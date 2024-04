Du lịch và ẩm thực Việt Nam được truyền thông quốc tế đánh giá cao

Một góc Vịnh Hạ Long. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Du lịch Việt Nam đã tiếp tục tăng trưởng trong quý 1/2024 với lượng khách quốc tế đều đạt trên 1,5 triệu lượt mỗi tháng và có xu hướng tăng.

Bên cạnh lượng khách tăng trưởng tốt, hình ảnh điểm đến Việt Nam cũng được truyền thông quốc tế đánh giá cao. Điều này góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của du lịch Việt Nam đến với đông đảo du khách thế giới.

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), tờ báo The Sydney Morning Herald (Australia) có bài viết nhấn mạnh về tầm quan trọng của du lịch tái tạo để bảo vệ môi trường.

Bài báo đưa ra danh sách 20 trải nghiệm tác động tích cực đến môi trường du lịch, sinh thái, đảm bảo đời sống người dân địa phương. Trong đó, những chuyến du lịch trekking (đi bộ đường dài) tại Việt Nam nhằm giảm phát thải carbon nằm trong danh sách này.

Điểm đến được đề cập là Cao Bằng với hành trình khám phá Công viên địa chất Non nước Cao Bằng đã được UNESCO ghi danh Công viên địa chất toàn cầu.

Trước đó, Giải thưởng Readers’ Choice Awards 2024 khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Tạp chí DestinAsian đã gọi tên Phú Quốc ở vị trí thứ 6 trong hạng mục 10 hòn đảo hàng đầu khu vực.

Các điểm đến được bình chọn dựa trên số phiếu của chuyên gia và khách du lịch. Tiêu chí bình chọn dựa theo đánh giá của khách về vị trí điểm đến, trải nghiệm, mức độ thân thiện của người dân địa phương, ẩm thực, giao thông, cơ sở hạ tầng, đường bay thuận tiện, giá cả...

Giải thưởng Travelers’ Choice Best of the Best Destinations của nền tảng du lịch trực tuyến Tripadvisor vinh danh Hà Nội (thứ 4) và Hội An (thứ 10) trên danh sách 25 điểm đến hàng đầu thế giới.

Còn Vịnh Hạ Long vinh dự xếp vị trí thứ 2 trong 25 điểm đến thiên nhiên hàng đầu thế giới năm 2024. Mới đây, trang web Yahoo! Finance của mạng lưới Yahoo! đã đề xuất Huế là một trong 20 điểm đến hấp dẫn để khám phá ở châu Á.

Để chọn lọc ra 20 điểm đến mới hấp dẫn còn ít được biết đến, trang này đã tìm kiếm thông tin từ các hãng tin, tờ báo, trang web du lịch uy tín, nổi tiếng, chọn lọc, nghiên cứu đánh giá để đưa ra danh sách cuối cùng.

Du khách quốc tế tham quan Đại Nội Huế. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, ở Huế có vô vàn điều hấp dẫn chờ đợi du khách khám phá. Nổi bật là Quần thể di tích Cố đô Huế được UNESCO ghi danh vào danh sách Di sản văn hóa thế giới. Huế có sắc màu cổ kính, bề dày lịch sử cùng những dấu ấn đặc trưng thể hiện rõ nét trong kiến trúc, văn hóa, ẩm thực cung đình. Các di tích lịch sử của Huế vẫn luôn được giữ gìn, bảo tồn và tôn tạo.

Không chỉ các điểm đến, một số món ăn của Việt Nam cũng được truyền thông quốc tế nhắc đến. Trong số đó, bánh mỳ Việt Nam đứng vị trí đầu tiên trong danh sách 100 món bánh sandwich ngon nhất thế giới (Top 100 sandwiches in the world) do chuyên trang ẩm thực TasteAtlas công bố tháng 3/2024.

Trang này miêu tả, bánh mỳ Việt Nam có vỏ bánh giòn kèm thịt, rắc gia vị, kết hợp với các loại rau tươi như ngò, ớt và dưa chua, phản ánh khẩu vị của người Việt ưa chuộng rau thơm, hương vị nhẹ nhàng. Nhờ gia vị và các loại nhân rất đặc trưng, khác lạ, bánh mỳ Việt Nam được du khách quốc tế đặc biệt ưa chuộng.

Bánh mỳ Việt Nam từ lâu đã vươn ra quốc tế, xuất hiện ở nhiều cửa hàng trên thế giới. TasteAtlas còn gợi ý một số cửa hàng bánh mỳ nổi tiếng ở Thành phố Hồ Chí Minh, Hội An, Hà Nội, thậm chí là cả ở Mỹ và Australia...

Quảng bá du lịch Việt Nam tại Hội chợ du lịch quốc tế Travex 2024 Hơn 100 đối tác nước ngoài đã ký kết các hợp đồng hợp tác và cam kết sẽ đưa khách du lịch đến với Việt Nam, đó là kết quả sau 2 ngày Việt Nam dự Hội chợ Du lịch quốc tế Travex 2024 tại Lào.

Tác giả Ben Groundwater chuyên viết ẩm thực của tờ The Sydney Morning Herald (Australia) đã khen bún riêu của Việt Nam là món ăn hấp dẫn, có kết cấu và hương vị ấn tượng.

Tác giả đánh giá bún riêu cực kỳ ngon, có thể ăn vào cả 3 bữa ăn trong ngày. Tác giả đã tìm hiểu kỹ lưỡng và nêu ra được sự đa dạng, khác nhau giữa món bún riêu ở các vùng miền./.