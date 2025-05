Gia Lai: Nắng nóng xen kẽ mưa trái mùa khiến sầu riêng non rụng hàng loạt

Nhiều diện tích sầu riêng tại tỉnh Gia Lai đang gặp phải tình trạng rụng trái non hàng loạt, gây thiệt hại lớn về năng suất ảnh hưởng đến thu nhập của người dân.

Ông Mai Công Quyền, thôn Chư Hậu 6, xã Ia Bă, huyện Ia Grai, cho hay, nắng nóng kéo dài, cộng thêm mưa giông đầu mùa, gió mạnh mùa khiến trái non không phát triển được, nhiều cây rụng mất gần một nửa số trái. Những hộ dân xung quanh nhà ông cũng đang rất lo vì nếu tình trạng này kéo dài thì vụ mùa tới khó có thể đạt sản lượng như mong muốn.

Tại huyện Chư Păh, Ông Lê Hùng, thôn 2, xã Nghĩa Hòa, cũng gặp phải tình trạng tương tự. “Trái mới đậu đã rụng nhiều, có những cây gần như rụng hết. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến thu nhập của gia đình tôi cũng như nhiều hộ dân khác trong xã,” bà Thắm chia sẻ.

Ông Nguyễn Văn Thắm, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Ia Grai, cho rằng, nguyên nhân chính của hiện tượng sầu riêng rụng trái non trên địa bàn là do biến đổi khí hậu với thời tiết nắng nóng kéo dài xen kẽ mưa trái mùa, khiến cây bị stress, khả năng giữ trái giảm. Ngoài ra, tình trạng sầu riêng rụng trái có thể do nhiều nguyên nhân như rụng sinh lý, cây thiếu dinh dưỡng.

Để hạn chế hiện tượng này, ông Thắm khuyến cáo người dân cần chú trọng chăm sóc đúng kỹ thuật, giúp cây phát triển khỏe mạnh và đủ dưỡng chất, từ đó giảm nguy cơ rụng trái non.

Theo ông Hoàng Thi Thơ, Chi cục phó Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Gia Lai, ngành nông nghiệp đang tích cực phối hợp với địa phương hướng dẫn người dân điều chỉnh kỹ thuật chăm sóc, cân đối nước tưới, bón phân hợp lý để nâng cao sức đề kháng của cây.

“Chúng tôi cũng khuyến cáo người dân hạn chế sử dụng phân bón hóa học quá mức, đồng thời áp dụng các biện pháp sinh học và kỹ thuật canh tác bền vững nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và hạn chế thiệt hại,” ông Thơ nhấn mạnh.

Tỉnh Gia Lai có hơn 6.000 ha sầu riêng; trong đó diện tích kinh doanh chiếm khoảng một nửa, tập trung ở các huyện như Chư Prông, Ia Grai, Đăk Đoa, Chư Sê và Chư Pưh. Tỉnh đã xây dựng được 16 mã số vùng trồng sầu riêng và đang xây dựng sầu riêng thành nông sản chiến lược./.

