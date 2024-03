Grand Prix of Binh Dinh 2024: Trải nghiệm tour độc đáo, khách sạn giảm giá sâu

Hưởng ứng giải đua lớn nhất thế giới do Việt Nam lần đầu đăng cai, nhiều khách 3-4 sao địa phương cam kết giảm giá phòng tới 50%; ẩm thực và các dịch vụ khác giảm 10%; lữ hành tung nhiều tour hấp dẫn.

Kỳ Co hấp dẫn du khách bởi vẻ đẹp hoang sơ. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)

Nhằm mang đến hình ảnh thân thiện, hấp dẫn với du khách trong và ngoài nước đổ về xem Giải đua thuyền máy nhà nghề quốc tế UIM F1H2O và UIM ABP-Aquabike Bình Định Grand Prix 2024 lần đầu được tổ chức ở Việt Nam, nhiều khách sạn 3-4 sao địa phương đã cam kết giảm giá đến 50%, các đơn vị lữ hành đưa ra nhiều chương trình tour hấp dẫn với giá ưu đãi, phù hợp.

Khách sạn giảm giá tới 50%

Giám đốc Sở Du lịch Bình Định, ông Trần Văn Thanh cho biết trên địa bàn tỉnh có 435 cơ sở lưu trú với trên 13.600 phòng, trong đó có 1 khách sạn 5 sao, 12 khách sạn 4 sao, 15 khách sạn 3 sao, 79 khách sạn 1-2 sao và 328 cơ sở lưu trú đạt chuẩn. Hầu hết các khách sạn đã có sự chuẩn bị chu đáo từ rất sớm nhằm chào đón lượng du khách dự kiến 30-50 nghìn người sẽ đổ về đây xem giải đua.

Đáng chú ý, đến thời điểm này, đã có 13 khách sạn 3-4 sao trên địa bàn đăng ký giảm giá phòng 30-50%; giá ăn, uống và các dịch vụ khác được giảm 10% từ ngày 1/3-15/4.

Là một trong những đơn vị lưu trú đã sớm đăng ký giảm giá dịch vụ cho du khách khi tham dự giải đua, đại diện khách sạn Hải Âu cho biết với mong muốn mang lại sự thoải mái, gần gũi và an toàn cho du khách, ngay khi có thông tin giải, ban quản lý khách sạn đã lập tức chuẩn bị về nhân sự và cơ sở vật chất.

Du khách trải nghiệm biển đảo Quy Nhơn. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)

Theo đó, khách sạn 4 sao này đã tăng cường thêm nguồn lực ở bộ phận phục vụ, tập trung bồi dưỡng ngoại ngữ; nâng cấp, trang bị mới đèn ngủ, chăn, thảm lót sàn, hoa trang trí... cho toàn bộ 170 phòng ở. Đặc biệt, giá phòng trong đợt diễn ra giải đấu được cam kết giảm 50% và giá các dịch vụ khác giảm 10%.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định, ông Lâm Hải Giang vừa ký văn bản giao Sở Du lịch Bình Định chủ trì cùng các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp với Hiệp hội Du lịch Bình Định, Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Bình Định vận động thêm nhiều doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch tham gia chính sách hỗ trợ giảm giá cho các đại biểu tham dự Giải đua thuyền máy nhà nghề quốc tế UIM F1H2O và UIM ABP-Aquabike Bình Định Grand Prix 2024.

Lữ hành xây dựng tour hấp dẫn

Bình Định là vùng “đất võ, trời văn,” địa linh nhân kiệt, sở hữu rất nhiều Tháp Chăm, nhiều ngôi chùa và tu viện đồ sộ, quy mô hoành tráng với kiến trúc nghệ thuật độc đáo. Mảnh đất duyên hải Nam Trung Bộ này đẹp quyến rũ bởi những bãi biển hoang sơ, yên tĩnh mà trù phú như Kỳ Co, Eo Gió, làm say lòng du khách đến đây với làn nước trong xanh, nắng vàng rực rỡ...

Nhằm giúp du khách, đặc biệt là khách quốc tế tham dự giải đua thuyền máy có cơ hội trải nghiệm, tìm hiểu về văn hóa, lịch sử, con người khi đến Bình Định, các đơn vị lữ hành địa phương đã đưa ra nhiều chương trình tour hấp dẫn với giá ưu đãi, phù hợp.

Những tay đua đầu tiên đã tới Bình Định. (Ảnh: BTC)

Grand Prix of Binh Dinh 2024 bao gồm Giải đua mô tô nước UIM-ABP Aquabike (từ 22-24/3) và Giải đua thuyền máy nhà nghề quốc tế UIM F1H2O (từ 29-31/3). Mỗi giải đua có vé xem riêng, vé xem thi đấu giải nào sẽ được ra vào không giới hạn trong thời gian tổ chức giải đó.

Với lịch thi đấu trên, Công ty Du lịch Vietravel - Chi nhánh Quy Nhơn khá linh hoạt trong cung cấp dịch vụ cho người dân và du khách từ vé lẻ xem thi đấu đến các gói dịch vụ combo vé máy bay, khách sạn, đến các tour trọn gói với nhiều mức giá, đồng thời triển khai các tour trọn gói 3 ngày 2 đêm khám phá những điểm đến đặc biệt tại Quy Nhơn.

Đơn cử có tour “Quy Nhơn: Khu du lịch Cồn Chim-Eo Gió-Xem giải đấu UIM ABP Aquabike World Championship (3 ngày 2 đêm, khởi hành ngày 23/3), giá từ: 7.990.000 đồng; tour “Quy Nhơn: Chùa Thập Tháp-Trung tâm Khám phá Khoa học-Xem giải đấu UIM F1H2O World Championship (3 ngày 2 đêm, khởi hành ngày 29/3), giá từ: 7.990.000 đồng. Giá các tour đều đã bao gồm vé xem giải đấu.

Trong khi đó, Golden Life là một trong những đơn vị lữ hành quốc tế hoạt động lâu năm ở Quy Nhơn, ngay khi nhận thông tin tỉnh tổ chức sự kiện thể thao có quy mô quốc tế, công ty đã sớm thiết kế nhiều chương trình dành cho du khách.

Bánh xèo hải sản, một trong những món ngon của Bình Định. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)

Đáng chú ý là các tour đi trong ngày như: Khám phá tháp Chăm Bình Định, Hành trình di sản, Thiên đường biển đảo, Khám phá khoa học, Hành trình văn hóa tâm linh… với giá ưu đãi chỉ từ 349.000 đồng/khách.

Theo lãnh đạo Sở Du lịch Bình Định, cơ quan này đã yêu cầu các đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh chuẩn bị tốt nhất các điều kiện cơ sở vật chất, nhân lực, nâng cao chất lượng phục vụ; đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, an ninh, an toàn nhằm mang đến trải nghiệm đẹp và ấn tượng khó quên trong lòng du khách./.

Trong chuỗi sự kiện giải đấu Grand Prix of Binh Dinh 2024 sắp diễn ra, Sở Du lịch Bình Định được giao tổ chức Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Bình Định lần thứ nhất, tạo điểm nhấn trong khuôn khổ các hoạt động phục vụ, hỗ trợ giải đua này. Lễ hội sẽ diễn ra từ ngày 22-24/3 tại thành phố Quy Nhơn nhằm kích cầu du lịch, quảng bá giá trị ẩm thực và văn hóa đặc sắc của “miền đất võ, trời văn”. Các hoạt động chính gồm của lễ hội bao gồm: Khai mạc Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Bình Định năm 2024; tiệc đứng (buffet) ẩm thực Bình Định với chủ đề “77 món ăn đặc sắc tinh hoa Bình Định”; chương trình quảng diễn ẩm thực; đêm nhạc quốc tế…