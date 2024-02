Hội nghị An ninh Munich 2024 khai mạc, thảo luận các thách thức toàn cầu

Hội nghị An ninh Munich khai mạc với trọng tâm là các thách thức an ninh toàn cầu như tương lai của quản trị toàn cầu và chủ nghĩa đa phương, an ninh khí hậu, an ninh hạt nhân và tương lai của AI.

Hội nghị An ninh Munich 2024 đã khai mạc tại khách sạn Bayerischer Hof. (Nguồn: Mạng xã hội X)

Ngày 16/2, Hội nghị An ninh Munich 2024 đã khai mạc tại khách sạn Bayerischer Hof ở thành phố Munich, miền nam nước Đức.



Thủ tướng Đức Olaf Scholz, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nằm trong số các quan chức tham dự hội nghị năm nay.

Đây là hội nghị thường niên quốc tế tập trung thảo luận chính sách quốc phòng và ngoại giao. Tổng thống Israel Isaac Herzog và Thủ tướng Palestine Mohammad Shtayyeh dự kiến cũng tham dự hội nghị này.



Diễn ra đến ngày 18/2, Hội nghị An ninh Munich 2024 quy tụ hơn 450 đại biểu tham dự, bao gồm các nguyên thủ quốc gia, các bộ trưởng, các nhân vật hàng đầu của các tổ chức quốc tế và phi chính phủ, các đại diện của ngành công nghiệp, truyền thông, giới nghiên cứu và xã hội dân sự để cùng tham gia tranh luận chuyên sâu về chính sách an ninh toàn cầu.



Chương trình chính của hội nghị được bắt đầu với trọng tâm là các thách thức an ninh toàn cầu, trong đó có tương lai của quản trị toàn cầu và chủ nghĩa đa phương, an ninh khí hậu, an ninh hạt nhân, di cư và tương lai của trí tuệ nhân tạo (AI).



Các cuộc thảo luận về hiện trạng trật tự quốc tế cũng như các cuộc xung đột và khủng hoảng khu vực - từ Ukraine đến Sudan và Trung Đông - sẽ là chủ đề hàng đầu trong chương trình nghị sự diễn ra trong ngày 17/2.



Ngày cuối của hội nghị sẽ có các cuộc thảo luận về vai trò của châu Âu trên thế giới và mối quan hệ của Liên minh châu Âu (EU) với các đối tác.



Kể từ khi được hình thành cách đây 60 năm, Hội nghị An ninh Munich là diễn đàn hàng đầu thế giới về chính sách an ninh quốc tế, là nơi hình thành các sáng kiến ngoại giao nhằm giải quyết những mối quan ngại an ninh cấp bách nhất của thế giới.

Bên cạnh các phiên hội nghị chính thức, Hội nghị An ninh Munich 2024 còn có khoảng 200 sự kiện bên lề được tổ chức bởi các tổ chức nghiên cứu hàng đầu và các đối tác khác từ khắp nơi trên thế giới và hàng chục sự kiện tiếp cận cộng đồng.



Ngoài sự kiện quan trọng nhất là hội nghị thường niên, Hội nghị An ninh Munich còn thường xuyên tổ chức các sự kiện cấp cao về các chủ đề và khu vực cụ thể, đồng thời xuất bản Báo cáo An ninh Munich hằng năm, tập hợp các số liệu và nghiên cứu liên quan về những thách thức an ninh quan trọng./.

