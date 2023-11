Hạn chế người đưa tiễn để giảm ùn tắc tại Nhà ga Quốc tế Đà Nẵng

Hành khách làm thủ tục cho chuyến bay bằng hệ thống tự động Self check-in kiosk ở Nhà ga Quốc tế Đà Nẵng. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Theo thông tin từ Nhà ga Quốc tế Đà Nẵng, từ ngày 10/12/2023, Nhà ga sẽ thực hiện phương án điều chỉnh luồng tuyến phục vụ hành khách, hạn chế người nhà đưa tiễn để ứng phó tình trạng quá tải trong các khung giờ cao điểm tại sảnh làm thủ tục hàng không ở Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng.

Theo phương án này, chỉ có hành khách đi máy bay, nhân viên nội bộ và những người được cấp phép của các cơ quan có thẩm quyền mới được vào khu vực làm thủ tục hàng không; người đưa tiễn hành khách đi tàu bay không được phép vào khu vực này.

Thời gian thực hiện từ ngày 10/12/2023, trong khung giờ từ 8 giờ đến 24 giờ hằng ngày.

Nhà ga Quốc tế Đà Nẵng (Nhà ga T2) sẽ bố trí nhân sự thực hiện nhiệm vụ kiểm soát, phân loại hành khách, người nhà đưa tiễn tại cửa A và B tầng 2, cửa vào tầng 1, khu vực cầu thang máy từ tầng trệt lên tầng 2 nhà ga; đồng thời cử nhân viên hỗ trợ những hành khách đặc biệt (người già, người khuyết tật, trẻ em…) tại các khu vực này.

Nhà ga Quốc tế Đà Nẵng tổ chức hỗ trợ hành khách tại khu vực làm thủ tục đảm bảo chất lượng phục vụ hành khách, phối hợp với Đồn Công an Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng, Trung tâm An ninh-Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng phân luồng phương tiện và hành khách từ xa, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh có nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh trật tự, hoạt động khai thác.

Sân bay Đà Nẵng đưa vào hoạt động Hệ thống Xuất, Nhập cảnh Tự động Hành khách sử dụng hệ thống Cổng Kiểm soát Tự động phải đi qua hai lớp cửa. Lớp thứ nhất để quét hộ chiếu, thẻ lên tàu bay. Lớp thứ hai, hành khách thực hiện chụp ảnh chân dung, quét vân tay.

Đây là một trong các giải pháp nhằm giảm thiểu tình trạng ùn tắc, đảm bảo an ninh trật tự và tạo điều kiện thuận lợi cho hành khách vào khu vực làm thủ tục nhanh hơn.

Nhà ga Quốc tế Đà Nẵng phối hợp chặt chẽ với các Hãng Hàng không, công ty phục vụ mặt đất để đảm bảo tối đa công suất phục vụ theo điều kiện hạ tầng. Các hệ thống quầy tự làm thủ tục, quầy xuất cảnh tự động, cửa khởi hành tự động được đưa vào triển khai phục vụ để đẩy nhanh các quy trình thủ tục và nâng cao trải nghiệm của hành khách.

Với các tình huống đặc biệt hoặc sự cố phát sinh liên quan tới thủ tục, giấy tờ, thông tin chuyến bay, thất lạc vật dụng cá nhân, bên cạnh các đại diện hàng không, công ty phục vụ mặt đất..., hành khách có thể tìm tới sự hỗ trợ nhanh của Đội Hỗ trợ Hành khách của Nhà ga Quốc tế Đà Nẵng./.