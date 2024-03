Đức bắt giữ phần tử IS âm mưu tấn công tòa nhà Quốc hội Thụy Điển

Nhân viên an ninh Đức đã bắt giữ 2 đối tượng tại thành phố Gera, miền Đông nước Đức, với cáo buộc âm mưu tổ chức tấn công để trả thù vụ đốt Kinh Koran tại Thụy Điển.

Cảnh sát Đức. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 19/3, các lực lượng chức năng Đức đã bắt giữ 2 đối tượng tình nghi là thành viên tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng âm mưu tấn công tòa nhà Quốc hội Thụy Điển.

Trong một tuyên bố, Văn phòng Công tố liên bang Đức nêu rõ các đối tượng trên là người Afghanistan, được xác định là Ibrahim MG và Ramin N.

Theo các công tố viên, 2 đối tượng âm mưu nổ súng sát hại các sỹ quan cảnh sát và những người khác tại trụ sở Quốc hội Thụy Điển ở Stockholm. Ibrahim MG và Ramin N đã tìm hiểu về địa điểm này trên mạng Internet.

Năm ngoái, 2 đối tượng đã gia nhập nhóm Tỉnh Khorasan của IS, một nhánh của IS, và đã quyên góp khoảng 2.000 euro (2.170 USD) cho tổ chức này. Phiên tòa xét xử hai nghi can diễn ra tại Đức trong các ngày 19 và 20/3.

Lực lượng an ninh Thụy Điển được đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ sau khi xảy ra nhiều vụ đốt Kinh Koran trên khắp cả nước nhằm phản đối vấn đề nhập cư. Hàng loạt nước Hồi giáo đã kịch liệt lên án hành động đốt Kinh Koran này./.

