương đã qua cơn nguy kịch Ssức khỏe 5 người bị tai nạn lao động nổ lò hơi tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại gỗ Bình Minh (xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu) đang dần hồi phục, trong đó 2 trường hợp nặng đã qua cơn nguy kịch.