Trong hai ngày 23 và 24/11, tại Trung tâm Quốc gia Nga ở thủ đô Moskva, Diễn đàn Đô thị Quốc tế năm 2026 với chủ đề “Chuyển đổi đô thị bền vững: Ứng phó với các thách thức toàn cầu” đã diễn ra.

Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do bà Phùng Thị Hồng Hà, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, dẫn đầu tham dự các hoạt động quan trọng trong khuôn khổ diễn đàn.



Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, diễn đàn do Chính phủ Liên bang Nga, Bộ Phát triển Kinh tế Liên bang Nga, Hiệp hội Phát triển Chính quyền địa phương toàn Nga, Chính quyền thành phố Moskva và Quỹ Roscongress phối hợp tổ chức.

Chương trình nghị sự tập trung vào 5 nhóm chủ đề chính: Kinh tế và đổi mới sáng tạo; Phát triển đô thị bền vững; Quan hệ quốc tế; Nguồn nhân lực; Các sáng kiến thanh niên.

Nhiều vấn đề đáng chú ý được đưa ra thảo luận như ứng dụng công nghệ bản sao số đô thị, phát triển kinh tế di sản, hợp tác công - tư trong xây dựng thành phố đáng sống, ngoại giao đô thị và phát triển các siêu đô thị xanh trong khối BRICS.



Một trong những hoạt động trọng tâm của diễn đàn là phiên chuyên đề của Duma thành phố Moskva sáng 24/11, với chủ đề “Hợp tác liên nghị viện. Phát triển bền vững các đô thị và khu vực”. Phiên họp do Chủ tịch Duma thành phố Moskva Alexey Shaposhnikov điều phối, với sự tham dự của khoảng 300 đại biểu quốc tế, cùng lãnh đạo cơ quan lập pháp và chính quyền nhiều thủ đô, thành phố lớn như Moskva (Nga), Minsk (Belarus), La Habana (Cuba), Addis Ababa (Ethiopia), Tehran (Iran), tỉnh Gauteng (Nam Phi) và Kampala (Uganda).



Phát biểu tại phiên chuyên đề với chủ đề “Hợp tác liên nghị viện trong quản trị thông minh, phát triển bền vững và gắn kết nhân dân giữa Thủ đô Hà Nội và Thủ đô Moskva”, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Liên bang Nga, cũng như quan hệ hợp tác gần gũi, tin cậy giữa hai thủ đô được thiết lập từ năm 1998.

Tiếp nối động lực từ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matviyenko (11-13/11/2026), bà khẳng định các cơ quan dân cử giữ vai trò quan trọng trong xây dựng chính sách, phân bổ nguồn lực và giám sát thực thi, bảo đảm các quyết sách phục vụ lợi ích của người dân.



Trên cơ sở triển khai Quy hoạch Thủ đô và các cơ chế đặc thù theo Luật Thủ đô năm 2026, bà Phùng Thị Hồng Hà đề xuất ba trụ cột hợp tác trọng tâm giữa Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội và Duma thành phố Moskva.



Thứ nhất, tăng cường trao đổi kinh nghiệm về hoàn thiện thể chế, quản trị đô thị thông minh và chuyển đổi số, nhất là trong phân cấp, phân quyền, quản lý ngân sách và giám sát thực thi chính sách; đồng thời đẩy mạnh chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu lớn, hướng tới nền quản trị hiện đại, lấy người dân làm trung tâm.



Thứ hai, thúc đẩy phát triển đô thị xanh và bền vững. Hà Nội mong muốn học hỏi kinh nghiệm của Moskva trong phát triển giao thông công cộng, đặc biệt là đường sắt đô thị gắn với tổ chức lại không gian đô thị; mở rộng không gian xanh, sử dụng năng lượng sạch, giảm phát thải và bảo tồn hài hòa các giá trị di sản văn hóa, lịch sử.



Thứ ba, mở rộng giao lưu văn hóa, giáo dục và tăng cường gắn kết nhân dân, phát huy kết quả sự kiện “Ngày Văn hóa Hà Nội tại Moskva” (tháng 5/2026), thúc đẩy kết nối giữa các cơ sở đào tạo, nghiên cứu và thế hệ trẻ, đồng thời phát huy vai trò cầu nối hữu nghị của cộng đồng người Việt Nam tại Moskva và cộng đồng người Nga tại Hà Nội.



Bên cạnh hợp tác song phương, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khẳng định Hà Nội, với tư cách là thủ đô của quốc gia đối tác BRICS, sẵn sàng tham gia tích cực vào Phong trào Nghị viện Thủ đô các nước BRICS, chia sẻ kinh nghiệm và phối hợp với Moskva thúc đẩy các sáng kiến hợp tác thiết thực vì sự phát triển bền vững của các đô thị.



Bên lề diễn đàn, trả lời phỏng vấn báo chí Nga, bà Phùng Thị Hồng Hà cho biết Hà Nội và Moskva có nhiều tiềm năng, lợi thế bổ trợ để mở rộng hợp tác du lịch, tăng cường giao lưu nhân dân và quảng bá hình ảnh văn hóa, điểm đến của hai thủ đô.



Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Nga về định hướng hợp tác trong khuôn khổ BRICS, bà Phùng Thị Hồng Hà nhấn mạnh Hà Nội mong muốn các thủ đô cùng chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong xây dựng cơ chế, chính sách về phân cấp, phân quyền, huy động vốn, phân bổ nguồn lực và giám sát thực thi.

Đồng thời, tăng cường ứng dụng công nghệ số, nâng cao trách nhiệm giải trình, hướng tới nền quản trị đô thị hiện đại, minh bạch, hiệu quả và lấy người dân làm trung tâm../.

Hà Nội và thủ đô Moskva của Nga thúc đẩy hợp tác liên nghị viện Sáng 23/11 (theo giờ địa phương), tại trụ sở Duma thành phố Moskva, Hà Nội và Moskva đã tổ chức Lễ ký kết các văn kiện hợp tác quan trọng giữa cơ quan dân cử hai thủ đô.