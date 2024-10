Du lịch là điểm sáng trong phát triển kinh tế của thành phố Đà Nẵng

Khách du lịch đến tham quan chụp ảnh tại Khu du lịch Bà Nà Hills (Đà Nẵng). (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Khu vực thương mại và dịch vụ của thành phố Đà Nẵng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực trong quý 3 và 9 tháng năm 2024.

Theo Cục thống kê Đà Nẵng, tăng trưởng giá trị tăng thêm (VA) cả khu vực dịch vụ quý 3 ước đạt 8,21% so với cùng kỳ năm 2023; cao hơn mức tăng 3,30% của quý 1 nhưng giảm nhẹ so với mức tăng 9,24% của quý 1.

Tính chung 9 tháng năm 2024, VA khu vực dịch vụ ước tăng 6,96% so với cùng kỳ, đóng góp 4,88 điểm phần trăm vào mức tăng Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) chung toàn nền kinh tế thành phố.

Trong khu vực dịch vụ, một số ngành có VA tăng cao 2 con số trong 9 tháng qua phải kể đến như hoạt động nghệ thuật, vui chơi và giải trí tăng 16,15%; dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng 14,49%; hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ tăng 14,5%;...

Nhiều sự kiện văn hóa, du lịch đặc sắc thu hút du khách

Hoạt động du lịch tiếp tục phát triển mạnh mẽ, là điểm sáng trong phát triển kinh tế của thành phố.

Nhiều hoạt động sự kiện, lễ hội mang tầm quốc gia và quốc tế; nhiều sản phẩm du lịch dịch vụ du lịch được tổ chức và đưa vào hoạt động, góp phần tạo không khí sôi động, tươi mới thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế đến với Đà Nẵng.

Trong 9 tháng năm 2024, thành phố Đà Nẵng đã tổ chức nhiều chương trình, sự kiện văn hóa, du lịch đặc sắc phục vụ du khách tham quan, du lịch như Lễ hội ẩm thực Hương vị Việt Nam, Đại hội thể thao sinh viên Đông Nam Á, Lễ hội Việt Nam-Nhật Bản, Giải Golf phát triển châu Á năm 2024, Hội thi Dân vũ và Flashmob năm 2024, Chương trình “Hè vui khám phá," khai trương Phố đi bộ Bạch Đằng và Đường hoa biển Đà Nẵng...

Màn trình diễn pháo hoa của đội Đà Nẵng, Việt Nam. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Nổi bật nhất là Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng DIFF 2024 với chủ đề“Tinh hoa văn hóa” diễn ra vào các ngày thứ 7 cuối tuần trong tháng 6 và tháng 7. Nhân dịp này, các khu điểm du lịch tại Đà Nẵng làm mới nhiều sản phẩm, dịch vụ chất lượng để thu hút du khách đến tham quan, trải nghiệm.

Da Nang Downtown với rất nhiều show diễn sôi động, đẳng cấp, tại đây có các show diễn lần đầu tiên có tại Đà Nẵng như Show nghệ thuật thể thao mạo hiểm Jetski & Flyboards kết hợp với âm nhạc, ánh sáng, các vũ điệu điêu luyện trên mặt nước và pháo hoa; Công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài, Sun World Ba Na Hills diễn ra nhiều sự kiện và hoạt động mới như show tạp kỹ hoành tráng với sự góp mặt của các ngôi sao quốc tế.

Cùng với đó, các hoạt động văn hóa nghệ thuật nổi bật hai bên bờ sông Hàn như hô hát bài chòi, hòa tấu nhạc cụ truyền thống, ảo thuật đường phố, vũ hội đường phố có hóa trang kết hợp biểu diễn nhạc hơi... cũng thu hút đông đảo du khách.

Cơ sở lưu trú phục vụ 8,7 triệu lượt khách

Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống tháng 9/2024 ước đạt 2.421,2 tỷ đồng. Tính chung quý 3, doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống ước đạt 7.674,7 tỷ đồng, tăng 11,0% so với quý trước và tăng 24,5% so với quý cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng năm 2024, doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống ước đạt gần 20.602,7 tỷ đồng, tăng 23,0% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, doanh thu lĩnh vực lưu trú ước đạt 7.775,1 tỷ đồng, tăng 33,5%; lĩnh vực ăn uống đạt 12.827,6 tỷ đồng, tăng 17,5%.

Tổng số lượt khách cơ sở lưu trú phục vụ trong tháng 9 ước đạt 977.300 lượt, tăng 46,6% so với tháng cùng kỳ năm 2023. Trong đó, khách quốc tế ước đạt gần 349.000 lượt; khách du lịch trong nước ước đạt 628.300 lượt.

Tính chung 9 tháng năm 2024, tổng số lượt khách do cơ sở lưu trú phục vụ ước đạt 8,7 triệu lượt, tăng 33,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, khách quốc tế đạt 3,2 triệu lượt, tăng 30,6%; khách trong nước đạt 5,5 triệu lượt, tăng 34,9% so với cùng kỳ.

Khách du lịch quốc tế tham quan danh thắng Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng). (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Lượt khách ngủ qua đêm 9 tháng ước đạt 6,5 triệu lượt, tăng 27,9%, trong đó khách quốc tế ngủ qua đêm ước đạt gần 3 triệu lượt, tăng 28,1%; lượt khách nghỉ trong ngày ước đạt gần 2,2 triệu lượt tăng 52,7%, trong đó khách quốc tế nghỉ trong ngày ước đạt 180.000 lượt, tăng gần 96,0% so với cùng kỳ năm ngoái.

Khách nghỉ trong ngày tiếp tục duy trì mức tăng cao so với cùng kỳ năm 2023. Qua tìm hiểu tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, sự gia tăng đáng kể này chủ yếu do lượng khách đoàn, khách du lịch tham quan các khu vui chơi giải trí tăng mạnh, và nhiều khách lựa chọn nghỉ ngơi vài giờ ở các cơ sở phục vụ lưu trú trong quá trình tham quan. Bên cạnh đó, số lượng khách địa phương nghỉ trong ngày tại các cơ sở lưu trú cá thể như nhà nghỉ, nhà trọ cũng tăng đáng kể.

Hoạt động lữ hành và các dịch vụ hỗ trợ du lịch vẫn đang trên đà tăng trưởng tốt. Ước tính tháng 9/2024, doanh thu thuộc nhóm ngành này đạt 668,6 tỷ đồng./.

