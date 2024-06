Gặp gỡ Wild Thang, chú chó vừa đoạt danh hiệu "xấu nhất thế giới"

Wild Thang đã giành danh hiệu chú chó xấu nhất thế giới. (Nguồn: BBC)

Wild Thang, chú chó Bắc Kinh 8 tuổi, vừa giành ngôi vị quán quân trong cuộc thi Chó xấu xí nhất thế giới 2024.

Theo hãng tin BBC, cuộc thi được tổ chức trong khuôn khổ Hội chợ Sonoma-Marin 2024 ở Petaluma, California, Mỹ, có sự tham gia của chỉ 8 ứng cử viên. Phần lớn những con chó tham gia cuộc thi này đều được các trung tâm chăm sóc đặc biệt cứu khỏi cuộc sống lang thang ngoài phố, trước khi được gia đình mới của chúng nhận nuôi.

Wild Thang, hiện đang sống tại Coos Bay, Oregon, đã có 5 lần tham gia các cuộc thi Chó xấu xí nhất thế giới trước đây, nhưng đây là lần đầu tiên nó giành chiến thắng. BBC cho biết ngoại hình xấu của Wild Thang là kết quả của việc nó bị mắc bệnh sốt rét lúc mới 10 tuần tuổi. Căn bệnh khiến răng Wild Thang ngừng phát triển, dẫn tới việc lưỡi nó thường xuyên nằm lủng lẳng ngoài miệng. Ngoài ra nó còn bị rối loạn cơ bắp ở một bên chân.

Cuộc thi Chó xấu xí nhất thế giới đã được tổ chức suốt gần 50 năm qua. Mục tiêu của cuộc thi là "tôn vinh những điểm không hoàn hảo và khiến tất cả các con chó trở nên đặc biệt và độc đáo".

Với việc giành chiến thắng, Wild Thang và chủ sở hữu của nó là Ann Lewis sẽ nhận được khoản tiền thưởng trị giá 5.000 USD.

Đứng ở vị trí á quân là Rome, một con chó pug 14 tuổi đang phải di chuyển bằng xe lăn. Rome và chủ của nó sẽ nhận giải thưởng trị giá 3.000 USD. Đây là lần đầu tiên Rome tham gia cuộc thi và đã đoạt giải ngay.

Michelle Grady, chủ của Rome, chia sẻ với BBC: “Tôi rất thích cuộc thi này bởi nó tôn vinh những chú chó có khiếm khuyết. Chúng vẫn hoàn hảo, dù bản thân không được lành lặn”.

Đứng ở vị trí thứ ba là Daisy May, một chú chó cứu hộ 14 tuổi. Daisy May được cứu khỏi đường phố năm lên 2 tuổi. Cô chó này hiện đang bị rụng lông, mất răng và mất thị lực. Daisy May và chủ nhân của nó sẽ mang về phần thưởng trị giá 2.000 USD.

Chủ sở hữu của Daisy May là Elizabeth Whitehouse, cho biết cô rất bất ngờ khi con chó cưng của mình giành giải ba. “Tôi đã nghĩ rằng (Daisy May) sẽ là "cô chó xấu xí" xinh đẹp nhất. Nhưng hóa ra, những người khác không nhìn thấy vẻ đẹp ở nó, giống như tôi," cô chia sẻ.

Được biết, ban tổ chức cuộc thi còn mở một hoạt động bình chọn trực tuyến để cư dân mạng chọn ra một con chó đặc biệt cho giải Sự lựa chọn của công chúng. Cuối cùng giải thưởng này thuộc về Rome, con chó đã giành giải nhì của cuộc thi.

BBC cho biết cuộc thi "chó xấu" được tổ chức thường niên nhằm nhấn mạnh tầm quan trọng của việc con người nhận nuôi tất cả các loại động vật. Mục đích của cuộc thi không phải để chế nhạo những cô, chú chó "xấu xí", mà thay vào đó cho thế giới thấy rằng chúng thực sự xinh đẹp.

Ban giám khảo năm nay bao gồm phóng viên Gadi Schwartz của trang tin NBC News, nhà vận động nhân quyền Linda Witong Abrahm và Thủ quỹ thứ 34 của tiểu bang California, Fiona Ma.

Ngoài những cô, chú chó đoạt giải, các ứng viên năm nay còn gồm những con chó lai Chihuahua, chó lai pug và chó lai gốc Trung Quốc./.