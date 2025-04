Sau 8 quý tăng nóng, giá chung cư tại Hà Nội đã "chững"

Sau 8 quý tăng trưởng nóng liên tiếp, hiện giá chung cư tại Hà Nội đã "chững" lại kể từ quý 1/2025.

Đây là thông tin được chia sẻ tại buổi họp báo công bố tiêu điểm thị trường bất động sản Hà Nội do Công ty Trách nhiệm hữu hạn CBRE Việt Nam tổ chức tại Hà Nội sáng 9/4.

Phân tích về thị trường chung cư Hà Nội, bà Nguyễn Hoài An, Giám đốc cấp cao CBRE Hà Nội cho biết nguồn cung mở bán mới đạt gần 3.920 căn tới từ 7 dự án. Con số này khiêm tốn so với mức mở bán trung bình 8.000-9.000 căn/quý của 3 quý liền trước đó. Tuy nhiên, số lượng này vẫn tăng gần 70% so với cùng kỳ quý 1/2024.

Mặc dù vậy, con số 3.920 căn là nguồn cung căn hộ chung cư lớn nhất mở bán tại Hà Nội trong quý đầu tiên của năm cũng là con số lớn nhất được ghi nhận trong vòng 4 năm trở lại đây, kể từ năm 2022. Trong số đó, nguồn cung mới trong quý chủ yếu tập trung ở các dự án tại một số quận, huyện ngoại thành như Gia Lâm, Đông Anh, Thanh Trì và Thạch Thất.

Về tình hình thanh khoản của thị trường chung cư Hà Nội, bà Nguyễn Hoài An nhận xét trạng thái ổn định kéo dài trong cả quý 1 vừa qua. Tổng số căn hộ chung cư bán được trong quý 1/2025 đạt gần 3.950 căn, giảm 63% theo quý nhưng tăng 72% theo năm.

Nguồn cung mới quy mô lớn liên tục được bổ sung trong những quý gần đây cũng có những áp lực lên tổng lượng giao dịch do thị trường cần thời gian để hấp thụ lượng căn hộ khá lớn được mở bán trong các quý gần đây, bà An phân tích.

Bên cạnh đó, thị trường ghi nhận sự đa dạng về các phân khúc, bao gồm cả trung cấp, cao cấp và hạng sang. Kể từ năm 2022, thị trường chung cư Hà Nội vẫn chưa ghi nhận thêm nguồn cung mới thuộc phân khúc bình dân.

Trên thị trường, các dự án thuộc những khu đô thị lớn nằm ở khu vực phía Đông và phía Bắc thành phố có ưu thế về pháp lý minh bạch, chủ đầu tư uy tín, được khách hàng ưu tiên lựa chọn. Do đó, những dự án này ghi nhận tỷ lệ hấp thụ rất tích cực, vượt mức 70% ngay trong quý đầu mở bán cho dù quy mô mở bán mới của mỗi dự án khá lớn.

Giá bán chung cư tại thị trường sơ cấp trong quý 1/2025 trung bình đạt xấp xỉ 75 triệu đồng/m2 (chưa bao gồm VAT, phí bảo trì và các khoản ưu đãi, chiết khấu). Mặc dù mức giá này đã cao hơn cùng kỳ 2024 khoảng 34% nhưng so với quý 4/2024 thì chỉ cao hơn 3%. Đây cũng là mức tăng giá theo quý thấp nhất kể từ quý 2/2023.

Các chuyên gia của CBRE dự báo trong năm 2025, thị trường bất động sản nhà ở Hà Nội sẽ đón nhận khoảng 31.700 căn hộ và 6.700 nhà thấp tầng được mở bán. Sức mua dự kiến tiếp tục duy trì ổn định trước bối cảnh nguồn cung mới quy mô lớn tiếp tục được mở bán. Trong khi đó, giá bán sơ cấp căn hộ chung cư và nhà đất dự kiến tăng nhẹ 8% đến cuối năm 2025.

Một số dự án mở bán mới, nhờ lợi thế từ uy tín chủ đầu tư, vị trí trong các khu đô thị quy mô lớn với đầy đủ tiện ích hoặc nằm trong khu dân cư hiện hữu với kết nối thuận tiện đến trung tâm Hà Nội, tiếp tục ghi nhận mức giá chào bán sơ cấp cao.

Tại thị trường thứ cấp, đà tăng giá bán quý này cũng tiếp tục chậm lại. Tại thời điểm cuối quý 1/2025, giá bán thứ cấp trung bình các dự án chung cư Hà Nội đạt xấp xỉ 50 triệu đồng/m2 (chưa bao gồm VAT và phí bảo trì).

Nếu so với cùng kỳ 2024, mức giá này đã tăng gần 20%, tuy nhiên, đà tăng theo quý đã chậm lại, ghi nhận ở mức 3% theo quý, là mức tăng theo quý thấp nhất kể từ quý 3/2023.

Các dự án sở hữu vị trí đắc địa, gần khu dân cư hiện hữu và có tiềm năng cho thuê tốt, đặc biệt tại các khu vực Nam Từ Liêm, Hai Bà Trưng, Long Biên và Gia Lâm ghi nhận mức tăng nhẹ từ 2% đến 3% theo quý. Trong khi đó, giá bán của các dự án còn lại không có nhiều biến động so với quý trước đó./.

