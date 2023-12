Hàng chục sinh viên học "liên thông" lỡ kỳ thi biên chế do chậm được phát bằng

Hơn 50 sinh viên (là các giáo viên công tác tại các cơ sở giáo dục mầm non ở Ninh Thuận) phải “kêu cứu” do đã nộp đủ tiền học phí và thi tốt nghiệp nhưng không được cấp bằng đúng thời hạn.

Các sinh viên trao đổi với phóng viên Thông tấn xã Việt Nam về việc đã hoàn tất học phí và thi tốt nghiệp nhưng không được cấp bằng Đại học đúng thời hạn. (Ảnh: TTXVN phát)

Hàng chục sinh viên ở tỉnh Ninh Thuận học liên thông lên Đại học đang rơi vào tình cảnh bị mất quyền lợi, phải “kêu cứu” do đã nộp đủ tiền học phí và thi tốt nghiệp nhưng không được cấp bằng đúng thời hạn.

Cụ thể, 51 sinh viên (hiện là các giáo viên đang công tác tại các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn Ninh Thuận) đăng ký tham gia chương trình học liên thông từ trình độ Trung cấp lên Đại học ngành giáo dục mầm non theo hình thức vừa làm, vừa học do Trường Đại học Sư phạm-Đại học Huế tổ chức đào tạo tại Trường Trung cấp Việt Thuận (số 90A, đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Tấn Tài, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm).

Sinh viên Phạm Thế Hồng Ân (thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn), đại diện cho tập thể lớp Liên thông Đại học Sư phạm Mầm non Khóa 2, cho biết ngày 20/8/2023 các học viên hoàn thành kỳ thi kết thúc học phần chương trình Đại học liên thông và đã đóng đủ học phí tất cả sáu học kỳ, mỗi học kỳ đóng 5 triệu đồng/người cho Trường Trung cấp Việt Thuận là cơ sở liên kết đào tạo.

Ngày 25/9, ông Trần Văn Phúc, Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp Việt Thuận ký Giấy xác nhận số 278/TCVT xác nhận cho sinh viên Phạm Thế Hồng Ân đã học xong chương trình Đại học liên thông (niên khóa 2020-2023) và chờ xét tốt nghiệp vào tháng 10/2023, nhưng qua thời gian này sinh viên vẫn chưa nhận được bằng tốt nghiệp Đại học.

Đến ngày 15/11, các sinh viên liên hệ với ông Lâm Hoàng Thành, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Việt Thuận thì được biết trường đã quyết toán học phí cho Trường Đại học Sư phạm-Đại học Huế để cấp bằng. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại cả 51 sinh viên trên vẫn chưa nhận được bằng tốt nghiệp Đại học.

Sau khi tìm hiểu từ cán bộ của Trường Đại học Sư phạm-Đại học Huế, sinh viên được thông tin là Trường Trung cấp Việt Thuận chưa quyết toán đủ học phí cho nhà trường, dẫn đến việc các sinh viên chưa được cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp và bằng Đại học đúng thời hạn.

Điều này khiến các sinh viên không kịp bổ sung bằng Đại học để thi biên chế giáo viên trong năm 2023 cũng như không bổ sung đầy đủ hồ sơ, bằng cấp theo quy định của trường đạt chuẩn và ký hợp đồng để làm việc tại các cơ sở giáo dục.

Giải thích về vấn đề này, bà Phùng Lê Khánh Ngân - Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp Việt Thuận cho hay nhà trường đã nhận được phản ánh từ sinh viên; bà cho biết ngày 19/8 các sinh viên thi kết thúc cuối khóa học, nhưng đến ngày 8/11 sinh viên cuối cùng mới nộp đủ học phí.

Trường Trung cấp Việt Thuận (số 90A, đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Tấn Tài, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm). (Ảnh: Nguyễn Thành/TTXVN)

Trường Trung cấp Việt Thuận đã chuyển học phí của một học kỳ với tổng số tiền khoảng 205 triệu đồng cho Trường Đại học Sư phạm-Đại học Huế, còn học phí của 5 kỳ còn lại chưa chuyển.

Do thời gian qua, trường có sự thay đổi nhân sự Ban Giám hiệu mới nên phải kiểm tra lại toàn bộ sổ sách, hồ sơ bàn giao.

Hiện nay, bộ phận kế toán của trường đang kiểm tra các chứng từ, phiếu thu để hoàn tất hồ sơ trình lãnh đạo nhà trường ký, dự kiến trong tháng 12/2023, Trường Trung cấp Việt Thuận sẽ chuyển học phí 5 học kỳ còn lại của sinh viên đã đóng cho Trường Đại học Sư phạm-Đại học Huế - bà Phùng Lê Khánh Ngân thông tin.

Liên quan phản ánh của sinh viên, ngày 4/12, ông Trần Đức Long, Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận ký Văn bản Số 3456/SLĐTBXH-LĐGDNN gửi Sở Thông tin và Truyền thông (nơi tiếp nhận phản ánh của sinh viên) trả lời về việc sinh viên học liên thông từ Trung cấp lên Đại học ngành Sư phạm Mầm non giữa Trường Trung cấp Việt Thuận liên kết với Trường Đại học Sư phạm-Đại học Huế thuộc thẩm quyền của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Trao đổi với phóng viên Thông tấn xã Việt Nam, ông Nguyễn Anh Linh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận, cho biết Sở đã liên hệ với Trường Đại học Sư phạm-Đại học Huế và trường xác nhận nội dung đúng như các sinh viên đã phản ánh.

Đồng thời, nhà trường cho biết tất cả học sinh đều tốt nghiệp và trường đã chuẩn bị xong hồ sơ tốt nghiệp nhưng do Trường Trung cấp Việt Thuận mới chỉ chuyển học phí một học kỳ nên Trường Đại học Sư phạm-Đại học Huế chưa làm thủ tục cho sinh viên tốt nghiệp, cấp bằng được.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận có văn bản gửi các sở, trường liên quan đề nghị Trường Trung cấp Việt Thuận làm rõ nội dung phản ánh của sinh viên, đồng thời có trách nhiệm chuyển đầy đủ học phí sinh viên đã nộp cho Trường Đại học Sư phạm-Đại học Huế trong thời gian cụ thể; Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thực hiện chức năng quản lý nhà nước, là cơ quan chủ quản của trường phải có trách nhiệm tổ chức thanh tra, kiểm tra, xác minh và có biện pháp xử lý, chấn chỉnh vụ việc diễn ra tại Trường Trung cấp Việt Thuận./.