Gần 20.000 vị trí việc làm dành cho người tìm việc ở TP Hồ Chí Minh

Đông đảo đoàn viên thanh niên, người lao động tham gia tìm việc tại ngày hội kết nối việc làm tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Sáng 17/12, Liên đoàn Lao động phối hợp cùng Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, Thành đoàn thành phố và Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức “Ngày hội kết nối việc làm cho công đoàn viên, thanh niên công nhân và người lao động.”

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh Phạm Chí Tâm nhấn mạnh, ngày hội nhằm cung cấp thông tin thị trường lao động, kết nối các doanh nghiệp, đơn vị tuyển dụng với đoàn viên công đoàn, thanh niên công nhân, người lao động đang tìm kiếm việc làm phù hợp hoặc đã có việc làm nhưng chưa ổn định, muốn tìm việc khác phù hợp.

Đây còn là cầu nối giúp doanh nghiệp và người lao động trực tiếp gặp gỡ, trao đổi, tìm hiểu về việc làm, phỏng vấn tuyển dụng; tuyên truyền, nâng cao nhận thức nghề nghiệp, hướng nghiệp, đào tạo nghề cho người lao động. Ngày hội còn giúp thúc đẩy phát triển thị trường lao động, cân đối hài hòa nhu cầu lao động ở thành phố.

Ngày hội thu hút gần 100 doanh nghiệp trong và ngoài nước tuyển dụng 20.000 vị trí việc làm ở các lĩnh vực ngành nghề từ lao động phổ thông đến có tay nghề, có trình độ cao. Trong đó, tập trung nhiều nhất ở lĩnh vực dệt may, da giày, nhân viên bán hàng, tư vấn, nghiên cứu phát triển sản phẩm, nhân viên nhân sự, phòng kinh doanh; kỹ thuật viên, kỹ sư cơ khí, điện-điện tử, xây dựng, kế toán; quản đốc, giám đốc sản xuất, giám đốc kinh doanh.

Nhiều đơn vị danh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động lớn như: Công ty trách nhiệm hữu hạn Worldon Việt Nam (Khu công nghiệp Đông Nam, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh) cần tuyển khoảng 11.000 vị trí công nhân may, cắt in, giày. Công ty cổ phần Máy tính Viện (quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh) cần tuyển 1.000 kỹ thuật viên sửa chữa bảo hành vi tính. Công ty trách nhiệm hữu hạn Đông Nam Việt Nam (huyện Hóc Môn) cần tuyển hơn 800 công nhân may; Công ty cổ phần Trung tâm thương mại LOTTE Việt Nam cần tuyển 1.000 nhân viên thời vụ dịp Tết…

Ngoài ra, có hai doanh nghiệp từng cắt giảm số lượng lớn lao động là Công ty trách nhiệm hữu hạn PouYuen Việt Nam (thuộc Tập đoàn quốc tế Pouchen Đài Loan) và Công ty trách nhiệm hữu hạn Lạc Tỷ, đều chuyên sản xuất giày ở quận Bình Tân tuyển dụng lao động nhằm đáp ứng các đơn hàng mới và nhu cầu phát triển sản xuất kinh doanh.

Tham gia tuyển dụng tại ngày hội, bà Lê Thị Thủy Tiên, Trưởng Phòng nhân sự Công ty Cổ phần Thực phẩm Takahiro cho biết doanh nghiệp có chuỗi gần 50 nhà hàng trên toàn quốc nên thường xuyên tuyển dụng nhân viên lễ tân, pha chế, tạp vụ, tiếp thực, phụ bếp, phục vụ, thu ngân… với mức lương từ 8-10 triệu đồng/tháng cùng các chế độ, chính sách đầy đủ theo quy định.

Doanh nghiệp cũng tuyển dụng nhân sự làm việc bán thời gian trong môi trường làm việc thân thiện, yêu thương và gắn kết...

Có mặt từ rất sớm tại ngày hội, sinh viên Bùi Thị Trúc Ngân, vừa tốt nghiệp Trường Cao đẳng Kinh Tế Thành phố Hồ Chí Minh, Khoa Quản trị kinh doanh háo hức tìm kiếm công việc phù hợp. Thời gian qua, em vừa học vừa làm nên đã có trải nghiệm thực tiễn. Do vậy, em sẽ tìm việc làm đúng ngành nghề mình học ở công ty tương đối gần nhà để làm việc lâu dài.

Hơn 5.000 việc làm mới cho lao động dịp cuối năm tại Thành phố Hồ Chí Minh Ngày hội việc làm lần 2 năm 2023 tại TP.HCM thu hút hơn 50 doanh nghiệp tham gia phỏng vấn, tuyển dụng trực tiếp hơn 5.000 chỉ tiêu việc làm đa dạng trong các ngành nghề, lĩnh vực.

Ngày hội kết nối việc làm cho công đoàn viên, thanh niên công nhân và người lao động không chỉ đáp ứng cơ bản nhu cầu bức thiết về việc làm tại Thành phố Hồ Chí Minh mà còn cung cấp thông tin về nhu cầu việc làm trong và ngoài nước, các chính sách pháp luật về lao động, chính sách vay vốn ưu đãi...cho người lao động.

Các đơn vị còn thông tin về xu hướng việc làm trong giai đoạn hiện nay; giới thiệu chương trình đào tạo ngắn hạn; tuyên truyền chính sách về bảo hiểm xã hội, hướng dẫn cài đặt phần mềm VssID; giới thiệu trang thông tin tìm việc làm của Trung tâm dịch vụ việc làm Thành phố Hồ Chí Minh (Sở Lao động-Thương binh và Xã hội), Trung tâm dịch vụ việc làm Thanh niên (Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh); tư vấn và hướng dẫn hồ sơ các chương trình vay vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội và Tổ chức tài chính vi mô CEP./.