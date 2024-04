Dự án "Màn diệt muỗi" giúp ngăn được gần 25.000 ca tử vong do sốt rét ở châu Phi

(Nguồn: BSS/AFP)

Một loại màn mới được cung cấp cho khu vực phía Nam Sahara ở châu Phi đã giúp ngăn được khoảng 13 triệu ca sốt rét và gần 25.000 ca tử vong trong 3 năm qua.

Đây là kết quả của một dự án được công bố ngày 17/4.

Dự án Màn mới do Sáng kiến Tài trợ Y tế Quốc tế (Unitaid) của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Global Fund tài trợ.

Theo số liệu mới nhất từ WHO, trong năm 2022, thế giới ghi nhận 249 triệu ca sốt rét và 608.000 ca tử vong, trong đó phần lớn ở châu Phi. Mỗi năm có gần 500.000 trẻ em ở khu vực châu Phi tử vong do sốt rét - căn bệnh do ký sinh trùng trong muỗi gây ra.

Thế giới đang đối mặt với thách thức lớn trong việc giảm số ca mắc bệnh và tử vong do sốt rét, khi tình trạng kháng thuốc diệt côn trùng gia tăng ở muỗi mang mầm bệnh.

Để giải quyết vấn đề, Dự án Màn mới đã cung cấp 56 triệu màn diệt muỗi tại 17 nước lưu hành bệnh sốt rét trong giai đoạn 2019-2022.

Kết quả cho thấy loại màn mới được tẩm thuốc diệt côn trùng pyrrole thế hệ mới kết hợp với thuốc diệt côn trùng pyrethroid tiêu chuẩn, có hiệu quả tốt hơn trong việc kiểm soát bệnh sốt rét.

Đánh giá 2 thử nghiệm lâm sàng và 5 nghiên cứu thí điểm cho thấy so với màn tiêu chuẩn, màn mới giúp tăng khả năng kiểm soát bệnh sốt rét thêm từ 20-50% tại các nước ghi nhận tình trạng kháng thuốc ở khu vực phía Nam Sahara châu Phi.

Các nhà tài trợ ước tính so với màn tiêu chuẩn, chi phí bổ sung cho mỗi ca sốt rét ngăn chặn được khi sử dụng màn mới là từ 0,66-3,56 USD.

Bên cạnh đó, việc giảm số ca mắc sốt rét và tử vong liên quan nhờ màn mới đã giúp hệ thống y tế các nước tiết kiệm được 28,9 triệu USD.

Giám đốc điều hành Global Fund, Peter Sands nhấn mạnh thành công của Dự án Màn mới là minh chứng cho thấy thông qua việc thúc đẩy hợp tác giữa các đối tác y tế toàn cầu, tăng cường đổi mới sáng tạo và sử dụng cách tiếp cận thị trường, thế giới có thể chống lại tình trạng kháng thuốc diệt côn trùng, tăng hiệu quả chi phí cho các biện pháp can thiệp và đẩy nhanh tiến bộ chống lại bệnh sốt rét./.

