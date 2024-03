Hội nghị Đại biểu Quốc hội chuyên trách: Cần quy chuẩn cụ thể với đường cao tốc

Nhiều ý kiến cho rằng việc không phân định rõ cơ quan, tổ chức chủ trì đối với bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ dẫn đến tình trạng chồng chéo trong quản lý nhà nước đối với lĩnh vực này.

16/11/2020 19:44

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, việc ban hành Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ xuất phát từ yêu cầu thực tiễn khách quan, không làm tăng biên chế trong Công an.