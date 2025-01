Giá dầu thô phá mốc 81 USD mỗi thùng, giá đậu tương chạm đỉnh ba tháng

Theo Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), lực mua tiếp tục áp đảo trên thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới trong ngày giao dịch đầu tuần (13/1). Đáng chú ý, nhóm năng lượng tiếp tục dẫn dắt xu hướng khởi sắc toàn thị trường với giá toàn bộ 5 mặt hàng đồng loạt tăng.

Trong đó dầu thô ghi nhận phiên tăng giá mạnh thứ 2 liên tiếp và chạm mức cao nhất trong 4 tháng.

Diễn biến đồng pha trên thị trường nông sản, giá đậu tương chạm đỉnh 3 tháng sau báo cáo WASDE của Mỹ. Đóng cửa, chỉ số MXV-Index tăng 1,04% lên 2.297 điểm, giữ mức đỉnh trong hơn 6 tháng.

Giá dầu thô leo lên mức cao kỷ lục

Kết thúc phiên giao dịch hôm qua, nhóm năng lượng tiếp đà khởi sắc, trong đó dầu thô ghi nhận phiên tăng giá mạnh thứ hai, lên mức cao nhất trong 4 tháng trong bối cảnh Mỹ tăng cường các biện pháp trừng phạt đối với ngành công nghiệp dầu mỏ của Nga, đe dọa gián đoạn nguồn cung dầu toàn cầu.

Kết phiên, giá dầu thô WTI tăng gần 3% và tiến sát mốc 80 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu thô Brent tăng 1,57% lên 81 USD/thùng. Reuters dẫn tài liệu từ Bộ Tài chính Mỹ cuối tuần trước cho biết, Mỹ sẽ áp đặt một số lệnh trừng phạt khắc nghiệt nhất từ trước đến nay đối với ngành công nghiệp dầu mỏ của Nga.

Các biện pháp này nhắm vào Gazprom Neft và Surgutneftegas - hai công ty xuất khẩu khoảng 970.000 thùng dầu thô của Nga mỗi ngày trong 10 tháng đầu năm 2024, chiếm khoảng 30% lượng xuất khẩu dầu thô bằng đường biển của nước này, theo dữ liệu của Bloomberg. Mỹ cũng sẽ nhắm vào các công ty bảo hiểm và thương nhân liên quan đến hàng trăm tàu chở dầu của Nga.

Các chuyên gia đánh giá, gói trừng phạt mới nhất với Nga sẽ gây gián đoạn nghiêm trọng đối với hoạt động nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc và Ấn Độ - khách hàng mua dầu lớn nhất của Nga.

Các nhà máy lọc dầu của Trung Quốc và Ấn Độ đang tăng cường tìm kiếm nguồn hàng thay thế để tránh ảnh hưởng từ các lệnh trừng phạt. Diễn biến này, cùng với việc Arab Saudi tăng giá bán dầu thô sang châu Á trong tháng 2, đã thúc đẩy đà tăng giá dầu.

Sự sụt giảm trong lượng dầu thô được lưu trữ trên toàn thế giới trên các tàu chở dầu cũng góp phần hỗ trợ giá dầu. Vortexa cho biết lượng dầu thô được lưu trữ trên các tàu chở dầu đã thả neo ít nhất bảy ngày trong tuần kết thúc ngày 10/1 đạt 50,59 triệu thùng, giảm 4,8% so với một tuần trước.

Giá đậu tương lên đỉnh ba tháng sau báo cáo WASDE của Mỹ

Theo MXV, thị trường nông sản duy trì đà tăng trong phiên giao dịch đầu tuần, khi các nhà đầu tư tiếp tục đánh giá dữ liệu từ báo cáo Cung và Cầu Nông sản Thế giới (WASDE) tháng 1. Giá đậu tương tăng 2,71% lên 386,9 USD/tấn, chạm mức cao nhất trong hơn ba tháng. Theo báo cáo WASDE hàng tháng công bố ngày 10/1, Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cho biết năng suất đậu tương giảm còn 3,4 tấn/ha, thấp hơn đáng kể so với dự báo. Diện tích thu hoạch giảm 101,2 ha xuống còn 34,8 triệu ha, khiến sản lượng giảm xuống 118,8 triệu tấn.

Do nguồn cung thu hẹp, tổng tồn kho tính đến ngày 1/12 đạt gần 3,1 tỷ giạ, thấp hơn 112 triệu giạ so với dự đoán và chỉ tăng 98 triệu giạ so với cùng kỳ năm trước. Trong báo cáo WASDE, dự báo tồn kho cuối kỳ giảm 90 triệu giạ xuống còn 380 triệu giạ, thấp hơn 77 triệu giạ so với ước tính trước đó. Hầu hết các yếu tố về nhu cầu trên bảng cân đối không thay đổi, ngoại trừ nhập khẩu tăng thêm 5 triệu giạ.

Trên phạm vi toàn cầu, USDA giữ nguyên các số liệu về Brazil và Argentina. Tuy nhiên, tồn kho cuối kỳ toàn cầu giảm xuống còn 128,3 triệu tấn, thấp hơn 3,5 triệu tấn so với tháng 12 và thấp hơn đáng kể so với các dự báo tăng trưởng trước đó.

Trung Quốc đã nhập khẩu lượng đậu tương cao kỷ lục trong năm 2024, đạt 105,3 triệu tấn, tăng 6,5% so với năm trước. Điều này cho thấy các nhà nhập khẩu nước này vẫn đang tiếp tục đẩy mạnh thu mua đậu tương từ Mỹ trước lo ngại về căng thẳng thương mại Mỹ-Trung, đặc biệt là thời điểm trước khi Tổng thống đắc cử Donald Trump nhậm chức.

Lực mua trên thị trường đậu tương trong phiên tối được củng cố nhờ các dữ liệu bán hàng. Theo báo cáo xuất khẩu hàng ngày, các nhà xuất khẩu tư nhân đã ký hợp đồng bán 198.000 tấn đậu tương cho Trung Quốc. Báo cáo Giao hàng hàng tuần ghi nhận tổng cộng 1,35 triệu tấn đậu tương được xuất khẩu trong tuần kết thúc ngày 9/1, tăng 5,5% so với cùng kỳ năm ngoái và cao hơn 4,2% so với tuần trước. Trung Quốc là điểm đến lớn nhất với hơn 543.000 tấn, tiếp theo là Bangladesh với 179.167 tấn./.

