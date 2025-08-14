Chính trị

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội về công tác nhân sự

Sáng 14/8, tại Hà Nội, ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội về công tác nhân sự.

ttxvn-chu-tich-quoc-hoi-dang-uy-quoc-hoi-4.jpg
Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội biểu quyết. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
ttxvn-chu-tich-quoc-hoi-dang-uy-quoc-hoi-3.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
ttxvn-chu-tich-quoc-hoi-dang-uy-quoc-hoi-2.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
ttxvn-chu-tich-quoc-hoi-dang-uy-quoc-hoi-1.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội về công tác nhân sự. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
