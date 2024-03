FDA Mỹ phê duyệt sử dụng thuốc trị bệnh thiếu máu của Akebia Therapeutics

24/10/2023 10:45

Có rất nhiều nguyên nhân khác nhau gây ra tình trạng thiếu máu như: do thiếu yếu tố tạo máu; do bệnh lý hồng cầu (bệnh tan máu bẩm sinh); do tủy xương giảm sinh; bệnh máu ác tính, ung thư di căn…