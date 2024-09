Học sinh thành phố Hải Phòng đi học trở lại sau bão số 3

Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn, quận Hải An, thành phố Hải Phòng đến trường sáng 11/9. (Ảnh: Minh Thu/TTXVN)

Sáng 11/9, các trường học tại thành phố Hải Phòng đã đảm bảo điều kiện an toàn sau bão, đón học sinh quay trở lại học tập.

Ông Lê Đức Vương, Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Lê Lợi, quận Hải An, thành phố Hải Phòng, cho biết nhà trường có 50 lớp học với trên 25.000 học sinh. Ngay sau bão, tập thể lãnh đạo, giáo viên, người lao động của trường đã khẩn trương khắc phục hậu quả, tổng vệ sinh trường, lớp liên tục trong 3 ngày để đảm bảo an toàn, sạch sẽ đón học sinh.

Đại diện lãnh đạo các quận Hồng Bàng, Lê Chân cho biết lãnh đạo địa phương đã chỉ đạo các đơn vị liên quan, các trường học khắc phục tình trạng tốc mái trường học, dọn dẹp cây xanh gãy đổ, đảm bảo vệ sinh môi trường và điều kiện an toàn cho học sinh đến trường trong sáng 11/9.

Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng, sáng 11/9, có 53/70 trường Trung học Phổ thông, trường phổ thông nhiều cấp đón học sinh quay lại trường học. Các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học Cơ sở căn cứ vào chỉ đạo của các quận, huyện để quyết định đưa học sinh quay trở lại trường.

Các trường học đảm bảo tuyệt đối an toàn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh; đồng thời tiếp tục tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh trường học, điều kiện về điện, nước cùng các điều kiện về vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh, đồng thời tuyên truyền, nhắc nhở, quán triệt học sinh tham gia giao thông an toàn, đúng quy định.

Theo ông Bùi Văn Kiệm, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng, Sở đã thành lập 5 đoàn công tác trực tiếp tới các cơ sở giáo dục bị ảnh hưởng lớn do bão số 3 để kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo khắc phục hậu quả. Cùng với đó, Sở chỉ đạo các đơn vị phối hợp với các lực lượng như Công an, dân quân tự vệ, tổ dân phố, các lực lượng tình nguyện, phụ huynh học sinh để khắc phục hậu quả, tổ chức dọn dẹp cảnh quan trường lớp, tăng cường biện pháp phòng ngừa dịch bệnh, kiểm kê thiệt hại và đã cơ bản hoàn thành trong ngày 10/9.

Các nhà trường cần phối hợp với các lực lượng chức năng đảm bảo an ninh, an toàn trường học, phòng ngừa dịch bệnh. Lực lượng tại chỗ của các cơ sở giáo dục tiếp tục tập trung ứng cứu kịp thời các sự cố có thể xảy ra.

Ông Bùi Văn Kiệm đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng quan tâm, bố trí kinh phí khắc phục, sửa chữa các công trình thiết yếu, cấp bách, trước hết ưu tiên sửa chữa, khắc phục phòng học để đảm bảo hoạt động dạy và học. Các quận, huyện ưu tiên đảm bảo nhân lực, vật lực, kinh phí khắc phục thiệt hại về cơ sở vật chất nhà trường, trước hết là các phòng học.

Theo thống kê sơ bộ của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng về thiệt hại do bão số 3, tính đến 10 giờ 30 phút ngày 10/9, số phòng học bị ảnh hưởng như bị tốc mái, bung cửa... là 2.687/13.883 phòng, trong đó có 1.670 phòng có thể sửa chữa, khắc phục ngay, còn 1.017 phòng phải sửa chữa lớn.

Các công trình phụ trợ như nhà xe, phòng y tế, khu vệ sinh không thể sử dụng là 732/6.800 phòng; có 3.042 cây xanh bị gãy, đổ./.

Hải Phòng: Sẽ cung cấp nước ổn định trở lại từ ngày 10/9 Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng đang tập trung sửa chữa nhanh các sự cố đường ống, khôi phục vận hành các thiết bị và công trình kỹ thuật trên tuyến liên tục 3 ca để sớm đảm bảo cấp nước.