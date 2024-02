Hội nghị An ninh Muchich: Châu Âu hướng đến chiến lược quốc phòng hiệu quả hơn

Binh sỹ Pháp tham gia huấn luyện với hệ thống tên lửa Sol-Air Mistral tại Kourou. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 17/2, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC), bà Ursula von der Leyen, cho biết trong vòng ba tuần tới EC sẽ đưa ra đề xuất chiến lược công nghiệp quốc phòng, đồng thời sẽ mở một văn phòng ở Ukraine phụ trách vấn đề đổi mới quốc phòng.

Chủ tịch EC đưa ra thông báo trên tại một phiên thảo luận trong khuôn khổ Hội nghị An ninh đang diễn ra ở thành phố Munich (Đức).

Theo bà von der Leyen, đề xuất của EC nhằm tăng chi tiêu quốc phòng theo cách hiệu quả hơn trong các thỏa thuận quốc phòng và hợp đồng mua sắm chung, nhằm tăng cường khả năng dự đoán của các tập đoàn trong ngành cũng như tăng cường khả năng phối hợp và tương tác giữa các lực lượng vũ trang của các nước thành viên.

Bà von der Leyen nhấn mạnh châu Âu cần củng cố nền tảng ngành công nghiệp quốc phòng đồng thời cần xây dựng một châu Âu hùng mạnh.

Chủ tịch EC nói thêm rằng các chương trình quốc phòng của châu Âu cần tính đến Ukraine trong bối cảnh cuộc xung đột tại tại nước này chưa kết thúc.

Hội nghị An ninh Munich 2024 diễn ra từ ngày 16/2-18/2.

Ngày cuối của Hội nghị sẽ có các cuộc thảo luận về vai trò của châu Âu trên thế giới và mối quan hệ của Liên minh châu Âu (EU) với các đối tác.

Bên cạnh các phiên hội nghị chính thức, Hội nghị An ninh Munich 2024 còn có khoảng 200 sự kiện bên lề.

Kể từ khi được hình thành cách đây 60 năm, Hội nghị An ninh Munich là diễn đàn hàng đầu thế giới về chính sách an ninh quốc tế, là nơi hình thành các sáng kiến ngoại giao nhằm giải quyết những mối quan ngại an ninh cấp bách.

Ngoài sự kiện quan trọng nhất là hội nghị thường niên, Hội nghị An ninh Munich còn thường xuyên tổ chức các sự kiện cấp cao về các chủ đề và khu vực cụ thể, đồng thời xuất bản Báo cáo An ninh Munich hằng năm, tập hợp các số liệu và nghiên cứu liên quan về những thách thức an ninh quan trọng./.

Hội nghị An ninh Munich 2024 khai mạc, thảo luận các thách thức toàn cầu Hội nghị An ninh Munich khai mạc với trọng tâm là các thách thức an ninh toàn cầu như tương lai của quản trị toàn cầu và chủ nghĩa đa phương, an ninh khí hậu, an ninh hạt nhân và tương lai của AI.