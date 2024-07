Hàn Quốc: Gần 1.000 người nhập viện vì các bệnh liên quan đến nắng nóng

Các em nhỏ chơi đùa trong công viên ở Busan, Hàn Quốc trong ngày nắng nóng 29/7/2024. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 31/7, các cơ quan y tế Hàn Quốc cho hay trong bối cảnh những ngày nắng nóng liên tiếp, số người phải đến phòng cấp cứu do các bệnh liên quan đến nhiệt độ đã lên tới 1.000 người tại đây trong năm nay.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết 500 phòng cấp cứu trên toàn quốc đã báo cáo 995 bệnh nhân mắc các bệnh liên quan đến nắng nóng kể từ ngày 20/5 khi hệ thống giám sát bắt đầu hoạt động cho đến ngày 28/7.

Con số này - bao gồm 4 ca tử vong, tăng 3,4% so với con số 962 của năm 2023.

Năm nay, 29,5% bệnh nhân mắc bệnh liên quan đến nắng nóng là những người từ 65 tuổi trở lên và 78,7% là nam giới.

Các tình trạng bệnh lý phát sinh do điều kiện thời tiết nắng nóng gay gắt chủ yếu xảy ra ngoài trời (82%) như tại nơi làm việc (29,3%) và cánh đồng (18,1%).

Các bệnh liên quan bao gồm say nắng, khiến hệ thần kinh trung ương, nơi điều hòa nhiệt độ cơ thể, mất kiểm soát do quá nóng, cũng như kiệt sức vì nóng, gây ra chuột rút cơ do thiếu muối, kali và magiê trong cơ thể do đổ mồ hôi quá nhiều, sau cùng là ngất xỉu do nhiệt hoặc do thiếu lưu lượng máu lên não.

Cơ quan y tế Hàn Quốc nhấn mạnh rằng bệnh tật do thời tiết nắng nóng có thể phòng ngừa được và khuyến khích người dân thường xuyên uống nước, tìm nơi mát mẻ và hạn chế các hoạt động ngoài trời trong thời tiết nóng bức.

KDCA đã công bố hướng dẫn phòng ngừa bệnh do nắng nóng vào tháng Năm và gần đây đã biên soạn “Hướng dẫn phòng ngừa bệnh do nhiệt tại các sự kiện họp đông người,” có thể xảy ra trong các cuộc tụ tập ngoài trời. Hướng dẫn này có sẵn trên trang web của KDCA./.

Nắng nóng bao trùm Hàn Quốc, nhiệt độ cao nhất lên đến 37 độ C Thành phố Daegu, miền Đông Nam Hàn Quốc sẽ có nhiệt độ lên tới 36 độ C, trong khi nhiệt độ Seoul, thành phố Daejeon và thành phố Gwangju ở miền Tây Nam sẽ là 35 độ C.