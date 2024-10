Hơn 17.000 hộ dân tại Quảng Bình bị ngập lụt, 44 thôn bản bị chia cắt

Nhiều nhà dân tại xã Cam Liên, huyện Lệ Thủy bị ngập sâu trong nước. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)

Trong 2 ngày qua, do ảnh hưởng của bão số 6, ở Quảng Bình có mưa to đến rất to, làm hơn 17.000 hộ gia đình tại thành phố Đồng Hới, các huyện Quảng Ninh, Lệ Thủy, Bố Trạch, Tuyên Hóa và Minh Hóa bị ngập lụt (số liệu ban đầu là 18.000 hộ); 44 thôn, bản bị nước lũ chia cắt; 70 điểm trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ bị ngập, gây khó khăn trong giao thông đi lại.

Lệ Thủy là huyện phía Nam của tỉnh, chịu thiệt hại nặng nhất với hơn 12.361 ngôi nhà bị ngập trong nước lũ.

Anh Võ Văn Bằng ở đội 5, Hợp tác xã Đại Phong, xã Phong Thủy, huyện Lệ Thủy, chia sẻ nước lũ năm nay lên rất nhanh, mưa lớn vẫn tiếp diễn nên nước vẫn còn lên cao. Hiện phần lớn các gia đình ở đội 5 đều bị ngập nặng, có nhiều hộ đã bị ngập sâu hơn 1,5m.

Các tuyến đường ở trung tâm huyện Lệ Thủy đang bị ngập sâu trong nước, giao thông gần như bị tê liệt.

Chính quyền huyện và các lực lượng chức năng đã bố trí lực lượng đến với các điểm, tuyến, khu vực có nguy cơ cao như xã Văn Thủy, Thái Thủy, xã vùng thấp trũng Phong Thủy, Lộc Thủy, An Thủy, Phú Thọ để giúp dân di dời đến nơi an toàn.

Thượng tá Trần Anh Tuấn, Trưởng Công an huyện Lệ Thủy, cho biết mưa lớn liên tục làm nước lũ tăng nhanh. Sông Kiến Giang vượt báo động 3 trên 1,03m, người dân nhiều nơi kêu cứu. Chính quyền địa phương cùng Công an huyện và lực lượng tại chỗ đã có mặt kịp thời giúp bà con nên không xảy ra tình huống đáng tiếc nào.

Theo Thượng tá Trần Anh Tuấn, mưa lớn vẫn đang tiếp diễn và chưa có dấu hiệu dừng lại, số hộ bị ngập lụt sẽ còn tăng cao. Công an huyện Lệ Thủy huy động 100% quân số để sẵn sàng, kịp thời giúp người dân di dời, ứng phó tình huống khẩn cấp.

Đến thời điểm này, do ảnh hưởng của bão số 6, tại Quảng Bình có 1 người thiệt mạng do bị nước cuốn trôi khi làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn; 3 tàu đánh cá bị chìm; hàng trăm ha hoa màu, nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại. Thiệt hại về giao thông, thủy lợi tại tỉnh chưa thể thống kê hết.

Theo Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn kiêm Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Bình, hiện nước các hồ chứa thủy lợi ở tỉnh đang tăng nhanh. Đáng chú ý chỉ sau 2 ngày, 35 hồ chứa nước lớn ở Quảng Bình đã đạt dung tích thiết kế từ hơn 60% lên 89%.

Với diễn biến thời tiết còn nhiều phức tạp, mưa lớn trên diện rộng kéo dài, các cơ quan chức năng cảnh báo nguy cơ ngập lụt lớn tại tỉnh Quảng Bình./.

Mưa lũ sau bão số 6: Khắc phục sự cố tại nhiều địa phương Do ảnh hưởng bão số 6, thành phố Đà Nẵng có 3 vụ lưới điện 110kV bị sự cố, 177 trạm biến áp chưa khôi phục, một số khu vực còn mất điện. Hiện thành phố đang nỗ lực xử lý các sự cố này.