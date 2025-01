EVN ứng trực 24/24h, đảm bảo cung ứng điện dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025

Ngày 22/1, đại diện Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết lãnh đạo đơn vị này đã chỉ đạo các đơn vị thành viên chuẩn bị nguồn điện an toàn, ổn định phục vụ Nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán.

Cụ thể, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công Thương, EVN đã có văn bản từ giữa tháng 12/2024 yêu cầu các đơn vị trong Tập đoàn lập và thực hiện các kế hoạch đảm bảo điện cho sản xuất và tiêu dùng dịp Tết, trong đó có phương án đảm bảo cung cấp điện; đảm bảo an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ trong dịp Tết.

Bên cạnh đó, EVN cũng yêu cầu các đơn vị tăng cường kỷ luật vận hành, xử lý các tình huống trên hệ thống điện đảm bảo ổn định. Các đơn vị phối hợp với chính quyền, công an, quân đội địa phương xây dựng, triển khai các phương án bảo vệ an ninh trật tự.

Đặc biệt, trong giai đoạn từ 25/1/2025-2/2/2025 (từ 26 tháng Chạp đến ngày 5 tháng Giêng), không thực hiện công tác sửa chữa trên lưới điện, trừ trường hợp cần xử lý do sự cố.

Về công tác điều hành trong dịp Tết Nguyên đán, EVN thống nhất với Công ty Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO) về các phương án liên quan đến giới hạn truyền tải, năng lượng tái tạo; phối hợp vận hành hiệu quả điện Mặt Trời mái nhà và nhà máy điện thuộc quyền điều khiển (cấp điều độ phân phối) trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán, bảo đảm an toàn, chuẩn xác để vận hành tối ưu lưới điện trong các ngày nghỉ Tết.

Ngoài ra, EVN cũng chỉ đạo các đơn vị từ nay đến sát Tết Nguyên đán tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, rà soát thiết bị, hệ thống truyền tải, đảm bảo vận hành an toàn, tin cậy; chuẩn bị đầy đủ vật tư dự phòng để ứng phó và xử lý sự cố nhanh chóng, kịp thời.

"Đến thời điểm này, các tổng công ty trong EVN đều đã xây dựng và rà soát chặt chẽ các phương án, báo cáo về Tập đoàn đầy đủ các nội dung liên quan; triển khai phân công nhiệm vụ cụ thể, lập và tổ chức lịch trực tăng cường, lịch trực lãnh đạo, trực vận hành và xử lý sự cố, đảm bảo ứng trực 24/24h trong tất cả các ngày nghỉ Tết Nguyên đán," đại diện EVN cho hay./.

NSMO dự báo sản lượng điện tiêu thụ trên toàn hệ thống trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 ở mức từ 483 triệu kWh-725 triệu kWh/ngày. Phụ tải ngày Tết dự kiến giảm còn khoảng 60% so với ngày làm việc bình thường, 66% so với ngày Chủ nhật. Dự kiến tăng trưởng phụ tải toàn quốc dịp Tết năm 2025 ở mức 8,2% so với dịp Tết năm 2024.