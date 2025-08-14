Kết luận số 178-KL/TW: Các nhiệm vụ của Đảng ủy Quốc hội
Ngày 17/7, Bộ Chính trị ban hành Kết luận 178 về tổ chức hoạt động hiệu quả của bộ máy hành chính và nhiệm vụ của Đảng ủy Quốc hội.
Sáng 14/8, tại Hà Nội, ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội về công tác nhân sự.
Sáng 14/8/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm dự Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và Lễ khánh thành Tượng đài “Bác Hồ ở Tân Trào” tại xã Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang.
Sáng 14/8, Thủ tướng dự “Diễn đàn đối thoại với doanh nghiệp về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, an ninh, an toàn và chuyển đổi số phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của đất nước."
Chuyến thăm là dịp để Việt Nam chuyển tải thông điệp đến bạn bè Hàn Quốc, cộng đồng quốc tế về quyết tâm và khát vọng xây dựng đất nước giàu mạnh, thu hút tối đa các nguồn lực quốc tế.
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi khó mấy cũng phải làm và phải làm có hiệu quả thực chất.
Bộ Nội vụ đề nghị các Bộ, ngành, địa phương giải quyết dứt điểm chi trả chính sách, chế độ theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP, thời điểm nghỉ việc muộn nhất là 1/9, sau thời điểm này sẽ kết thúc.
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các địa phương phát động phong trào toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, tham gia tổng vệ sinh môi trường chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.
Thay mặt Ban Bí thư, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Chỉ thị số 51-CT/TW (ngày 8/8/2025) về đổi Thẻ đảng viên.
Ban Tổ chức giải báo chí “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” đã trao giải cho 6 tác phẩm đoạt giải A; 12 tác phẩm đoạt giải B; 19 tác phẩm đoạt giải C; 35 tác phẩm đoạt giải Khuyến khích.
Thành phố Hồ Chí Minh triển khai mô hình chính quyền "phi địa giới," giúp người dân và doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí, nâng cao chất lượng dịch vụ.
Đảng bộ UBND tỉnh Đồng Nai xác định 6 giải pháp để thực hiện nhiệm kỳ mới, trong đó tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo UBND tỉnh thực hiện các nhiệm vụ đột phá phát triển...
Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh Viện Hàn lâm Khoa học xã hội cần nâng cao chất lượng nghiên cứu, chủ động dự báo, phân tích xu hướng, đề xuất giải pháp chính sách mang tính chiến lược.
Đại hội đại biểu Đảng bộ Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 1, nhiệm kỳ 2025-2030 đã được tổ chức ngày 13/8, tại Hà Nội, với sự tham gia của 147 đại biểu chính thức.
Đây là kỳ Đại hội đầu tiên sau sáp nhập đơn vị hành chính, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong định hướng xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh toàn diện...
Sau 80 năm xây dựng và phát triển, đặc biệt là sau 50 năm thống nhất đất nước và gần 40 năm Đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử trên nhiều lĩnh vực.
Tỉnh phát triển Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn thành trung tâm kinh tế cửa khẩu hiện đại, năng động, trung tâm dịch vụ hậu cần logistics cấp quốc gia và quốc tế.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hoàn tất việc xem xét, cho ý kiến đối với 17 nội dung thảo luận trực tiếp và một số nội dung xem xét bằng văn bản, chuẩn bị nhiều nội dung cho Kỳ họp thứ 10.
Sau 3 ngày làm việc, chiều 13/8/2025, Phiên họp thứ 48 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã kết thúc. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu bế mạc Phiên họp.
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo chuẩn bị Chương trình nghệ thuật đặc sắc, đúng tầm; chịu trách nhiệm chỉ đạo thiết kế độc đáo và trang trí khánh tiết tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.
Thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng biểu dương và chúc mừng thành tích xuất sắc Đảng bộ và lực lượng vũ trang Quân khu 9 đạt được trong nhiệm kỳ 2020-2025.
Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đã chia sẻ về đóng góp của công tác lãnh sự, bảo hộ công dân đối với ngành Ngoại giao và định hướng chiến lược để nâng tầm công tác lãnh sự, bảo hộ công dân giai đoạn mới.
Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam sẵn sàng trao đổi kinh nghiệm về cải cách, tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước, giới thiệu hệ thống văn bản pháp lý và phương thức huy động vốn và quản lý đầu tư với Lào.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân đã có chuyến thăm Hàn Quốc rất thành công, đạt được nhiều kết quả quan trọng, thực chất.
Tổng Bí thư Tô Lâm thăm Cảng Busan, tìm hiểu mô hình cảng thông minh và mong muốn tăng hợp tác để Việt Nam xây dựng hệ thống cảng biển hiện đại, thân thiện môi trường, gắn kết chuỗi cung ứng toàn cầu.
Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Đoàn Đại biểu Cấp cao Việt Nam đã rời thành phố Busan lên đường về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc từ ngày 10-13/8.
Việc đổi thẻ đảng viên mới được tiến hành nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và hướng tới chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Thủ tướng đánh giá cao Tập đoàn CT Group đã nỗ lực, quyết tâm và có chương trình, kế hoạch đầu tư, phát triển đi thẳng vào các công nghệ tiên tiến, phù hợp với chiến lược phát triển của đất nước.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng Cơ quan chủ trì soạn thảo cần nghiên cứu làm rõ, cụ thể hóa quy định về chương trình trung học nghề, cao đẳng nghề, khắc phục tình trạng “thày nhiều hơn thợ.”
Chiều 13/8, tại thành phố Busan, Tổng Bí thư Tô Lâm tới thăm cảng tự động hóa DGT (Dongwon Global Terminal Busan), một trong những bến container mới nhất tại cảng Busan - cảng lớn nhất ở Hàn Quốc.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho rằng không thể lấy tự chủ tài chính làm cơ sở của tự chủ đại học mà nên coi tự chủ đại học là quyền pháp định của các cơ sở giáo dục đại học.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh cần huy động mọi nguồn lực để phát triển bền vững, toàn diện vùng dân tộc thiểu số và miền núi Việt Nam.