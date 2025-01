Hải Dương: Khởi tố, bắt tạm giam 4 đối tượng cướp tài sản

Ngày 13/1, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nam Sách đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với Tòng Văn Tâm (sinh năm 2007, ở xã Thân Thuộc, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu), Vũ Minh Chiến (sinh năm 2008, trú ở thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách), Đỗ Văn Đức (sinh năm 2009, trú tại xã Thái Tân, Nam Sách) và Đinh Xuân Duy (sinh năm 2008, trú tại xã Thái Tân, Nam Sách) để điều tra về tội cướp tài sản. Các quyết định và lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Theo thông tin ban đầu, ngày 4/1, Công an huyện Nam Sách nhận trình báo của anh Hoàng Đức Hưng (sinh năm 2009, ở xã Cộng Hòa, huyện Nam Sách) về việc khi đang đứng ở cửa nhà tại đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Nam Sách vào khoảng 0 giờ 30 ngày 1/1 thì bị một nhóm 4 đối tượng dùng kiếm đe dọa, khống chế và cướp 1 xe máy nhãn hiệu Honda Vision.

Công an huyện Nam Sách đã khẩn trương điều tra, xác minh được 4 đối tượng trên gây ra vụ cướp tài sản. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai do thiếu tiền tiêu xài và nghiện game nên đã lấy kiếm ở 1 quán Internet để đe dọa, cướp xe; sau đó, đem bán lấy tiền nạp vào game, mua quần áo và tiêu xài cá nhân.

Trước đó, khoảng 0 giờ 10 phút, ngày 10/1, tại một căn nhà ở phố Quang Trung, phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương, tổ công tác của Công an thành phố Hải Dương đã phát hiện 2 đối tượng đang cất giấu 15.100 bao thuốc lá điếu ghi chữ nước ngoài, nghi nhập lậu.

Được biết, căn nhà này do Nguyễn Hải Huy (sinh 1978, trú ở phường Hải Tân, thành phố Hải Dương) thuê cho Phạm Văn Lợi (sinh năm 1990, trú tại xã Thanh Hồng, huyện Thanh Hà).

Tại cơ quan công an, bước đầu, đối tượng khai nhận, số thuốc lá trên là của Nguyễn Hải Huy mua của một người ở Hưng Yên về tập kết, cất giấu tại phòng trọ và cho Lợi đến ở nhờ để trông coi. Tại thời điểm phát hiện, bắt giữ, Huy và Lợi không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa.

Hiện cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra vụ việc./.

Hà Nội: Nhanh chóng bắt giữ đối tượng dùng dao cướp tài sản Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đã tạm giữ đối tượng Trần Đình Minh (Ninh Nhất, thành phố Ninh Bình, Ninh Bình) để điều tra làm rõ hành vi cướp tài sản.