Học viện Chính trị Công an Nhân dân Lào - Món quà ý nghĩa của Việt Nam

Học viện Chính trị Công an Lào. (Ảnh: Đỗ Bá Thành/TTXVN)

Học viện Chính trị Công an Lào đi vào hoạt động từ tháng 9/2023 đang từng bước góp phần nâng cao nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị và đạo đức cách mạng của các cán bộ công an Lào trước những nhu cầu ngày càng cao trong tình hình mới. Đây là món quà của Đảng, Chính phủ và Bộ Công an Việt Nam dành tặng cho Bộ Công an Lào.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Lào, học viên Vonethong Duangchanphom cho biết rất vinh dự khi được là học viên học tập tại ngôi trường này.

Điều kiện cơ sở vật chất khang trang, đầy đủ tại trường giúp anh thấy thoải mái, từ đó có thể học tập tốt hơn.

Thiếu tá Vonethong Duangchanphom, học viên Học viện Chính trị Công an nhân dân Lào, chia sẻ cảm nhận khi được học tập tại Học viện. Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Với anh Vonethong, những kiến thức, bài học kinh nghiệm học được tại trường có thể áp dụng và việc xây dựng đơn vị của anh cũng như để xây dựng đất nước Lào ngày một phát triển, qua đó góp phần tiếp tục vun đắp cho mối quan hệ truyền thống giữa lực lượng Công an hai nước Lào-Việt Nam cũng như hai đất nước, ngày càng phát triển và vững bền.

Cũng giống như anh Vonethong, chị Landone Inthavong luôn cảm thấy rất tự hào và vui vẻ khi được là học viên học tập tại ngôi trường này. Chị mong muốn trong thời gian học tập tại đây có thể tích lũy được thêm nhiều kiến thức mới, để đem những kiến thức đó áp dụng vào phát triển đơn vị cũng như đất nước Lào.

Chị Landone bày tỏ lòng cảm ơn tới Chính phủ Việt Nam đã giúp đỡ hỗ trợ Lào xây dựng ngôi trường với đầy đủ các trang thiết bị.

Đại úy Landone Inthavong, học viên Học viện Chính trị Công an nhân dân Lào, cho biết rất vui và tự hào khi được là học viên học tập tại Học viện. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Trung tá Soulilid Sangkathip, Giảng viên tại Học viện Chính trị Công an Lào, cho biết công trình được xây dựng bằng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Việt Nam, với các trang thiết bị kỹ thuật hiện đại phục vụ cho việc dạy và học.

Trên cương vị là giảng viên, Trung tá Soulilid Sangkathip mong muốn được cống hiến hết khả năng cho việc dạy, để đào tạo thế hệ cán bộ có đủ trình độ và năng lực kế tục sự nghiệp của Đảng và Nhà nước Lào, tiếp tục vun đắp và phát triển mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong đặt nền móng, được các thế hệ lãnh đạo của hai nước vun đắp và phát triển, ngày càng phát triển trong mọi điều kiện hoàn cảnh.

Trung tá Soulilid Sangkathip khẳng định thầy và trò Học viện Chính trị Công an Lào sẽ phấn đấu dạy và học thật tốt, xứng đáng với món quà Đảng và Chính phủ Việt Nam trao tặng, kế tục hiệu quả sự nghiệp cách mạng của hai nước, tiếp tục vun đắp và phát triển mối quan hệ đặc biệt hai nước đi vào chiều sâu và ngày càng phát triển hiệu quả hơn.

Trung tá Soulilid Sangkathip, Giảng viên tại Học viện Chính trị Công an Lào, trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Học viện Chính trị Công an Lào được xây dựng trên diện tích 6,5ha và đáp ứng nhu cầu đào tạo 1.200 học viên/năm với các hạng mục như nhà hiệu bộ, giảng đường, hội trường, ký túc xá, nhà ăn và các hạng mục phụ trợ khác phục vụ công tác giảng dạy, sinh hoạt cho giáo viên và học viên.

Ngoài ra, phía Việt Nam cũng giúp xây dựng giáo án, giáo trình, các tài liệu giảng dạy và cử chuyên gia sang giúp Học viện Chính trị Công an Lào, góp phần vào công tác xây dựng lực lượng Công an Lào ngày càng chính quy, hiện đại, đáp ứng hiệu quả hơn nữa yêu cầu công tác an ninh trong tình hình mới.

Tại lễ khánh thành năm 2023, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, khi đó đang là Bộ trưởng Bộ Công an, cho biết trong bối cảnh thế giới ngày càng diễn biến phức tạp, đòi hỏi lực lượng công an hai nước Việt Nam-Lào không chỉ giỏi về chuyên môn, tinh thông về nghiệp vụ mà còn phải vững về lập trường tư tưởng chính trị.

Đồng chí Tô Lâm hy vọng Học viện Chính trị Công an nhân dân Lào sẽ trở thành trung tâm nghiên cứu và giảng dạy lý luận chính trị của Bộ Công an Lào và của đất nước Lào anh em; đồng thời khẳng định Việt Nam sẽ luôn luôn đồng hành, kề vai sát cánh cùng lực lượng công an Lào anh em trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, bảo đảm an ninh, chính trị, trật tự an toàn-xã hội của hai đất nước Việt Nam-Lào, góp phần thực hiện thắng lợi các nội dung Nghị quyết của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Đại tướng Vilay Lakhamphong, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Lào, khẳng định Học viện Chính trị Công an nhân dân Lào có ý nghĩa quan trọng, là dấu ấn của mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước, hai lực lượng công an Lào-Việt Nam. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Đại tướng Vilay Lakhamphong, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Lào cũng khẳng định đây là một công trình được thi công thần tốc, đảm bảo công tác bàn giao và vận hành theo kế hoạch, với chất lượng cao theo tiêu chuẩn để phục vụ cho công tác bồi dưỡng, giảng dạy, học tập cho tướng lĩnh sỹ quan toàn lực lượng Công an Nhân dân Lào.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Lào nhấn mạnh công trình Học viện Chính trị Công an nhân dân Lào đẹp, hiện đại và có ý nghĩa quan trọng, là dấu ấn của mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước, hai lực lượng công an Lào-Việt Nam.

Phó Chủ tịch Ủy ban Hợp tác Lào-Việt Viengsavanh Vilayphone khẳng định Học viện Chính trị Công an nhân dân Lào là dự án chất lượng tốt, vượt tiến độ thi công. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Lào, ông Viengsavanh Vilayphone, Phó Chủ tịch Ủy ban Hợp tác Lào-Việt, đã đánh giá rất cao dự án này; khẳng định đây không chỉ là một dự án chất lượng tốt, mà còn là dự án đã vượt tiến độ thi công mà hai bên đề ra, do có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo cấp cao Việt Nam, đặc biệt là lãnh đạo Bộ Công an Việt Nam và cá nhân đồng chí Tô Lâm.

Có thể nói, công trình Học viện Chính trị Công an nhân dân Lào là bước ngoặt có ý nghĩa lịch sử quan trọng của truyền thống quan hệ hợp tác trong lĩnh vực đào tạo giữa lực lượng công an hai nước Việt Nam-Lào./.

