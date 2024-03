Hải quan Bình Dương truy thu gần 100 tỷ đồng vi phạm trong xuất, nhập khẩu

Cán bộ Cục Hải quan Bình Dương kiểm tra hàng hóa. (Nguồn: Báo Công Thương)

Ngày 28/3, Cục Hải quan tỉnh Bình Dương cho biết: Trong quý 1 năm 2024 với việc nắm tình hình những địa bàn trọng điểm và kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu có nghi vấn nên đã kịp thời phát hiện, xử lý nhiều vụ việc vi phạm liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu trong lĩnh vực hải quan với số tiền truy thu hơn 99 tỷ đồng.

Cục Hải quan tỉnh Bình Dương đã phát hiện 306 vụ vi phạm (tăng bốn vụ so với cùng kỳ 2023), xử phạt vi phạm hành chính 161 vụ, truy thu hơn 46 tỷ đồng; truy thu thuế 122 vụ với hơn 53 tỷ đồng; bổ sung biện pháp khắc phục hậu quả 23 vụ.

Theo Phó cục trưởng, Cục Hải quan tỉnh Bình Dương Tống Quốc Thịnh, đa phần các doanh nghiệp vi phạm là doanh nghiệp nước ngoài hoạt động theo loại hình sản xuất xuất khẩu, gia công, tạm nhập tái xuất; các doanh nghiệp ngoài tỉnh có hoạt động xuất nhập khẩu tại Bình Dương; doanh nghiệp tư nhân nhập khẩu để kinh doanh…

Các vụ việc vi phạm hành chính tại Cục Hải quan tỉnh Bình Dương chủ yếu thuộc các nhóm hành vi như vi phạm về thời hạn làm thủ tục hải quan, nộp hồ sơ thuế; khai hải quan; khai thuế; số vụ việc còn lại thuộc các nhóm hành vi vi phạm về quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu.

Theo lãnh đạo Cục Hải quan tỉnh Bình Dương, để đảm bảo thực hiện mục tiêu đề ra, trong quý 2 năm 2024, Cục Hải quan tỉnh Bình Dương tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tăng cường kiểm tra, kiểm soát phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại, góp phần tăng thu cho ngân sách Nhà nước.

Đồng thời, đẩy mạnh quản lý, vận hành, kiểm tra, giám sát các hệ thống công nghệ thông tin hoạt động ổn định 24/7, hỗ trợ kịp thời cho người dân và doanh nghiệp trong quá trình làm thủ tục hải quan; phối hợp Tổng cục Hải quan hỗ trợ xử lý kịp thời cho các chi cục các lỗi phát sinh trên Hệ thống VNACCS/VCIS và các phần mềm vệ tinh; đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến đáp ứng yêu cầu của Nghị quyết Số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử.

Cục Hải quan tỉnh Bình Dương thiết lập các chính sách đảm bảo an toàn, an ninh hệ thống trên phạm vi toàn cục; đề ra các phương án dự phòng hệ thống, đề phòng các trường hợp sự cố, không xảy ra trường hợp nào làm mất an ninh an toàn hệ thống; thường xuyên kiểm tra cơ sở dữ liệu, các phần mềm ứng dụng do Cục Hải quan tỉnh Bình Dương xây dựng, đảm bảo các ứng dụng hoạt động liên tục, thông suốt; tiếp tục chỉ đạo phòng công nghệ thông tin phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức rà soát chấn chỉnh các doanh nghiệp thường khai tên hàng chung chung, không đầy đủ thông tin mô tả hàng hóa theo quy định.

Ngành hải quan Bình Dương cũng triển khai đưa vào chạy thử công cụ hỗ trợ cho quy trình mới về rà soát kiểm tra hồ sơ tờ khai đã thông quan, bổ sung các ý kiến góp ý của các đơn vị; hỗ trợ doanh nghiệp thông qua rất nhiều kênh liên lạc khác như: Bằng văn bản, điện thoại, email, qua website cục, qua tổ tư vấn trực tuyến, tổ xử lý khó khăn, vướng mắc nhằm hỗ trợ giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp để thực hiện thủ tục thông quan nhanh chóng hàng hóa.

Hải quan Bình Dương còn tạo diễn đàn hải quan và doanh nghiệp trên địa bàn ứng với từng chi cục qua ứng dụng Zalo.

Thông qua các nhóm này, hàng ngày các chi cục theo dõi cập nhật các văn bản mới được phép công khai tuyên truyền đến cộng đồng doanh nghiệp, tương tác và trả lời các vướng mắc của doanh nghiệp trong khuôn khổ chức năng của chi cục, kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền báo cáo cục xử lý kịp thời.

Cục Hải quan tỉnh Bình Dương duy trì hoạt động công khai bộ thủ tục hành chính trên cổng thông tin điện tử của cục để doanh nghiệp tiện tra cứu khi có nhu cầu, thực hiện bố trí nhân sự thường trực hướng dẫn, giải đáp vướng mắc cho doanh nghiệp, giải đáp trả lời các câu hỏi của doanh nghiệp thông quan các kênh liên lạc của đơn vị.

Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình thí điểm hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan./.

