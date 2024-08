Hà Giang: Khánh thành nhà lớp học tặng thầy, trò vùng cao biên giới

Nhà lắp ghép với 2 phòng học rộng trên 200m2, với tổng kinh phí xây dựng trên 200 triệu đồng vừa được Công an tỉnh Hà Giang khánh thành, tặng thầy trò xã vùng cao Pà Vầy Sủ, huyện Xín Mần.

Các trường học ở địa bàn vùng cao còn rất nhiều khó khăn. (Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN)

Ngày 22/8, tại xã Pà Vầy Sủ, huyện Xín Mần, Công an tỉnh Hà Giang phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Xín Mần tổ chức Lễ khánh thành và tặng nhà lớp học trường Tiểu học xã Pà Vầy Sủ; tặng quà và khai trương "Gian hàng 0 đồng - Chia sẻ yêu thương" cho đồng bào các dân tộc 4 xã vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới của huyện Xín Mần gồm: Pà Vầy Sủ, Nàn Ma, Nấm Dẩn và Bản Ngò.

Đây là công trình lớp học được cán bộ, chiến sỹ cụm thi đua khối Cảnh sát, phòng chống tội phạm Công an tỉnh Hà Giang vận động cán bộ, chiến sỹ đóng góp và một phần từ nguồn xã hội hóa của các nhà hảo tâm để xây dựng nhà lắp ghép với 2 phòng học (4 gian) có tổng diện tích mặt sàn trên 200m2, với tổng kinh phí xây dựng trên 200 triệu đồng.

Pà Vầy Sủ là xã miền núi, biên giới nằm cách trung tâm huyện Xín Mần gần 20km. Do đặc điểm địa bàn miền núi, trường Tiểu học Pà Vầy Sủ trước đây bị phá dỡ do nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở cao, các em học sinh lớp 1 nơi đây phải học tạm tại nhà văn hóa của trường thôn.

Cơ sở vật chất không đảm bảo cho các cháu học sinh học tập. Kinh phí để xây dựng trường lớp ở huyện miền núi, biên giới rất tốn kém, kinh phí của địa phương còn hạn hẹp.

Được sự quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ của cán bộ, chiến sỹ Cụm thi đua khối Cảnh sát, phòng chống tội phạm, Công an tỉnh Hà Giang, phòng học được xây dựng bằng vật liệu khung thép, vách tường tấm panel, mái tôn chống nóng, nền ốp gạch hoa và các trang thiết bị điện chiếu sáng, quạt để bảo đảm đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh và giảng dạy của nhà trường.

Sau gần 2 tháng thi công, với tinh thần khẩn trương, tích cực của các đơn vị, đến nay 2 phòng học đã hoàn thành và bàn giao cho các thầy, trò trường Tiểu học Pà Vầy Sủ, huyện Xín Mần sử dụng trước thềm năm học mới 2024-2025.

Phát biểu tại buổi lễ bàn giao, Đại tá Phan Huy Ngọc, Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang cho rằng việc khánh thành và bàn giao, đưa vào sử dụng nhà lớp học trước thềm năm học mới có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần giúp tháo gỡ những khó khăn, nâng cao chất lượng dạy và học của thầy, cô giáo và trò cắm bản nơi đây. Đồng thời giúp phụ huynh ở xã Pả Vầy Sủ an tâm hơn khi các con đi học.

Qua các chương trình, cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Hà Giang mong muốn sẻ chia những khó khăn với đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện Xín Mần nói chung và xã Pà Vầy Sủ nói riêng. Đồng thời trao gửi, san sẻ yêu thương, giúp mang lại niềm vui, hạnh phúc cho bà con có hoàn cảnh khó khăn, góp phần lan tỏa phong trào thi đua "Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau."

Đặc biệt, đây cũng là dịp để thắt chặt hơn nữa tình cảm giữa đồng bào các dân tộc vùng cao biên giới với cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Hà Giang thực hiện có hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Nhân dịp này, trong khuôn khổ chương trình an sinh xã hội tại huyện Xín Mần, Công an tỉnh Hà Giang đã tổ chức khai trương "Gian hàng 0 đồng - Chia sẻ yêu thương."

Đây là chương trình thiện nguyện do lực lượng thanh niên, phụ nữ của Công an tỉnh nhằm hỗ trợ, giúp đỡ đồng bào các dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn.

Chương trình được Công an tỉnh Hà Giang thực hiện theo hình thức định kỳ hàng quý, được triển khai bắt đầu kể từ ngày 22/8/2024 đến hết năm 2025. Tại chương trình lần này, nhiều mặt hàng thiết yếu, lương thực, thực phẩm được huy động từ thanh niên, phụ nữ Công an tỉnh Hà Giang với tổng trị giá gần 60 triệu đồng.

Cũng trong dịp này, Công an tỉnh Hà Giang trao tặng 400 tấn ximăng cho 4 xã: Nàn Ma, Nấm Dẩn, Pà Vầy Sủ và Bản Ngò của huyện Xín Mần, mỗi xã 100 tấn ximăng để làm đường giao thông nông thôn./.