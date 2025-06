Gia Lai: Vận động, cảm hóa nhiều người lầm lỡ trở về với đức tin chân chính

Miền đất đỏ bazan Gia Lai là nơi hội tụ nhiều văn hóa, tín ngưỡng đặc sắc với 44 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 46% dân số. Vùng đất này từng nhiều lần bị các thế lực phản động lợi dụng để gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc dưới chiêu bài “tự do tôn giáo."

Nhờ đường lối đúng đắn, chính sách nhân văn kiên trì của Đảng và Nhà nước, nhiều người đã trở về với đức tin chân chính để các buôn làng Tây Nguyên mãi bình yên và phát triển giàu đẹp.

Biện pháp tuyên truyền gần gũi, nhân văn

Bằng nhiều biện pháp tuyên truyền gần gũi, nhân văn, lực lượng vũ trang cùng cấp ủy, chính quyền tỉnh Gia Lai đã vận động, cảm hóa những người lầm lỡ theo tổ chức phản động FULRO, Tin lành Đê Ga trở về sinh hoạt tôn giáo thuần túy.

Đại úy Rơ Châm Long, Phó trưởng Công an xã Ia Ka, huyện Chư Păh cho biết kiên trì và thấu hiểu phong tục tập quán, các chiến sỹ đã tuyên truyền để những người thiếu hiểu biết, nhẹ dạ quay về sinh hoạt tôn giáo thuần túy.

Ông Rơ Châm Byut ở làng Mrông Yố, xã Ia Ka, huyện Chư Păh, tâm sự: “Trước mình theo Tin lành Đê Ga, họ nói đừng tin ai, cầu nguyện tại nhà cũng được. Giờ mình quay lại Tin lành miền Nam Việt Nam, mình vui, đời sống cũng sung sướng hơn."

Những lời tâm sự chân thành ấy là minh chứng cho hành trình trở về đầy ý nghĩa của những người từng lạc lối, tìm lại được niềm tin chân chính trong cộng đồng.

Ông H’Nêm, Chấp sự Chi hội Tin lành Plei Mơ Nú, xã Chư Á, thành phố Pleiku, từng đi theo FULRO và chịu nhiều gian khổ trong rừng. Sau khi được Nhà nước khoan hồng, ông trở về với cộng đồng, tích cực phụng sự Chúa và giảng đạo cho tín hữu, góp phần giữ gìn bình yên buôn làng.

Ông chia sẻ: “Đi theo FULRO khổ lắm, sốt rét liên tục, ăn uống thiếu thốn. Công an xã đến tận nhà kêu gọi, động viên nên tôi ở nhà làm rẫy, cà phê, sống yên ổn hơn."

Câu chuyện của ông là minh chứng sống cho hiệu quả của chính sách khoan hồng, nhân văn, đồng thời thể hiện sức mạnh của sự hòa hợp trong cộng đồng các dân tộc thiểu số.

Ông SIiu Un, xã Ia Ake, huyện Phú Thiện (Gia Lai) vui mừng vì được Đảng, Nhà nước khoan hồng trở về với buôn làng sau những năm tháng lầm lỗi. (Ảnh: Hồng Điệp/TTXVN)

Ông Siu Un, xã Ia Ake, huyện Phú Thiện, từng chấp hành án tù 16 năm, trở về mang mặc cảm lầm lỗi. Với sự quan tâm của Chi bộ thôn Tân Điệp 1, xã Ia Ake, ông được giúp đỡ về cả vật chất, tinh thần và hỗ trợ vốn vay để phát triển kinh tế.

Ông Siu Un cho biết: “Đảng, Nhà nước và chính quyền luôn tạo điều kiện cho hoạt động tôn giáo. Tôi khuyên bà con đang theo Tin lành Đê Ga nên quay về với tôn giáo thuần túy...." Sự đồng hành của chính quyền và người dân đã góp phần tạo dựng một môi trường sống lành mạnh, ổn định cho tất cả mọi người.

Ông Ybome, biệt danh Zana, ở làng Rai, xã Hà Bầu, huyện Đăk Đoa, từng được các thế lực phản động tự phong là “tỉnh trưởng Gia Lai” của Nhà nước Đê Ga tự trị.

Ông Ybome, xã Hà Bầu (Đăk Đoa, Gia Lai) chia sẻ niềm vui và cảm ơn chính quyền địa phương đã khoan hồng cho ông sau nhiều năm lầm đường lạc lối. (Ảnh: Hồng Điệp/TTXVN)

Ông ngậm ngùi nhìn lại quá khứ sai lầm và nói: “FULRO sống chui lủi trong rừng, ăn những thứ không ai ăn được. May mắn sau khi trở về với chính quyền, bà con được ăn học, tự do tôn giáo, cấp đất đai làm rẫy. Con đường đó đem lại no ấm cho buôn làng." Quá khứ chính là bài học quý giá cho những ai đang lạc hướng, cần sự thức tỉnh để trở về cuộc sống hòa hợp, xây dựng cộng đồng.

Nền tảng xây dựng văn hóa lành mạnh

Ông Trương Văn Minh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Chư Á, thành phố Pleiku cho biết chính quyền địa phương phối hợp với công an tổ chức giáo dục, tuyên truyền để người dân nhận thức đúng, không nghe theo luận điệu xuyên tạc của thế lực thù địch, giữ vững sự đoàn kết trong cộng đồng.

“Sự phối hợp chặt chẽ này là nền tảng để giữ ổn định an ninh chính trị và xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh ở cơ sở,” ông Minh nhấn mạnh.

Thượng tá Phan Thanh Hải, Phó trưởng Phòng An ninh nội địa, Công an tỉnh Gia Lai khẳng định vai trò quan trọng của những người từng lầm lỡ trở thành lực lượng tuyên truyền, cảm hóa người khác quay về đức tin chân chính. Họ là tấm gương quan trọng trong công tác vận động, giáo dục bà con nhận biết đúng sai, góp phần giữ vững an ninh trật tự. Chính nhờ sự chuyển hóa này mà nhiều vùng đất trước đây từng là “điểm nóng” nay đã trở nên yên bình, phát triển ổn định.

Ông Rah Lan Chung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai, nhấn mạnh về sự phối hợp đồng bộ giữa các tầng lớp nhân dân, hệ thống chính trị và chức sắc tôn giáo trong vận động những người từng đi lạc lối trở về. Đây là cầu nối để đưa người lầm lỡ trở về với các tôn giáo chính thống, thể hiện được quan điểm của Đảng trong quá trình triển khai các chủ trương về vấn đề bình đẳng khi thực hành các tín ngưỡng tôn giáo ở tỉnh thời gian qua.

Từ những kết quả thực tiễn đó, có thể thấy mô hình cảm hóa, vận động những đối tượng lầm đường lạc lối không chỉ là câu chuyện của con người cụ thể, mà còn là minh chứng sống động cho sự hiệu quả của đường lối, chính sách tôn giáo nhân văn của Đảng, Nhà nước.

Lễ đón nhận những đối tượng lầm đường lạc lối quay về với hội thánh tại xã A Dơk (Đăk Doa, Gia Lai). (Ảnh: Hồng Điệp/TTXVN)

Theo thống kê của Ban Tôn giáo tỉnh Gia Lai, từ năm 2018 đến nay, đã có 782 trường hợp tại 16 xã thuộc 7 huyện, thị xã, thành phố được vận động trở về sinh hoạt tại 5 tổ chức tôn giáo chính thống. Đặc biệt, đã có 136 trường hợp từ bỏ hoàn toàn tổ chức FULRO, hòa nhập cộng đồng và tham gia phát triển kinh tế địa phương. Những con số này không chỉ thể hiện sự chuyển biến tích cực về nhận thức mà còn cho thấy sự đồng thuận cao trong cộng đồng các dân tộc thiểu số, góp phần xây dựng Gia Lai ngày càng phát triển ổn định và bình yên.

Với sự chung sức, chung lòng của cả hệ thống chính trị và người dân, Gia Lai đang từng bước xây dựng những buôn làng an lành, nơi mà đức tin đúng đắn trở thành nguồn sức mạnh bền vững giữ gìn sự đoàn kết và phát triển của cộng đồng./.

