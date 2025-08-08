Giải pháp đột phá thúc đẩy hiệu quả EPR tại Việt Nam

Sáng 8/8, tại Diễn đàn "Bao bì xanh: Hành trình EPR dẫn dắt giá trị bền vững" do báo Việt Nam News and Law tổ chức đã hé lộ nhiều khó khăn của doanh nghiệp trong việc thu gom bao bì phục vụ tái chế.

Sáng 8/8, Diễn đàn "Bao bì xanh: Hành trình EPR dẫn dắt giá trị bền vững" do báo Việt Nam News and Law tổ chức đã hé lộ khó khăn chồng chất của doanh nghiệp trong việc thu gom bao bì phục vụ tái chế, dù đây là yêu cầu bắt buộc để hướng tới sản xuất xanh, giảm phát thải.

Theo chia sẻ từ doanh nghiệp, việc thiếu hệ thống phân loại rác tại nguồn và trung tâm tái chế đạt chuẩn khiến chi phí xử lý tăng cao, đồng thời tiềm ẩn rủi ro cho môi trường.

Đáng chú ý, khoảng 80% nguồn nguyên liệu tái chế phụ thuộc vào hệ thống thu gom phi chính thức, dẫn đến tình trạng thiếu hóa đơn hợp lệ, gây khó khăn cho doanh nghiệp trong quyết toán thuế.

Để cải thiện tình hình, các chuyên gia đề xuất ba nhóm giải pháp then chốt. Thứ nhất, cần hoàn thiện khung pháp lý thông qua việc ban hành Nghị định hướng dẫn chi tiết, đồng thời thành lập Hội đồng EPR liên ngành để giám sát minh bạch. Thứ hai, ứng dụng công nghệ như hệ thống thùng rác thông minh tích điểm - mô hình đã giúp TH Group tăng 40% tỷ lệ thu gom. Cuối cùng, cần xây dựng cơ chế tài chính khuyến khích, bao gồm chính sách đặt cọc-hoàn trả và ưu đãi thuế cho doanh nghiệp tuân thủ EPR./.