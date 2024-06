Hà Nội: Giá rau xanh, thực phẩm rục rịch tăng tại các chợ truyền thống

Giá các mặt hàng rau xanh, thịt lợn rục rịch tăng. (Ảnh minh hoạ: PV/Vietnam+)

Từ đầu tuần trở lại đây, giá của nhiều mặt hàng như rau xanh, thịt, cá tại chợ truyền thống trên địa bàn Thủ đô đang bắt đầu rục rịch tăng.

Theo ghi nhận sáng 5/6 tại một số chợ đầu mối, chợ truyền thống như chợ Vĩnh Tuy, chợ Nguyễn Công Trứ, chợ Hôm-Đức Viên (quận Hai Bà Trưng), chợ Mai Động (quận Hoàng Mai) cho thấy nhiều mặt hàng như rau xanh, thịt lợn… đã tăng khoảng 10-30% so với đầu tháng Năm.

Đối với mặt hàng rau củ quả, giá bán có sự tăng mạnh trong những ngày qua. Đặc biệt giá mặt hàng củ quả, dưa chuột từ 20.000-22.000 đồng/kg lên 25.000-27.000 đồng/kg, tăng 5.000 đồng so với cùng kỳ tháng trước. Giá cà chua cũng tăng từ khoảng 18.000-20.000 đồng/kg lên mức 23.000-25.000 đồng/kg; khoai tây tăng từ 13.000-15.000 đồng/kg lên 16.000-18.000 đồng/kg.

Cùng với đó, một số loại rau cũng tăng từ khá mạnh: Cải xanh từ 6.000 đồng lên 8.000 đồng/mớ; rau ngót từ 5.000-6.000 đồng lên 6.000-7.000 đồng/mớ; mùng tơi từ 6.000 đồng lên 7.000 đồng/mớ; rau muống từ 12.000 đồng lên 15.000 đồng/kg; cải ngọt từ 13.000 đồng lên 15.000 đồng/kg; bắp cải từ 16.000 đồng lên 18.000 đồng/kg; hành lá và các loại rau sống, rau gia vị ăn kèm đồng loạt tăng giá khoảng 10-20%...

Lý giải nguyên nhân giá rau tăng mạnh, chị Hồng, một tiểu thương chợ Nguyễn Công Trứ cho biết do thời tiết thay đổi liên tục, mưa nắng thất thường làm hỏng rau, ảnh hưởng đến nguồn cung từ các nhà vườn.

“Lượng rau về chợ đợt này giảm khoảng 10-20% tùy loại so với tháng trước, chất lượng rau cũng giảm đáng kể, rau bị dập nát, nhìn không bắt mắt. Do đó, thời gian tới giá rau vẫn có thể tăng,” chị Hồng nhận định.

Không chỉ rau củ tăng giá, các mặt hàng gia súc như thịt lợn cũng đang tăng cao do giá lợn hơi liên tục leo thang, hiện ở mức 68.000-69.000/kg (tăng 7.000 đồng so với tháng trước và tăng 18.000 đồng so với cùng kỳ năm ngoái). Theo đó, thịt ba chỉ, nạc vai giá hiện tại là 145.000-150.000 đồng/kg; sườn thăn 150.000 đồng/kg; nạc mông, thăn 130.000 đồng/kg; mông sấn, vai sấn khoảng 110.000 đồng/kg… Như vậy, so với cách đây khoảng 1 tháng, giá thịt tại các chợ đã tăng từ 10.000-20.000 đồng/kg mỗi loại. Nhiều tiểu thương cho biết do chợ đầu mối bán giá cao nên buộc bán lẻ cũng phải bán giá cao theo.

Cùng với thịt lợn, mặt hàng trứng cũng tăng từ 300-500 đồng/quả so với thời điểm tháng trước. Trứng gà loại nhỏ có giá từ 22.000 đồng/chục quả nay nay đã tăng lên 25.000-27.000 đồng/chục, trứng vịt giá 27.000 đồng/chục; trứng gà loại to có giá tới 30.000 đồng/chục.

Với mặt hàng thịt bò, giá hiện đang ở mức khoảng 200.000-260.000 đồng/kg, cao hơn khoảng 5.000-10.000 đồng/kg so với tháng trước. Gà đã làm sạch giá theo con là khoảng 135.000-140.000 đồng/con, tăng nhẹ khoảng 5.000 đồng.

Ghi nhân cho thấy hiện mỗi mặt hàng thực phẩm đều tăng từ 5.000-20.000 đồng. Mặc dù mức tăng chỉ mới xuất hiện nhưng vẫn đủ khiến bà nội trợ e ngại rằng những mặt hàng khác sẽ "nhìn nhau" để tăng theo, ảnh hưởng đến bữa cơm sinh hoạt hằng ngày.

Là người thường xuyên đi chợ để mua đồ ăn hàng ngày, chị Mỹ Linh (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) nhận thấy giá cả tăng lên rõ rệt trong những ngày gần đây khiến chi phí đi chợ của chị cũng tăng đáng kể.

"Trước tôi cầm 120.000 đồng là đủ tiền để làm 2 món mặn, 1 món rau và món phụ. Giờ thịt, rau mỗi thứ tăng 1 ít nên mỗi bữa tôi phải bỏ tăng khoảng từ 160.000 đồng mới đủ mua các món. Hôm nào ăn hoa quả là thêm 40.000-60.000 đồng nữa, tổng là hơn 200.000 đồng cho một bữa cơm tối,” chị Linh chia sẻ./.