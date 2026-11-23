Ngày 23/11, trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội phối hợp Công đoàn phường Chương Mỹ và Công đoàn phường Phú Diễn tổ chức ra mắt Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân, kết hợp Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thủ công mỹ nghệ và Nội thất Ngọc Sơn và Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân tại Vườn bảo tồn giống cây rừng thành phố (thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư và Phát triển Nông nghiệp Hà Nội). Việc ra mắt hai Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân tiếp tục khẳng định vai trò đồng hành của tổ chức Công đoàn trong chăm lo toàn diện cho người lao động.

Phát biểu tại lễ ra mắt Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân kết hợp Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Thủ công mỹ nghệ và Nội thất Ngọc Sơn, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, người lao động không chỉ cần việc làm ổn định, thu nhập bảo đảm mà còn có nhu cầu chính đáng được chăm lo đời sống tinh thần, nghỉ ngơi, thư giãn, rèn luyện sức khỏe và giao lưu với đồng nghiệp.

Theo ông Nguyễn Văn Thắng, đời sống tinh thần phong phú, môi trường làm việc thân thiện là những yếu tố quan trọng giúp người lao động gắn bó với doanh nghiệp, yên tâm lao động sản xuất. Vì vậy, xây dựng Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân không đơn thuần là đầu tư một công trình mà còn là giải pháp đưa các giá trị văn hóa vào đời sống công nhân, góp phần hình thành môi trường lao động văn minh, tiến bộ.

Để công trình phát huy hiệu quả, Công đoàn phường Chương Mỹ, Công đoàn Công ty phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp xây dựng kế hoạch hoạt động định kỳ, tổ chức các chương trình văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phù hợp với nhu cầu và thời gian làm việc của công nhân; tránh tình trạng đầu tư xây dựng nhưng hoạt động chưa tương xứng. Mỗi đoàn viên, người lao động cần chủ động tham gia, giữ gìn và xây dựng điểm sinh hoạt thành không gian chung của tập thể.

Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân kết hợp Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ngọc Sơn Hafuco được xây dựng phục vụ gần 500 người lao động. Doanh nghiệp bố trí mặt bằng riêng rộng 180m2 tại khu nhà phụ trợ, kết hợp không gian phòng họp và sinh hoạt chung. Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội hỗ trợ 90 triệu đồng để xây dựng, hoàn thiện điểm sinh hoạt, trang bị hệ thống âm thanh, tivi màn hình lớn, điều hòa và các điều kiện cần thiết phục vụ hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, giao lưu, học tập.

Được sự quan tâm của tổ chức Công đoàn, chị Nguyễn Thị Huệ (công nhân Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ngọc Sơn Hafuco) bày tỏ vui mừng khi có thêm không gian để giao lưu, học tập, nâng cao đời sống tinh thần; đồng thời tìm hiểu, học tập và thực hành theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chương trình ra mắt Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân, kết hợp Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thủ công mỹ nghệ và Nội thất Ngọc Sơn, phường Chương Mỹ, thành phố Hà Nội. (Ảnh: Hùng Mạnh/TTXVN)

Cũng trong ngày 23/11, Công đoàn phường Phú Diễn tổ chức ra mắt Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân tại Vườn bảo tồn giống cây rừng thành phố Hà Nội (thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư và Phát triển Nông nghiệp Hà Nội).

Được thành lập từ năm 2009, Vườn bảo tồn giống cây rừng thành phố Hà Nội có chức năng lưu giữ hơn 300 loài thực vật thân gỗ, trong đó có nhiều loài quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam, phục vụ nghiên cứu, học tập và bảo tồn đa dạng sinh học. Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân tại đây phục vụ khoảng 450 cán bộ, đoàn viên, người lao động.

Đặc biệt, khu vực sinh hoạt chung ngoài trời rộng khoảng 500m2 nằm giữa không gian xanh của vườn thực vật, tạo điều kiện tổ chức các hoạt động giao lưu, văn hóa, văn nghệ và thể dục thể thao. Trong đó, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội hỗ trợ 90 triệu đồng để xây dựng điểm sinh hoạt, trang bị các dụng cụ thể thao ngoài trời. Mô hình được tổ chức trong không gian xanh, phù hợp với đặc thù hoạt động của đơn vị; góp phần tạo môi trường thư giãn, rèn luyện sức khỏe và tăng cường sự gắn kết giữa người lao động.

Dịp này, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội triển khai nhiều hoạt động hướng đến xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, nâng cao chất lượng cuộc sống của đoàn viên, người lao động. Trong đó, chương trình truyền thông “Tự hào hàng Việt-Đồng hành cùng thương hiệu Việt” góp phần vận động đoàn viên, người lao động ưu tiên lựa chọn hàng Việt Nam chất lượng, có nguồn gốc rõ ràng.

Giải chạy “Nhịp bước Công đoàn Thủ đô” thu hút trên 5.000 đoàn viên, công nhân, lao động tham gia, lan tỏa tinh thần rèn luyện sức khỏe, xây dựng lối sống tích cực. Các cấp Công đoàn tiếp tục chăm lo, hỗ trợ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng mô hình doanh nghiệp không ma túy; thăm hỏi, động viên công nhân tại các công trình trọng điểm của Thủ đô.

Thông qua những hoạt động thiết thực, Công đoàn Thủ đô từng bước đưa văn hóa đến gần hơn với người lao động, xây dựng môi trường làm việc nhân văn, tăng cường sự gắn bó giữa người lao động với doanh nghiệp; góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và phát triển quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ./.

Rộn ràng lễ cưới tập thể cho 52 cặp đôi công nhân, người lao động Được hỗ trợ từ trang phục cưới, ảnh cưới đến tiệc mừng, 52 cặp đôi là đoàn viên Công đoàn, thanh niên công nhân và người lao động tại TP Hồ Chí Minh có cơ hội thực hiện ước mơ về một lễ cưới trọn vẹn.