Kỳ vọng giá chung cư hạ nhiệt khi tăng nguồn cung nhà ở

Một trong những nguyên nhân khiến giá nhà ở, cụ thể là phân khúc chung cư tăng cao suốt hơn 1 năm qua được lý giải là do khan hiếm nguồn cung bởi nhiều dự án “bất động” vì vướng pháp lý.

Thế nhưng, với hành lang luật mới đồng bộ đang dần đi vào cuộc sống, cộng với sự nhập cuộc của cả hệ thống chính trị, thị trường bất động sản đã khởi sắc. Nguồn cung đa dạng hơn được ghi nhận qua hàng loạt dự án khởi công mới và tái khởi động lại ở nhiều phân khúc trên toàn quốc kể từ đầu năm 2025 đến nay. Việc cải thiện nguồn cung được kỳ vọng giúp thị trường bất động sản nói chung và giá chung cư nói riêng hạ nhiệt.

Nhờ trợ lực chính sách và quyết tâm của Chính phủ, hàng loạt dự án nhà ở xã hội được khởi công xây dựng với cam kết rõ ràng. Nhà ở xã hội được dự báo là điểm sáng và phân khúc chủ lực trên thị trường bất động sản năm 2025 bởi so với nhu cầu thì số lượng dự án ra mắt vẫn còn thiếu rất nhiều, nhất là tại các đô thị lớn như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới bất động sản Việt Nam, nhận xét sự xuất hiện của nhiều dự án nhà ở xã hội giá rẻ sẽ kéo mặt bằng giá chung cư đi xuống mức phù hợp hơn với người dân có nhu cầu ở thực. Khi giá chung cư “hạ nhiệt” sẽ giúp người có thu nhập trung bình có cơ hội mua nhà.

Tại Hà Nội, người thu nhập thấp hồi hộp đón chờ được mua các dự án nhà ở xã hội vừa khởi công mới gần đây, nhất là có dự án dự kiến có mức giá bán dưới 20 triệu đồng/m2. Cơ hội sở hữu nhà cho người thu nhập thấp đã rộng cửa hơn.

Đơn cử như dự án nhà ở xã hội Thăng Long Green City tại Khu đô thị mới Kim Chung (Đông Anh) đã được khởi công đầu tháng Ba này có giá bán khoảng 18,4 triệu đồng/m2 đã gồm thuế giá trị gia tăng 5% và phí bảo trì 2%. Với đơn giá trên, căn hộ có diện tích 49,8m2 dao động khoảng 916 triệu đồng, trong khi căn có diện tích lớn nhất 64m2 có giá hơn 1,2 tỷ đồng. Dự kiến, dự án sẽ hoàn thành vào quý 4/2026.

Bấm nút khởi công dự án nhà ở xã hội CT3 - thuộc dự án nhà ở xã hội Thăng Long Green City. (Ảnh: Thu Hằng/TTXVN)

Tương tự, dự án nhà chung cư cao tầng CT2A thuộc Khu nhà ở Thạch Bàn (Long Biên), do Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị Bộ Quốc phòng làm chủ đầu tư cũng đã chính thức tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội sau 5 năm cho thuê. Trong đợt mở bán này, dự án cung cấp 82 căn có diện tích từ 69,03-69,94m2 với giá tạm tính 12,3 triệu đồng/m2, đã gồm thuế giá trị gia tăng 5% nhưng chưa bao gồm chi phí bảo trì 2%.

Hay một trong những dự án đang được nhiều người mơ ước sở hữu là nhà ở xã hội UDIC Eco Tower Hạ Đình (xã Tân Triều, huyện Thanh Trì) khởi công cuối năm 2024 với mức giá tạm tính khoảng 25 triệu đồng/m2.

Các chuyên gia nhận định năm 2025 sẽ đánh dấu sự trở lại ngoạn mục của nhiều phân khúc trên thị trường bất động sản với yếu tố quyết định là thành công của các đợt mở bán dự án mới. Đây không chỉ là cơ hội cho doanh nghiệp mà còn là động lực thúc đẩy sự phát triển bền vững của toàn ngành.

Không riêng phân khúc nhà ở xã hội “nở rộ,” nhiều dự án cao cấp cũng được thị trường chào đón nhiệt tình ngay khi vừa ra mắt. Điển hình như tại Hà Nội, Vinhomes tiếp tục dẫn dắt thị trường với việc mở bán dự án Vinhomes Wonder Park tại Đan Phượng sau đợt “nóng” tại Đông Anh.

Nhiều doanh nghiệp bất động sản khác cũng nhanh chóng nhập cuộc như Đất Xanh, Nam Long, Khang Điền mở rộng nguồn cung ở phân khúc trung cấp; Phát Đạt tập trung vào các dự án đất nền và nhà phố; Hoàng Huy kỳ vọng vào xu hướng đô thị hóa nhanh tại Hải Phòng…

Tại khu vực phía Nam, thị trường cũng ghi nhận sự sôi động không kém với hàng loạt dự án lớn tái khởi động. Điểm thu hút sự chú ý của thị trường khu Đông Thành phố Hồ Chí Minh là việc tái khởi động dự án Dat Xanh Homes Riverside (Thành phố Thủ Đức) của Đất Xanh Group sau thời gian dài trì hoãn.

Mới chỉ có 6 dự án nhà ở xã hội tại 7 địa phương ở tỉnh Đồng Nai được giải ngân trong gói tín dụng 120.000 tỷ đồng. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Khu vực lân cận Thành phố Hồ Chí Minh như Bình Dương và Đồng Nai, Tập đoàn Hưng Thịnh cũng công bố kế hoạch tái khởi động hàng loạt dự án bất động sản quy mô lớn; trong đó, đáng chú ý là Dự án New Galaxy tại Thành phố Dĩ An với mục tiêu bàn giao nhà cho khách hàng vào đầu năm 2026. Tương tự, dự án Lavita Thuận An, bao gồm 4 block chung cư với hơn 2.400 căn hộ, tiếp tục được xây dựng sau thời gian trì hoãn.

Cùng đó, Tập đoàn này khởi động lại dự án Bien Hoa Universe Complex (Đồng Nai) sau gần 3 năm đình trệ. Dự án này được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những điểm nhấn quan trọng tại Đồng Nai khi hoàn thành vào năm 2026.

Miền Trung điểm sáng vẫn thuộc về thị trường Đà Nẵng khi gần đây các quy hoạch “chưa từng có tiền lệ” được triển khai đồng bộ mà nổi bật là dự án Khu thương mại tự do (FTZ) đầu tiên của Việt Nam. Với các chính sách ưu đãi về thuế, miễn giảm thủ tục hành chính và hỗ trợ doanh nghiệp dự kiến được áp dụng, FTZ Đà Nẵng được kỳ vọng sẽ thu hút hàng loạt công ty trong và ngoài nước, từ đó kéo theo nhu cầu về nhà ở, văn phòng và dịch vụ đi kèm.

Cùng đó là dự án Cảng biển nước sâu Liên Chiểu với tổng vốn đầu tư hàng nghìn tỷ đồng, đạt công suất xử lý 50 triệu tấn hàng hóa mỗi năm giúp nâng cao năng lực logistics cho Đà Nẵng; đồng thời đưa thành phố biển này trở thành thành cửa ngõ giao thương quan trọng của khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

Đặc biệt định hướng đưa Đà Nẵng trở thành trung tâm tài chính khu vực giúp thành phố này tự tin đặt mục tiêu thu hút các tổ chức tài chính quốc tế, ngân hàng lớn và quỹ đầu tư, đồng thời phát triển các khu đô thị thông minh, hiện đại.

Đánh giá về bước chuyển động mạnh mẽ trên toàn thị trường, bà Đỗ Thu Hằng, Giám đốc cấp cao bộ phận nghiên cứu và tư vấn Savills Hà Nội, cho rằng có nhiều yếu tố tích cực thúc đẩy như Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản cùng văn bản hướng dẫn kịp thời; bảng giá đất đã được ban hành và áp dụng cho năm 2025 tại nhiều đô thị lớn; nguồn cầu bị dồn nén thời gian trước đang dần “bung hàng” với nhiều sản phẩm mới, đúng giá trị, vừa túi tiền. Cùng đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế tốt, sự phát triển mạnh mẽ của hạ tầng giao thông trên khắp cả nước cũng tạo sức hút cho phát triển bất động sản.

Tuy nhiên, theo bà Hằng, thị trường bất động sản vẫn thêm nhiều dự án, nguồn cung mới góp phần làm thay đổi cấu trúc sản phẩm hiện có theo hướng cân bằng hơn giữa các dòng sản phẩm. Bởi một khi thị trường có nhiều sự lựa chọn hơn, bảng giá đất rõ ràng, mặt bằng giá sẽ được điều chỉnh về mức hợp lý, đúng giá trị thực. Như vậy mới đảm bảo cho thị trường bất động sản phát triển bền vững trong thời gian sắp tới./.

Tiến độ xây dựng nhà ở xã hội tại các địa phương Đề án Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2030 đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, tổng số căn hộ các địa phương hoàn thành khoảng 1.062.200 căn.