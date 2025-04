Lo thiệt hại lớn về kinh tế, Mỹ "xem lại" đề xuất thu phí tàu Trung Quốc

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc giảm mức phí đề xuất với tàu liên quan đến Trung Quốc cập cảng Mỹ, sau khi nhận được nhiều phản hồi tiêu cực từ các ngành công nghiệp, với cảnh báo đề xuất này có thể gây thiệt hại lớn về kinh tế.

Hãng Reuters trích dẫn nguồn tin giấu tên cho biết các thay đổi đang xem xét bao gồm việc trì hoãn áp dụng mức phí và đưa ra cơ cấu phí mới nhằm giảm tổng chi phí cho tàu Trung Quốc cập cảng.

Hiện Nhà Trắng và Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) vẫn chưa đưa ra bình luận về vấn đề trên.

Tại phiên điều trần trước Ủy ban Tài chính Thượng viện Mỹ, Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer khẳng định không phải tất cả các khoản phí hàng triệu USD mà USTR đề xuất đối với tàu do Trung Quốc đóng cập cảng Mỹ sẽ được thực thi, và các khoản phí này có thể không cộng dồn.

USTR đã đề xuất mức phí có thể lên đến hơn 3 triệu USD mỗi lượt cập cảng Mỹ cho các tàu do Trung Quốc đóng hoặc có liên quan đến Trung Quốc.

Đề xuất được đưa ra sau khi USTR hoàn tất điều tra về ngành hàng hải của Trung Quốc, bắt đầu từ tháng 4/2024. Chính quyền ông Trump lập luận rằng các khoản phí mới sẽ thúc đẩy ngành hàng hải nội địa của Mỹ.

Tuy nhiên, tại phiên điều trần công khai tháng trước, đại diện nhiều ngành, từ than đá đến nông nghiệp, cho rằng đề xuất đóng phí có thể khiến ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc vận chuyển hàng hóa, từ than đá đến đậu tương, do số lượng lớn tàu liên quan đến Trung Quốc trong đội tàu vận chuyển toàn cầu hiện nay và thời gian cần thiết để thay thế chúng./.

Thuế đối ứng của Mỹ chính thức có hiệu lực, Trung Quốc chịu mức cao nhất Mức thuế đối ứng mà Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt đối với hàng chục nền kinh tế thế giới đã có hiệu lực vào lúc 0h01 ngày 9/4 theo giờ Mỹ, tức 11h01 theo giờ Việt Nam.