Sáng 26/11, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Hội đồng Tư vấn về khoa học và công nghệ tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thúc đẩy ESG (Môi trường, Xã hội, quản trị) trong phát triển bền vững tại Việt Nam.”

Phát biểu khai mạc và đề dẫn hội thảo, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thắng khẳng định thông qua chức năng tập hợp, vận động các tầng lớp Nhân dân, kết nối tổ chức thành viên cũng như thực hiện giám sát và phản biện xã hội, Mặt trận nắm giữ những công cụ và dư địa có mối liên hệ trực tiếp với ba trụ cột cốt lõi của ESG là trách nhiệm xã hội, sự tham gia của các bên liên quan và chất lượng quản trị .

Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc triển khai thực chất, ông Trần Thắng lưu ý cần tránh cách tiếp cận hình thức hay chạy theo trào lưu . Thay vào đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam yêu cầu ESG phải được nội địa hóa phù hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam và năng lực của từng ngành, từng địa phương, từng doanh nghiệp .

Khi đi đúng hướng, ESG sẽ vượt lên trên một yêu cầu hội nhập đơn thuần để trở thành động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội nhanh, bền vững và bao trùm .

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thắng phát biểu tại Hội thảo. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Bên cạnh đó, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI đã định hướng đổi mới các phong trào thi đua yêu nước theo 3 trụ cột xanh, số và sáng tạo, lấy bảo vệ môi trường làm nhiệm vụ trung tâm . Kết hợp với chủ trương phát triển nhanh, bền vững của Đại hội XIV của Đảng và Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, ESG cần được nhìn nhận như một tư duy quản trị mới nhằm hiện thực hóa nền quản trị quốc gia hiện đại.

Tuy nhiên, ông Thắng cho rằng thực tiễn cho thấy chính sách còn phân tán, bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá thiếu đồng bộ, trong khi dữ liệu và cơ chế xác minh còn hạn chế . Đặc biệt, khối doanh nghiệp nhỏ và vừa đang thiếu hụt nghiêm trọng nguồn lực tài chính, công nghệ và năng lực thực thi . Do đó, yêu cầu cấp thiết hiện nay không chỉ dừng lại ở việc nâng cao nhận thức mà phải tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ sát với sức chống chịu của từng nhóm doanh nghiệp .

Tại Hội thảo, các đại biểu tập trung làm rõ bốn nhóm vấn đề trọng tâm là đánh giá thực trạng và nhận diện điểm nghẽn thể chế; xây dựng cơ chế kết nối nguồn lực giữa Nhà nước, doanh nghiệp và giới khoa học; đề xuất xây dựng Khung ESG quốc gia với lộ trình phù hợp để không tạo thêm gánh nặng chi phí cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; đồng thời xác định phương thức lồng ghép tiêu chí ESG vào các cuộc vận động và công tác giám sát của Mặt trận .

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng trao đổi nhiều vấn đề thực tiễn, khẳng định phát triển bền vững là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và mỗi người dân, qua đó góp phần từng bước đưa ESG đi vào chiều sâu của tiến trình phát triển đất nước ./.

Minh bạch dữ liệu, chuẩn ESG: Hướng đi giúp doanh nghiệp tiếp cận thị trường vốn Thay vì thụ động chờ đợi các gói tín dụng giải cứu, doanh nghiệp cần chủ động số hóa quy trình, đáp ứng ESG, tự nâng cấp mình thành những mắt xích không thể thay thế trong chuỗi cung ứng FDI toàn cầu.